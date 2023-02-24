每日星座運勢／天秤天真無邪的笑容 能提升戀愛運

2023-02-24

牡羊座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

金牛座

短評：具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

【整體運★☆☆☆☆】

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

【財富運★☆☆☆☆】

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 薰衣草紫

開運方位：正北方向

雙子座

短評：經歷了風雨的彩虹最美。

【整體運★★★★★】

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

【愛情運★★★★★】

愛情貴人運強，單身者有機會因朋友介紹而結識彼此心儀的對象；有伴侶者相處愉快。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析型的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天。財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於在外洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：從實際出發。

【整體運★★★☆☆】

對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的東西能讓心情放鬆。

【愛情運★★★☆☆】

在聚會中有機會認識新朋友，也有互相看對眼的異性朋友，可望發展一段感情。

【事業運★★★★☆】

人緣佳，憑借隨機應變的能力在交際場合如魚得水，有難題只要開口就能得到貴人幫助。

【財富運★☆☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望，純當娛樂就好。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

獅子座

短評：今天比較激動，容易有暴躁情緒。

【整體運★★☆☆☆】

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

【愛情運★☆☆☆☆】

固執己見容易破壞伴侶間的和諧關係，遇到爭執時不要急著解釋，先冷靜下來再嘗試溝通。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

【財富運★★☆☆☆】

非常惜財的日子，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 香檳金

開運方位：東北方向

處女座

短評：好運在半路上，需要耐心等待。

【整體運★★★☆☆】

今天對工作顯得太過急躁，雖然能按工作量完成，但品質達不到標準反而耽誤你更多的時間。有伴侶者戀情出現轉機，熱度急劇上升讓你很激動。投資方面波動較大，不要急於出手，耐心等待會讓你小賺一筆。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的要求增多，顯得挑剔，對方因此而生氣，若不改變態度，兩人的關係會惡化。

【事業運★★☆☆☆】

工作一直無法正常上軌道，瑣碎的小錯不斷，忙得焦頭爛額。

【財富運★★★★☆】

有額外的進財機會，要好好把握。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 乳酪白

開運方位：正東方向

天秤座

短評：頭腦靈活，有利思考。

【整體運★★★★☆】

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能忽略與對方來個交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思緒，效果不錯。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，天真無邪的笑容，多能提升戀愛運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表依序的處理。

【財富運★★★★☆】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對業務、洽商工作者來說，好運的力量較強，只要主動奔走，多與人接觸，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-7:00pm 朝霞紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：天降奇緣，讓今天成為值得記憶的時刻。

【整體運★★★☆☆】

今天周遭彌漫著頗為濃厚的戀愛氣息，若有親朋好友熱心為你介紹，一定不要害羞拒絕。財運方面適合賺取正財，投機取巧容易血本無歸，對於他人的小道消息也別輕信。工作上有與人合作的機會，而且你能夠提出有創意的構想，易獲得好評。

【愛情運★★★☆☆】

別冷落了另一半，有時間不妨邀約伴侶去看一場浪漫的愛情電影，可讓感情迅速升溫。

【事業運★★★★☆】

想要拼拼看的心理，會讓你超時工作，滿腦子不停歇的思索如何布局，也會主動尋覓新契機。

【財富運★★☆☆☆】

今日易有金錢上的困難，有大筆資金流失，此運對經商者不利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：珍惜與家人團聚的時間。

【整體運★★★★☆】

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

【愛情運★★★☆☆】

出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★★★】

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：注意生活中的優勢互補。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天的桃花運頗順，不要把自己悶在家裡，約朋友出去走走，會有小驚喜。財運較低迷，不宜涉足證券或股票市場。行政部門工作者，今天是大展身手的好機會，會受到重視。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友的幫助下展開一段新戀情，雖然一開始會有些波折，但成功的機率頗大。

【事業運★★★☆☆】

頗有工作熱情，雖事務繁多，需盡快處理，不過你能平和心緒，認真的處理各項事務，確保進度。

【財富運★☆☆☆☆】

與人有債務糾紛的機率高，借貸需謹慎，切忌與高利貸牽扯上關係，不利交易。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：切勿貪得無厭。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起時，你的囉嗦會引起對方的反感，無關痛癢的話盡量少說，方能避免不必要的紛爭。微薄的收益難以滿足你的貪慾，應及時抑制，否則煮熟的鴨子也會跟著飛走。工作順利，亦無煩惱。

【愛情運★★★☆☆】

有頗多機會與異性接觸交流，但多是工作上的溝通往來，想要談情說愛還需要耐心等待。

【事業運★★★☆☆】

表現平平，做事缺乏計劃，缺乏積極進取的激情。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，任何理財方面的小道消息宜經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 水鑽藍

開運方位：正北方向

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