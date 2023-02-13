每日星座運勢／水瓶前期投資獲回報 適合商務洽談

2023-02-13

牡羊座

短評：運勢較低，做事不太滿意。

【整體運★★☆☆☆】

情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。

【財富運★★★☆☆】

想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 深茄紫

開運方位：東北方向

金牛座

短評：今天容易出現尷尬的場面。

【整體運★★★☆☆】

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

【愛情運★★★☆☆】

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

【財富運★★★☆☆】

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

雙子座

短評：運勢旺盛，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

【事業運★★★☆☆】

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 青金石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：很有主見，頗為堅持自我。

【整體運★★☆☆☆】

今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。

【愛情運★★★☆☆】

愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 冷泉藍

開運方位：正南方向

獅子座

短評：珍惜眼前的機遇。

【整體運★★★☆☆】

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

【事業運★★★★☆】

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

【財富運★★★☆☆】

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕

開運方位：東南方向

處女座

短評：渴望受到人們的肯定。

【整體運★★★☆☆】

戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很踏實的感觸。工作時有些拖泥帶水，辦事效率降低，易遭受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。

【愛情運★★★★☆】

能敞開胸懷與伴侶溝通，彼此信任，有話直說，兩人的步調很一致。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易走神，想著玩樂或是其他的雜事。

【財富運★★★☆☆】

在投資上，野心不小，但恐野心過大，受到環境衝擊時，難以收心哦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-5:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

天秤座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 古銅青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

【整體運★★☆☆☆】

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母、長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

【愛情運★★★☆☆】

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

【事業運★★☆☆☆】

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

【財富運★★★☆☆】

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀

開運方位：正北方向

射手座

短評：待人處事應圓融。

【整體運★★★★☆】

今天易與家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露出你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執只會讓你很難有進步；單身者今天不易有愛情際遇，耐心等待緣份吧！

【愛情運★★★☆☆】

一個人靜靜地獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒，為情感傷不值得。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★☆☆】

今日快點把手頭上的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款；不要帶信用卡在身上，否則容易把身邊的錢花光光！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 睡蓮紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：細心、耐心會更順利。

【整體運★☆☆☆☆】

多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！

【財富運★★☆☆☆】

特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 夕陽橙

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：應精神抖擻地應對繁雜瑣事。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態不佳，精神有點渙散，可要打起精神來。父母的教誨會讓你覺得有些嘮叨，但那都是為你好，若能聽進去會給你帶來好運。單身男性易遇到讓自己心跳加快的女生，「郎」情「妾」意，令人羨慕。

【愛情運★★★★☆】

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

【事業運★★☆☆☆】

容易受流言蜚語的影響，情緒很不穩定，工作會因此而受到影響，出現一些不必要的錯誤。

【財富運★★★★☆】

善用智慧、口才得財的一天。有點賭運，較適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

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