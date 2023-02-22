每日星座運勢／金牛投資可繼續持有 還有上升空間

2023-02-22

牡羊座

短評：運勢起伏不定，以靜制動才會有勝算。

【整體運★★☆☆☆】

感情易發生風波，特別是單身者在追求異性時，不宜表現得太過急切，欲擒故縱，多觀察對方反應，才能更好地把握出擊時間。投資運較差，靜觀其變等時機成熟再進行投資，方能取得理想的成效。

【愛情運★★☆☆☆】

一旦有人對你示好，就容易心花怒放、一頭栽進自我設想的愛情裡。

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力比較弱，工作內容稍微多一點，你就感覺有較大的壓力。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，錢財不宜露白，太過招搖易惹小人眼紅，因錢財而惹禍上身的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：相當歡暢的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★★】

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事的配合超有默契，能讓事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

【愛情運★★★★★】

在跟伴侶溝通交流時，宜敞開心扉，分享心情，可有效提升親密關係。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，心智易被開啟。遇到小瓶頸時，最能發揮足智多謀的長才。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯唷！好運多半與工作有關，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：東北方向

雙子座

短評：注意矛盾的一體兩面性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

【愛情運★☆☆☆☆】

求愛慾望強烈，有縱慾的傾向，流連於酒色之中，小心因此而身陷桃色陷阱中，

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★☆☆☆】

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：遇事多思考，可讓你少碰壁。

【整體運★★★★☆】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會得到想要的訊息；學習力度越大你的熱情也越高，得到的幫助可不少。

【愛情運★★★☆☆】

動動腦筋，花點小錢或親手製作禮物送給伴侶，對方會很感動喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒什麼摸魚的機會咧！

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機之心比較重，消費慾望也大，不妨趁今日滿足自己的私慾，總比拿去亂賭好！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

【整體運★★★☆☆】

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計劃。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

處女座

短評：快樂要自己製造。

【整體運★★★★☆】

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

【愛情運★★★★☆】

夫妻生活會出現一些小波動，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

【事業運★★★★☆】

工作上你會產生一種緊迫感，讓你能更積極主動地去工作。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，然而理財上宜藏不宜顯，切莫四處炫耀或嚼舌，以免自擋財路。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

天秤座

短評：平穩安寧的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘哦！

【事業運★★★★☆】

在工作上表現特別勤奮，工作效率將有大幅度提升。

【財富運★★★☆☆】

偏財運不錯，易得他人援助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：賺錢容易守錢難。

【整體運★★★★☆】

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。

【財富運★★★☆☆】

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 咖啡棕

開運方位：東北方向

射手座

短評：管理好情緒很重要。

【整體運★★☆☆☆】

精神不佳，對工作的處理顯得心不在焉，容易出現差錯。遇到朋友的借貸，礙於面子或盲目的信任認為沒必要立下字據或借款字條，因而埋下隱患。不注重飲食，吃刺激性食物，易引起腸胃疾病。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者尊重彼此的觀念很重要，一口就否決對方，或是擺出漠視的態度，很容易爭吵不休。

【事業運★★☆☆☆】

玩心較重，連上班時間都想著溜出去進行非工作應酬，常把正事忘在腦後，頻頻出錯。

【財富運★★☆☆☆】

金錢進出頻繁，面對大筆投資，難以做出抉擇時，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-5:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。

【整體運★★★☆☆】

行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。

【愛情運★★★☆☆】

想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！

【事業運★★★☆☆】

工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。

【財富運★★★☆☆】

判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 珊瑚橙

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：注意安全。

【整體運★★☆☆☆】

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

【事業運★★★☆☆】

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

【財富運★★☆☆☆】

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

【延伸閱讀】

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】