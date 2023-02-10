每日星座運勢／獅子事業積極地應對 將有意外收穫

2023-02-10

牡羊座

短評：不妨把爭吵當作調味品。

【整體運★★★☆☆】

伴隨著小吵小鬧，雙方反而能更進一步的相互了解，今天你特別能體會到這一點。轉換投資方向，總勝過執著於手中毫無起色的小投資，目光還需放得長遠一些。不必將同事閒聊時的話題記掛在心裡，因此而影響心情則會得不償失。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想找到適合的對象還需要耐心等待，過早付出感情易後悔唷！

【事業運★★★★☆】

擁有相當充沛的熱情，企圖心強，目標明確，不達目的決不罷休，有利於工作進展，卻易勞累。

【財富運★★☆☆☆】

破財的機率高，切忌輕易借錢給朋友，小心肉包子打狗，有去無回。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00pm 桐花白

開運方位：正南方向

金牛座

短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

【整體運★★★☆☆】

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

【事業運★★★☆☆】

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-2:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

雙子座

短評：情緒不穩，容易意氣用事。

【整體運★★☆☆☆】

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

【事業運★★☆☆☆】

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 深茄紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：行動力不足的一天，適合腦力勞動。

【整體運★★☆☆☆】

愛情上比較衝動，單身者的勇氣讓你擁有更多的機會，但不可以太過盲目，當心弄巧成拙。財運上直覺比較敏銳，對投資的判斷很準，有很不錯的機會等著你。工作上比較懶散，任務難以順利完成，要多加注意。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半要求較多，希望對方能順從你，但是另一半也顯得強勢，小心吵架！

【事業運★★☆☆☆】

心情有些浮躁，對重複、瑣碎的事務很容易感到厭煩，出錯的機率也比較大。

【財富運★★★☆☆】

想省錢呢，就要少吃喝玩樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：6:00-8:00am 芥末黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：氣勢如虹，才藝發揮得淋漓盡致。

【整體運★★★★★】

有機會參加團康娛樂活動。大方秀出自我，是一種推銷自己的方法。無論吹拉彈唱，只管拿出來表現，能贏得大家的喝彩。如此出色又全方位的展現自我，能得到不少異性的青睞，不妨邀約心儀的對象單獨出來走走，讓彼此的交流進一步加深。

【愛情運★★★★☆】

有利打扮和表現，單身者易因儀表出眾、言行得體大方而吸引到好桃花，談情說愛的機會多。

【事業運★★★★☆】

今日在事業上必須積極地應對，越是閃避越會感受到壓力；勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

【財富運★★★★★】

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、佣金問題！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 大理石灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：必要的謙虛有助於事業的發展。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者對自己要求太高，會讓身邊的異性感到壓抑，這樣反而嚇跑了他們；在合作者面前盡量表現得深沉些，凡事多留些心思，以免將來發生糾葛；學生族上課還是乖些的好，不然容易被點名批評。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較平淡，不過仍有機會結識異性朋友，不妨先從交朋友開始，慢慢再發展感情。

【事業運★☆☆☆☆】

不要用自己的標準要求同事，更不能光說不練，以身作則，包容不同，職場關係更和諧。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢困擾多多，有破財跡象，財務計劃受到延誤阻礙，機械損壞而破財的機率高。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00am 古銅青

開運方位：西南方向

天秤座

短評：想要滿足口腹之慾，多能如願。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嘗到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者宜多加把握。

【愛情運★★★★☆】

表現幽默、體貼、細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出解決的方法。

【財富運★★★☆☆】

今天有喜歡消費的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上頭。股票族宜在今日做短線操作，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

【整體運★★★☆☆】

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

【愛情運★★☆☆☆】

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧！

【事業運★★★☆☆】

顯得懶散，有放縱自我的傾向；多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

【財富運★★★★☆】

對金錢的敏銳度顯得較高，偏財運也不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 桐花白

開運方位：東南方向

射手座

短評：人逢喜事精神爽。

【整體運★★★★☆】

今天可以說是桃花綻放的一天，趨於平淡的戀情再次擦出火花；戀愛帶來的好心情讓你工作起來非常順心，即使有問題也能立即解決；理財靈感很強，做個簡單的財務規劃，必將產生很好的效果。

【愛情運★★★★★】

愛情運正旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，雖然會有臨時任務，但你多能隨機應變，快速解決，並因此獲得可觀收入。

【財富運★★★☆☆】

還是找人陪你一起顧著生意吧，免得發生狀況時你分身不暇！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：1:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。

【整體運★★★☆☆】

享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。

【愛情運★★★☆☆】

感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。

【事業運★★☆☆☆】

工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。

【財富運★★★☆☆】

別把錢抓得太緊，當用則用。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 香吉士黃

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：珍惜眼前人。

【整體運★★★★☆】

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

【愛情運★★★☆☆】

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

【事業運★★★★☆】

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：2:00-3:00pm 玳瑁棕

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：困難來了也不要慌亂，應泰然處之。

【整體運★★☆☆☆】

今天大小桃花追逐你，挑剔的一面易突顯，小心因此而錯失良緣。工作中遇困難會變得慌張，讓身邊的人都對你很失望，沉著冷靜者會得到助力。財運一般，因業務來往破費不少，善於發現賺錢機會的人可望轉虧為盈。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大做，更別吃醋吃過頭唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得有些孤僻，「事不關己，己不關心」，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問。

【財富運★★★☆☆】

看到別人賺大錢，心裡有些不平衡。財運不太好，避免草率投資，小心有陷阱喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00am 芒果黃

開運方位：西南方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

2023年你能擁有幸福嗎？輸入姓名立刻算

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】