每日星座運勢／水瓶閒聊中獲得靈感 可挖掘出商機

2023-02-25

牡羊座

短評：口才極佳。

【整體運★★★★☆】

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

【愛情運★★★☆☆】

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

【事業運★★★☆☆】

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

【財富運★★★★☆】

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：心情順暢的一天，諸事順意。

【整體運★★★★★】

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

【愛情運★★★☆☆】

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

【事業運★★★★★】

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

【財富運★★★★☆】

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：正西方向

雙子座

短評：好好休息，確保充足睡眠。

【整體運★★★★☆】

思考力不足，若過度用腦會讓你分不清方向，今天好好休息比較妥當。閒來無事可以收拾收拾房間，乾淨、舒適的環境可為你帶來好心情。下午有機會與異性朋友喝下午茶或是閒聊、逛公園等，感覺愜意。

【愛情運★★★★☆】

已婚者能獲得另一半的支持與鼓勵，內心有著滿滿的幸福感；單身者容易陷入多角戀。

【事業運★★★☆☆】

悠閒愜意的一天，有機會與朋友相聚，在喝茶、享受美食中獲得滿足感。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕，適合投資理財的好日子，股票族有機會大撈一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 芥末黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：散播快樂，樂於助人。

【整體運★★★★★】

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

【愛情運★★★★☆】

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

【事業運★★★★★】

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

【財富運★★★★☆】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 橄欖綠

開運方位：正西方向

獅子座

短評：來點新創意，讓生活有點改變。

【整體運★★★☆☆】

一成不變的打扮讓人有點乏味，不妨去做一個形象設計，另一種風格的造型也別有一番風味。與人相約要守時，若臨時有事也要打個電話告訴對方一聲，讓人對你的言行產生質疑可就不好了。

【愛情運★★★☆☆】

別過分依賴另一半，有些事你完全可以自己做主；單身者有機會邂逅優秀的異性。

【事業運★★☆☆☆】

有好多事情需要你去處理，顯得忙碌起來。不過，有時間你也會找些樂子輕鬆一下。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上，自己保管為宜，便於資金周轉。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

處女座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

【愛情運★★★★☆】

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

【財富運★★☆☆☆】

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00pm 和闐玉白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：過多的語言反而會使感情顯得蒼白。

【整體運★★★★☆】

給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★☆☆】

遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。

【財富運★★★★★】

動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢平順，有利展現才華。

【整體運★★★☆☆】

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

【愛情運★★☆☆☆】

容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。

【事業運★★★★☆】

運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！

【財富運★★★☆☆】

適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：不用花太多的金錢與精力就能換來快樂。

【整體運★★★★★】

如果捨不得花錢去看電影，那就在家唱卡拉OK給戀人聽吧，同樣能給對方浪漫的感覺；在網路上可遇到對你工作有助益的網友；節約意識特別強，能避免許多不必要的開支。

【愛情運★★★★☆】

另一半喜歡追問你的事情，別表現出不耐煩的情緒，坦誠相待才能相處愉快。

【事業運★★★★★】

充滿希望的一天，個人要秉持服務的熱忱，今日就會是充滿收穫的一天。

【財富運★★★★☆】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 象牙白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

【整體運★★★★★】

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

【事業運★★★★☆】

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：精力充沛，很有自信的一天。

【整體運★★★★☆】

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

【事業運★★★★☆】

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

【財富運★★★☆☆】

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 青金石藍

開運方位：正西方向

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