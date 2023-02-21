每日星座運勢／牡羊單身多向外活動 譜戀曲機率高

2023-02-21

牡羊座

短評：電波超強，桃花盛開。

【整體運★★★★★】

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

【事業運★★★★☆】

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

【財富運★★★★☆】

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 燻鮭紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：需控制自己的情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

【事業運★★★★☆】

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

【財富運★★☆☆☆】

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 咖啡棕

開運方位：正西方向

雙子座

短評：戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

【整體運★★★★☆】

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

【事業運★★★★☆】

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 蘭花紫

開運方位：正南方向

獅子座

短評：妥善處理好人際關係，別太自我。

【整體運★★★★☆】

今天易博得心儀對象的好感，不妨約對方看場電影，進一步增進彼此的認識，閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一下現今的流行趨勢，對你有不少參考價值。工作上與同事之間的配合很有默契，任務完成得相當漂亮。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友結識一些不同領域的新朋友！

【事業運★★★★☆】

創意十足，要把握好瞬間的靈感，多向外活動，接收新資訊，會有實質的收穫喔！

【財富運★★★★☆】

朋友向你借錢的機率較高，有閒錢的話，不妨幫朋友一把，日後會有好報喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 艷棗紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 薔薇粉

開運方位：正東方向

天秤座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00pm 薰衣草紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00am 和闐玉白

開運方位：西北方向

射手座

短評：包容度是愛情的重要維持力量。

【整體運★★★☆☆】

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

【愛情運★★★★☆】

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

【財富運★★★☆☆】

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：2:00-3:00pm 燻鮭紅

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00pm 水晶紫

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：說話大方得體，四處受歡迎。

【整體運★★★★☆】

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。

【財富運★★★★☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：4:00-6:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：愛情甜蜜，有錢財入帳。

【整體運★★★☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人若能順從對方的意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動，可提升戀愛運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就會被盯得滿頭包！

【財富運★★★★☆】

可得到物質資助，對於想獲得兼職、兼差者來說，機會很大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西北方向

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