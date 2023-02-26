每日星座運勢／天蠍單身者易受關注 在外注意安全

2023-02-26

牡羊座

短評：總運走勢較平順。

【整體運★★★☆☆】

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★★☆】

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 乳酪白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：懂得如何發揮個人魅力。

【整體運★★★☆☆】

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

【愛情運★★☆☆☆】

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

【事業運★★★☆☆】

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

【財富運★★☆☆☆】

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 夕陽橙

開運方位：正東方向

雙子座

短評：凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

【整體運★★★☆☆】

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

【愛情運★★★★☆】

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

【事業運★★★☆☆】

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

【財富運★★★☆☆】

心能平靜者，方能有不錯的進財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 金桔綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：試著改變一下自己。

【整體運★★★☆☆】

裝扮一下自己，嘗試一下新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情；早點出門，今天遇上紅燈的機率頗高哦！會因遲到而影響到一天的工作心情；感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者與另一半和諧相處的能量增加，願意付出更多的愛；單身者在社交活動中大有收穫。

【事業運★★★☆☆】

平順安穩的一天，多留意傳播媒體、資訊來源，有機會獲得不錯的商機。

【財富運★★☆☆☆】

莫讓他人知道你有私房錢，自可避免不必要的紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

獅子座

短評：愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

【整體運★★★☆☆】

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花盛開，會有許多異性主動接近你，想戀愛的話就找機會與異性互動吧。

【事業運★★★☆☆】

將面臨許多選擇，別太急躁，多聽前輩的意見可避免選擇失誤。

【財富運★★★☆☆】

用錢的地方多，要注意適當的控制。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 深海藍

開運方位：正南方向

處女座

短評：運勢上揚，各方面表現都很不錯。

【整體運★★★★☆】

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

【事業運★★★★★】

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

【財富運★★★★☆】

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

天秤座

短評：凡事進行得較為順利，是個好日子。

【整體運★★★☆☆】

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

【愛情運★★★★☆】

一成不變的感情生活讓你有些厭倦，想到外面的世界尋求新的刺激，小心得不償失唷！

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，一切都按照你既定的計劃順利完成。但是，朋友聚會較多，花費不小。

【財富運★★★☆☆】

對事物優柔寡斷者，易錯過商機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 深海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：心情不錯，頭腦較清晰。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

【愛情運★★★★☆】

與異性接觸的機會增多，讓你有些眼花撩亂。已婚者與異性接觸時別太曖昧！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順的一天，適合奮起直追，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★☆☆】

對金錢的態度較成熟，對金錢的利用更為合理，財運穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：對待他人還是寬容些較好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

【愛情運★★★☆☆】

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

【財富運★★★★☆】

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

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