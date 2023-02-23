每日星座運勢／雙子注意調整好心態 物質需求強烈

2023-02-23

牡羊座

短評：運勢平順，態度將決定今天的收獲。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，但只要控制好情緒，也無需與對方辯解，採取冷處理就可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

【事業運★★★☆☆】

會遇到一些較棘手的事情，但你能充分利用人際關係來解決，也多能平順過關。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不突出！心情不佳時，不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：保持高度機警的精神。

【整體運★★★★☆】

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

【愛情運★★★☆☆】

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

【事業運★★★★☆】

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

【財富運★★★☆☆】

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 玉髓紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：正是修煉心性的好日子。

【整體運★★☆☆☆】

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

【事業運★★☆☆☆】

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

【財富運★★★☆☆】

慾念多多，物質需求強烈。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 香吉士黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：今天忌衝動，不宜急進。

【整體運★☆☆☆☆】

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留些心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過毛躁，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你需要注意自己的態度喔！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

【財富運★☆☆☆☆】

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

獅子座

短評：工作顯得輕鬆許多。

【整體運★★☆☆☆】

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

【愛情運★☆☆☆☆】

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

【事業運★★★☆☆】

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

【財富運★★☆☆☆】

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 琥珀橙

開運方位：東北方向

處女座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情愉快，不但精神抖擻，做起事來也很順利。

【整體運★★★★☆】

為愛改變形象的一天，適合帶對方一起打扮一下，不管是改變髮型還是添購新衣，都特別有情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識新朋友，累積了寶貴的人脈。工作上易得到貴人相助，要好好利用。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天，感情很豐富，很想跟情人同進同出，不妨主動約對方去享受一頓晚餐吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，能夠嚴謹面對自己的任務，適合默默地耕耘。

【財富運★★★★☆】

有付出就有收穫，頗有進財機運。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：回顧和總結是必不可少的環節。

【整體運★★★☆☆】

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。

【財富運★★★★☆】

在投資上與異性合作易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：一切隨緣，莫強求。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花。注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人。多出門走動走動，呼吸新鮮氧氣，是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到另一半的支持與理解，讓你感動；單身者桃花較弱，想戀愛需等待時機。

【事業運★★★☆☆】

做事比較急躁，遇到突發事件很容易失去理智，心慌意亂往往會讓你把簡單的事情複雜化。

【財富運★☆☆☆☆】

對金錢的敏銳度較低，勿在此日衝動消費或是大筆資金運作。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：放輕鬆，別給自己太大的包袱。

【整體運★★★★☆】

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

【愛情運★★★☆☆】

運氣平平，刻意的打扮對戀愛運有正面的幫助，如果很閒，就去剪個頭髮吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

你能趁勢擴大財源，財富會出現暴增；也要注意及時剎車，以防外部環境的驟變！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

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