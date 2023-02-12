每日星座運勢／天蠍相處之道是必修 示愛的好日子

2023-02-12

牡羊座

短評：休閒娛樂，放鬆身心。

【整體運★★★★☆】

愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。

【愛情運★★★★☆】

在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。

【財富運★★★☆☆】

對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：消費有點盲目，支出相對較多。

【整體運★★★☆☆】

購物慾望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

【愛情運★★★★☆】

對另一半表示順從，對方的要求大多都能給予滿足，讓另一半感受到你的理解與寬容。

【事業運★★★☆☆】

容易成為受人注目的焦點，應時時注意自己的形象，不佳的行為舉止要改掉喔！

【財富運★★☆☆☆】

盲目投資者易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 大理石灰

開運方位：西北方向

雙子座

短評：多包容，少計較。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

【財富運★★★☆☆】

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 玫瑰紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：財運全面升級中。

【整體運★★★★★】

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

【愛情運★★★★☆】

嚮往溫暖、浪漫的兩人世界嗎？這一天就是好時機，與愛人一起安排一次甜蜜旅遊吧。

【事業運★★★★☆】

與朋友相聚的機會多，在交流的過程中獲得不少對工作有益的資訊。

【財富運★★★★★】

動中生財，在辛勤奔波中可得財，有利向外拓展業務、金錢交易、商談投資等。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

處女座

短評：社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！

【事業運★★★☆☆】

同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 象牙白

開運方位：西南方向

天秤座

短評：與人交往能夠和睦相處。

【整體運★★★★☆】

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

【愛情運★★★★☆】

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

【事業運★★★☆☆】

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

【財富運★★★★☆】

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 芥末黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：愛情特別順利，充滿活力的一天。

【整體運★★★★★】

相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。

【愛情運★★★★★】

主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

【事業運★★★★☆】

情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

【財富運★★★★☆】

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 珍珠白

開運方位：東南方向

射手座

短評：小心因感性多情帶來的困擾。

【整體運★★★☆☆】

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

【愛情運★★★★☆】

愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！

【事業運★★★☆☆】

是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。

【財富運★★☆☆☆】

沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00pm 水晶紫

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：相互信任是維護感情的基礎。

【整體運★★★☆☆】

你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。

【愛情運★☆☆☆☆】

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。

【事業運★★★☆☆】

運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！

【財富運★★★★☆】

財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 鉑金灰

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：有機會一展才華，進財機率高。

【整體運★★★★☆】

今天有不錯的財運，運勢對文藝工作者、主持人、演說家特別有利，可因形象良好、口碑佳而進財豐厚，也容易因口才出眾而獲得異性青睞。花錢學習，參加培訓班，或是買書自學，做知識投資是明智之舉。

【愛情運★★★★☆】

有機會收到異性寫給你的情書，或者有異性向你表白，心動了嗎？那就表明你的心意吧！

【事業運★★★☆☆】

有機會擔當重任，但自信心較弱，容易遇到挫折，但能得貴人相助。

【財富運★★★★☆】

財運佳，聲望高者可輕鬆得財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：伴侶小別勝新婚。

【整體運★★★★☆】

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

【愛情運★★★★☆】

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

【財富運★★★★★】

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

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