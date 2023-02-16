每日星座運勢／射手與人合作的事務 容易看到成效

2023-02-16

牡羊座

短評：工作遇到阻力，有點苦惱。

【整體運★☆☆☆☆】

雖暫時有麻煩，只要調整好心態，找出問題的癥結，從多方面來著手考慮，較易擺脫困境。單身者面對心愛的人缺乏自信，要想俘獲對方的心，還是要積極表現，用行動來征服對方。

【愛情運★★☆☆☆】

想體驗愛情的甜蜜，就要多用善解人意的智慧和細心體貼的態度去對待心上人。

【事業運★☆☆☆☆】

容易心浮氣躁的一天，愛抱怨，一旦被負面情緒籠罩，小心因此做出錯誤的決斷。

【財富運★☆☆☆☆】

求財波折多，不適合打理錢財，易出現周轉失靈的狀況。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：借來的好運在你身上效用更大。

【整體運★★☆☆☆】

今天哪家有喜事，不妨去串串門子，沾點財氣。身邊不乏事業有成的朋友，別太固執，借用一下別人的力量，會讓你的工作順利很多。愛情運普通，單身者可參加聯誼活動，可提升愛情運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到不錯的對象；戀愛中的人想要穩定，不妨與戀人商討未來生活。

【事業運★★☆☆☆】

事業的生殺大權握在自己手上，會如何發展就要看你怎樣管理自己的負面情緒！

【財富運★★☆☆☆】

感情不如意間接影響工作意願，若無法有效控制情緒恐會自斷財路。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：才藝彰顯，易受關注。

【整體運★★★☆☆】

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★★★☆】

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

【財富運★★★☆☆】

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

【整體運★★★☆☆】

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

【愛情運★★★★☆】

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

獅子座

短評：適合學習的一天。

【整體運★★★☆☆】

由於理解的偏差，和異性溝通易有困難，惟有耐心解釋，才能讓對方明白你的想法；投資時，你會感到惶恐不安，無把握的投資還是暫時擱置為妙；思維很活躍，適合學習數學，效果極佳。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

【事業運★★★☆☆】

情緒起伏較大，無聊的工作會讓你顯得無精打采，但一聽到有好玩的事又會馬上活力十足，常會被人取笑。

【財富運★★★☆☆】

在小錢上勿過於斤斤計較，小心淪為朋友眼中的小氣財神。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 芒果黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：幸運女神眷顧，好消息不斷。

【整體運★★★★☆】

今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛時，玩些新花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，只要抱持愉悅、輕快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。

【財富運★★★★☆】

投資上比較輕鬆，即使遇到風險，也多能逢凶化吉。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 蘭花紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

【整體運★★☆☆☆】

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

【愛情運★★☆☆☆】

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

【事業運★★☆☆☆】

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

【財富運★★★☆☆】

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：情緒沒有太大波動，較平順的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的投資觸覺不錯，可對原有投資進行追加。工作上不適宜繁重的體力工作，選擇一些稍微輕鬆點的文案工作會有所收穫。愛情運較低，有伴侶的人不宜整天黏在一起，易起衝突。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

【事業運★★☆☆☆】

情緒起伏較大，顯得暴躁，與人合作易生矛盾，適合獨立作業，減少與人正面衝突。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，可參加抽獎活動。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 象牙白

開運方位：正南方向

射手座

短評：財運佳，投資易有收穫。

【整體運★★★★★】

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的事務，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

【愛情運★★★★☆】

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會，都很不錯咧！

【事業運★★★★☆】

今天是事業忙碌的一天！這會讓你感到辛苦喔，可是辛苦中能得到快樂的成就感。

【財富運★★★★★】

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是，今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：切忌喝酒誤事。

【整體運★★★★☆】

今天飯局邀約較多，很容易與親戚、朋友拚起酒來，要注意自己的酒量，以免醉後失言又失態，得罪了人家而不自知；夫妻間應多尊重彼此，千萬不可當眾丟了對方的面子；出門時盡量步行或乘車，自己開車出門容易遇到交通事故。

【愛情運★★★★☆】

約會最好找個安靜的地方，小心中途被人打擾喔！

【事業運★★★★☆】

會突然接到新的任務，讓你有些措手不及。別緊張，分出輕重就能輕鬆應對。

【財富運★★★☆☆】

特別愛花錢的一天。荷包裡的錢放少一點，信用卡快點藏起來，省得亂花一通後又會後悔不已。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 乳酪白

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：睡覺也能成為煉金石。

【整體運★★★★☆】

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

【愛情運★★★☆☆】

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

【事業運★★★★☆】

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 薔薇粉

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：順其自然反而能強化運勢。

【整體運★★☆☆☆】

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 青金石藍

開運方位：西北方向

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