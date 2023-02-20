每日星座運勢／巨蟹投資可放手一搏 不宜合夥投資
2023-02-20
牡羊座
短評：相當冷靜理智，處理事務非常有理性。
【整體運★★★★☆】
和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！
【事業運★★★★☆】
職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。
【財富運★★★★☆】
有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 蕃茄紅
開運方位：正南方向
金牛座
短評：生活平淡，精神狀況不佳。
【整體運★★☆☆☆】
易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。
【愛情運★★☆☆☆】
追求愛情難如意，不如把心思花在提高自身修養上，或是出門走走，對你大有裨益。
【事業運★★☆☆☆】
有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。
【財富運★★★☆☆】
投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-9:00pm 辣椒紅
開運方位：東北方向
雙子座
短評：誤會冰釋的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。
【愛情運★★★☆☆】
多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。
【事業運★★★★☆】
與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！
【財富運★★☆☆☆】
沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍
開運方位：正北方向
巨蟹座
短評：運勢旺盛的一天，各方面運勢都相當不錯。
【整體運★★★★★】
今天桃花旺盛，說想說的話，做想做的事，不要因為自己的癡情而感到不好意思。投資機遇不錯，可以放手一搏；只是不宜與他人合夥投資，容易因為意見分歧而產生矛盾。精神過於振奮容易疲勞，喝點綠豆湯之類的清淡飲品非常不錯。
【愛情運★★★★☆】
愛情運攀升，多花點心思、時間在情人身上；別太硬邦邦的，否則愛情運會降溫！
【事業運★★★★★】
打起精神做業務，大訂單便離你不遠了喔！
【財富運★★★★☆】
有利理財的日子，對於資金的運用很有一套，有機會憑藉直覺賺到錢。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
獅子座
短評：機會掌握在有準備的人手裡。
【整體運★☆☆☆☆】
已婚者易產生失落甚至抱怨的情緒，生活中別只等著對方來向你示好，應相互理解；財運較遜，如不主動防範，易造成被動局面，難以兼顧；工作中敢於向公司或前輩請教經驗，才能按時完成任務。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻之間為小事而臉紅脖子粗的情況常有，不過，關鍵時刻雙方都能懂得忍讓。
【事業運★☆☆☆☆】
今日提不起勁來做事，要特別注意做好時間管理，打起精神來完成任務。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，特別容易因迷糊或粗心大意而造成財物損失，不利金錢交易。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00pm 秋葵綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：工作帶勁，很有動力。
【整體運★★☆☆☆】
今天在感情上多付出並關心伴侶，會有甜蜜感；不應盲目求財，做好計劃、了解市場資訊會讓你更有收穫；面對挑戰別退縮，若能不畏艱難勇於嘗試，會有不一樣的收穫。
【愛情運★★☆☆☆】
表現力強，對異性很有吸引力，但虛榮心也隨之彰顯，容易傷害到情侶唷！
【事業運★★★☆☆】
重複著同樣的工作會讓你感到厭煩，不妨涉足新領域或挑戰新任務，這樣有利於激發你的創造力。
【財富運★☆☆☆☆】
財運較弱，在錢財上要理性對待，切莫有佔小便宜的心理，小心上當受騙。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-3:00pm 蘭花紫
開運方位：正東方向
天秤座
短評：好運旺旺來，連走路都有風。
【整體運★★★★☆】
有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！
【愛情運★★★☆☆】
有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。
【事業運★★★★☆】
面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。
【財富運★★★★☆】
有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：2:00-4:00pm 蘋果綠
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。
【整體運★★★☆☆】
感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。
【愛情運★★★★☆】
心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！
【事業運★★★☆☆】
人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。
【財富運★★☆☆☆】
花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00pm 芥末黃
開運方位：正東方向
射手座
短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。
【整體運★★★☆☆】
今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。
【事業運★★★★☆】
精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。
【財富運★★☆☆☆】
財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 象牙白
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。
【整體運★★★★☆】
心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。
【愛情運★★★☆☆】
愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。
【事業運★★★★☆】
若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。
【財富運★★★☆☆】
財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 冷泉藍
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：急於表現、愛出風頭易適得其反。
【整體運★★★☆☆】
逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。
【愛情運★★★☆☆】
在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！
【事業運★★★☆☆】
心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。
【財富運★★☆☆☆】
財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 苔蘚綠
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：財運低落，為錢苦惱的一天。
【整體運★★☆☆☆】
今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。
【愛情運★★☆☆☆】
思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。
【事業運★★☆☆☆】
情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。
【財富運★☆☆☆☆】
財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00pm 珊瑚橙
開運方位：正北方向
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