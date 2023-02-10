每日星座運勢／獅子事業積極地應對 將有意外收穫
2023-02-10
牡羊座
短評：不妨把爭吵當作調味品。
【整體運★★★☆☆】
伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！
【事業運★★★★☆】
擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。
【財富運★★☆☆☆】
破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白
開運方位：正南方向
金牛座
短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。
【整體運★★★☆☆】
單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。
【事業運★★★☆☆】
人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。
【財富運★★☆☆☆】
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-2:00pm 蜜瓜黃
開運方位：正南方向
雙子座
短評：情緒不穩，容易意氣用事。
【整體運★★☆☆☆】
管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。
【事業運★★☆☆☆】
宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！
【財富運★★☆☆☆】
財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：行動力不足的一天，適合腦力勞動。
【整體運★★☆☆☆】
愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！
【事業運★★☆☆☆】
心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。
【財富運★★★☆☆】
想省錢呢，就要少吃喝玩樂。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃
開運方位：東南方向
獅子座
短評：氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。
【整體運★★★★★】
有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。
【愛情運★★★★☆】
有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。
【事業運★★★★☆】
今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。
【財富運★★★★★】
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：7:00-8:00pm 大理石灰
開運方位：西南方向
處女座
短評：必要的謙虛有助於事業的發展。
【整體運★☆☆☆☆】
單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。
【愛情運★★☆☆☆】
桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。
【事業運★☆☆☆☆】
不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 古銅青
開運方位：西南方向
天秤座
短評：想要滿足口腹之慾，多能如願。
【整體運★★★★☆】
今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。
【愛情運★★★★☆】
表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出解決的方法。
【財富運★★★☆☆】
今天有喜歡消費的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線操作，見好就收。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。
【整體運★★★☆☆】
與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。
【愛情運★★☆☆☆】
遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！
【事業運★★★☆☆】
顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。
【財富運★★★★☆】
對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00am 桐花白
開運方位：東南方向
射手座
短評：人逢喜事精神爽。
【整體運★★★★☆】
今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。
【愛情運★★★★★】
愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。
【財富運★★★☆☆】
還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠
開運方位：東北方向
摩羯座
短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。
【整體運★★★☆☆】
享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。
【愛情運★★★☆☆】
感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。
【事業運★★☆☆☆】
工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。
【財富運★★★☆☆】
別把錢抓得太緊，當用則用。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：珍惜眼前人。
【整體運★★★★☆】
開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。
【愛情運★★★☆☆】
沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。
【事業運★★★★☆】
工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：困難來了也不要慌亂，應泰然處之。
【整體運★★☆☆☆】
今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現賺錢機會的人可望轉虧為盈。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！
【事業運★★☆☆☆】
顯得有些孤僻，「事不關己，己不關心」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。
【財富運★★★☆☆】
看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 芒果黃
開運方位：西南方向
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