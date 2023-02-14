每日星座運勢／獅子單身者出外走走 有豔遇的機會

2023-02-14

牡羊座

短評：異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。

【愛情運★★★★☆】

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

【事業運★★★☆☆】

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

【財富運★★☆☆☆】

隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：正南方向

金牛座

短評：展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

【財富運★★★★☆】

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

短評：失去的，不一定是最珍貴的。

【整體運★★★☆☆】

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了一點甜蜜的感覺。

【事業運★★★☆☆】

追求慾望不強，工作熱情也不高，還容易被家事分心，不妨與好朋友聊聊心事，可為你減輕壓力。

【財富運★★★☆☆】

在投資理財上，有利雙管齊下，採取穩定保守策略，易有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 深茄紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：細節上的處理不能疏忽。

【整體運★★★★☆】

感情上重視心靈溝通的契合度，害怕表錯情、會錯意，試探對方的舉動比較多；學生族對課外活動比較熱衷，在活動中能突顯出你的專長和能力；與人相處時，你給人的第一印象還不賴，但細節方面的疏忽會讓你的形象大打折扣。

【愛情運★★★☆☆】

感情進展不太順利，有伴侶者遇事與另一半商量，多會被對方否定，還需要多忍耐、包容。

【事業運★★★★☆】

思想很活躍，腦中常常會有很新奇的創意蹦出來，這些特別的想法帶給你極大的靈感，對工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

走馬看花的顧客較多，保持耐心才好。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

獅子座

短評：工作熱情高亢的一天。

【整體運★★★★★】

桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！

【愛情運★★★★☆】

以伴侶的意見為意見，那就對囉！順著對方的意思，他會給你帶來幸福的感覺。單身貴族想提升戀愛運，就要主動的對外活動唷！

【事業運★★★★★】

今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合擴展，而且有機會可以掌握主導權！積極地表現，會有豐碩的成果。

【財富運★★★★☆】

財運順暢，一分耕耘有兩分收穫，賺錢不會太辛苦；很適合在今日處理一些棘手的財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：東北方向

處女座

短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

【事業運★★☆☆☆】

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 寶石藍

開運方位：正南方向

天秤座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 乳酪白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：晚上出去散散步，可以調整一下心情。

【整體運★★★★☆】

今日你的桃花運非常不錯，個人魅力得以展現，容易成為異性關注的焦點。想要在投資市場上有所斬獲，市場調查工作不可忽視。工作上今天遇到貴人，手頭的工作能夠很順利地完成。

【愛情運★★★★★】

感情生活多元化的一天，能夠深切感受到對方熱情的攻勢。

【事業運★★★★☆】

正是你表現的好時機，有想法就趕快執行，即使遇到困難，也有機會得到貴人相助。

【財富運★★★☆☆】

財運上進展不大，最好保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 可可棕

開運方位：正北方向

射手座

短評：內心的想法與不安要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向另一半說明，讓對方瞭解你的心情。財運平平，有好的東西盡量與大家分享，易得到貴人指引。工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半應誠實，千萬別說謊，容易被對方識破；單身者適合獨處，調整心情。

【事業運★★★☆☆】

敏感的一面容易突顯，聽到外界的一些謠言就懷疑是有不好的事情降臨在自己的身上，讓你心神不安，工作速度也因此減慢。

【財富運★★☆☆☆】

財運不太妙，做好錢財規劃，一些重大投資不宜輕易下賭注，多聽有經驗人士的意見。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 象牙白

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：情緒安寧，能享受生活。

【整體運★★★☆☆】

今天可以抽出時間來陪伴另一半，讓溫馨浪漫的情調瀰漫在兩人的世界裡。財運指數較高，玩玩金錢遊戲休閒一下無可厚非，但不可把輸贏看得太重，純娛樂而已。工作上不太穩定，容易與同事鬧矛盾，影響工作情緒。

【愛情運★★★☆☆】

有時間多陪伴戀人散散步，或是看場愛情電影，彼此都會有許多新鮮感受喔！

【事業運★★☆☆☆】

身邊的同事產生意見的分歧時，最好不要對他們的觀點做出評論，安心做好自己的事情就好，以免惹麻煩上身。

【財富運★★★☆☆】

信用卡的使用也要小心，以免過度擴張信用導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-10:00pm 鉑金灰

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：多與好友聯繫，可增進感情。

【整體運★★☆☆☆】

忙裡忙外不得閒，和伴侶聚少離多。工作較不順利，易感壓力，會有逃避的心理，內心煩亂。今天很適合跟家人交流，說說心事，聊聊家常，特別容易獲得長輩的關心和照顧唷。

【愛情運★★☆☆☆】

有機會與暗戀的對象接觸，別害羞，這是個很好的機會，主動示意會有不錯的結果！

【事業運★★☆☆☆】

面對他人刻意的打擊或競爭失利，無力感會讓你變得頹廢消沉，失去還擊的信心。

【財富運★★★☆☆】

沒有特殊專長者，求財宜採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 嫩芽綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：真實的你更可愛。

【整體運★☆☆☆☆】

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭穿老底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收獲；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

【財富運★★★☆☆】

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 玳瑁棕

開運方位：西北方向

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