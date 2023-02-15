每日星座運勢／天蠍性情開朗者會是 你的事業貴人

2023-02-15

牡羊座

短評：用心做事才能有收穫。

【整體運★★★★☆】

今天你對工作容易產生怨懟的情緒，想推卸責任，缺乏責任感的你可是很難獲得同事信任哦！戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能事先記下並設定手機提醒，可避免不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不順，有些感情當斷則斷，糾纏不清對彼此都是一種傷害。

【事業運★★★☆☆】

工作推進不太順利，適合把主力放在研究、分析、自我反省上，別急於執行。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾望，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 橄欖綠

開運方位：正南方向

金牛座

短評：過於專注一件事，有可能讓你忽略很多東西。

【整體運★★☆☆☆】

今天桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。理財上你顯得漫不經心，即使有好的機會，也會很容易錯過。工作方面，你的心緒似乎沒有放在這上面，迷迷糊糊很容易發生一些不該有的錯誤。

【愛情運★★★☆☆】

對另一半的包容度下降，易因小事而爭吵；單身者易受感情困擾，你愛的人不愛你。

【事業運★★☆☆☆】

叛逆心較嚴重，喜歡獨立思考，卻不樂意接受他人幫助，對別人的指指點點，哪怕是善意忠告也會很反感。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

雙子座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：善用分析能力，才能事半功倍。

【整體運★★☆☆☆】

有的工作需要變通，一味走老路，既浪費時間又很費精神，走走捷徑又何妨？桃花運不錯，有機會收到愛慕你的人發來的電波，若對人無意就別拖泥帶水哦。與人有約就要提早出門，以免遲到。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，還應多營造浪漫氣氛；單身者戀愛機會較少，適合獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運比較背，似乎陷入施展不開的困境，當腦筋一片渾沌時就先放著等明天再來解決吧！

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，生財力道有限。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

獅子座

短評：你的社交圈子大小，會大大影響著你的消費。

【整體運★★★★☆】

薪水階級若不量力而為卻盲目亂花錢，容易導致財務吃緊，應根據自己的收入和實際需要進行合理消費；對愛人保持一種性吸引力，會讓感情更持久穩定；靠著平時的多才多藝、善於交際，今天在工作中遇到困難時能得到異性的助力。

【愛情運★★★★☆】

穿著方面還是休閒一點比較好，不然戀人會覺得不自在吧！

【事業運★★★★☆】

公事繁忙，少有自己的時間，有空去野外走走能減輕壓力。情報運不錯，不用刻意打聽，就能知道公司的不少內幕。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方又慷慨，所以荷包有錢也不容易留得住。適合請客來做好人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

處女座

短評：惰性蔓延，學習苦悶。

【整體運★★★☆☆】

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶的要求頗高的一天，有一點不如意就易對伴侶發脾氣，應多多自我反省，平和表達需求。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！

【財富運★★★★☆】

生意人不妨多向外活動，提升財運。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00am 和闐玉白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：工作順利，財運不錯的一天。

【整體運★★☆☆☆】

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：性情開朗者會是你的事業貴人。

【整體運★★★★★】

單身者會遇到不錯的桃花，且相處上頗為愉快，心動的感覺不禁油然而生；對數據頗為敏感，易與合作者達成投資共識；今天工作成效頗為突出，注意協調性會讓你在工作時如魚得水。

【愛情運★★★★☆】

情慾高漲，單身者渴望戀愛；有伴侶者可多製造浪漫情調，讓感情生活多姿多彩。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標。可是，最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事情被上司不斷地挑剔、修改。

【財富運★★★★☆】

競爭、計較中得財。如果沒有積極地計算，就無法發現財神爺的蹤跡；除此以外，錢特別容易花在交際應酬上。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：5:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：正南方向

射手座

短評：情緒低落，做什麼都不太順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。購物慾強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會得到異性朋友的示好，但多為一時激情，愛情火花稍縱即逝。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★☆☆☆☆】

財來財去、空歡喜的日子，突如其來的得財往往很容易在一瞬間突然破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 苔蘚綠

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：安心顧好自己，不要東想西想。

【整體運★★★★☆】

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

【愛情運★★★★★】

今日即使在愛情中遇到困惑，也易有愛情貴人幫忙釋疑解惑，有利表白。

【事業運★★★★☆】

多接納他人的忠告，不要固執己見，尤其是專業機構調查、分析出的數據訊息，更要予以重視。

【財富運★★☆☆☆】

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興、高興吧！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00pm 可可棕

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：戀人彼此間的傷害往往錯在互動關係上。

【整體運★★★☆☆】

今天你有些不理性的反應，容易扭曲伴侶的話，誤解他的行為，兩人之間應該多些互動溝通，少點自我防衛；人口老年化趨勢讓你不得不重視養老問題，理財時為自己購買養老保險會是不錯的選擇；辦公桌上擺上一小盆仙人掌會有不錯的開運效果。

【愛情運★★☆☆☆】

外力干擾多，不要聽到一點風聲就搞得心情不愉快。

【事業運★★★☆☆】

適合循序漸進地做事，欲速則不達，務實的態度可讓好運降臨。

【財富運★★★★☆】

做好錢財規劃，可望看到錢財升值。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 寶石藍

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。

【整體運★★★☆☆】

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-4:00pm 石榴紅

開運方位：西北方向

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