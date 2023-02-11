每日星座運勢／金牛充實自我好時機 易結識新朋友

2023-02-11

牡羊座

短評：為了愛，趕快出擊吧。

【整體運★★★★☆】

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

【愛情運★★★★★】

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

【事業運★★★☆☆】

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

【財富運★★☆☆☆】

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：正西方向

金牛座

短評：好運降臨。

【整體運★★★★★】

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

【愛情運★★★★☆】

有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。

【事業運★★★★☆】

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

雙子座

短評：善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

【整體運★★★☆☆】

幽默風趣的話語吸引眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。到裝潢不錯的書店轉轉，看看書，會有意想不到的艷遇。你的善心滿滿，捐些錢做公益，會有福報。

【愛情運★★★☆☆】

喜歡回憶過去的點滴。單身者勾畫著夢中情人的模樣。呵呵，有時做做白日夢也不錯。

【事業運★★★★☆】

在表達上會表現得很優異，有事情需要溝通時不妨好好表現一番！

【財富運★★★☆☆】

有買彩券方面發小財的契機，得失心不要太重，對自己更有利。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 珠貝白

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：按計劃行事，切忌強出頭。

【整體運★★★☆☆】

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

【愛情運★★☆☆☆】

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

【事業運★★★☆☆】

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

【財富運★★★★☆】

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：異地求學的學生族情緒較反覆。

【整體運★★★★☆】

沉浸於快樂的時候便會產生結婚的念頭，而另一半也會相當默契的給予配合，只是經濟實力還不太樂觀；內心突然有種強烈的存錢想法，且還會積極動員家人共同開源節流；今天是眾多幕後英雄展現才能的好時候。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到溫暖，對方的傾聽能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★★☆】

心境明朗，活力和衝勁明顯升高，適合挑戰自我，一些高難度的問題也不用害怕。

【財富運★★★★☆】

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，小賭怡情，不妨買張彩券試試手氣！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

處女座

短評：從總體運勢來看還是比較好。

【整體運★★★★☆】

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半會產生一些摩擦，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

【財富運★★★☆☆】

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

天秤座

短評：愛情切記寧缺勿濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想尋找愛情，不妨多與好友去出遊，或參加休閒娛樂活動，將有不錯的對象出現！

【事業運★★★☆☆】

會有些許鬆散，積極性減弱。別讓自己太懶，趕緊找些事情來做吧。

【財富運★★☆☆☆】

藉賭博來賺取額外的費用，恐偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-5:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

【整體運★★★☆☆】

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！

【事業運★★★☆☆】

較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。

【財富運★★★☆☆】

金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：比較幸運的一天。

【整體運★★★★☆】

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

【愛情運★★★☆☆】

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

【事業運★★★★☆】

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 臘梅白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

【整體運★★★★☆】

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！

【事業運★★★★☆】

展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。

【財富運★★★★☆】

小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 檸檬綠

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。

【整體運★★★★☆】

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

【事業運★★★★☆】

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-7:00am 香檳金

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：西南方向

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