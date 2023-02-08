每日星座運勢／天秤得財宜見好就收 股票族勿貪心

2023-02-08

牡羊座

短評：過多的忽略，是出自你內心深處的不在乎。

【整體運★★★★☆】

分隔兩地的戀人因缺少聯繫，致使戀情發生摩擦，心中感到十分不安；資金周轉困難，進行短期投資收益會比較不錯；上司分配給你新的任務，讓你熱情高漲，幹勁十足。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，沒有什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的幻境。

【事業運★★★★☆】

能清楚地認識自我並稍做調整，遇事多了幾分耐心與想法，表現不錯。

【財富運★★★★☆】

財運平順，適合快打快攻。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 桐花白

開運方位：東南方向

金牛座

短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00pm 羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00pm 竹葉青

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：思維活躍，工作效率高。

【整體運★★★★☆】

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

【愛情運★★★☆☆】

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

【事業運★★★★☆】

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

【財富運★★★☆☆】

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 可可棕

開運方位：東南方向

獅子座

短評：運勢頗有起伏。

【整體運★★☆☆☆】

與對方的平靜相比，你的性情更令人難以捉摸，小心對方失去耐性喔！理財不缺顧問，願意給你出謀劃策的人還頗多；工作相當辛苦，今天會顯得困難重重，朋友的幫助也只是讓你度過一時的難關。

【愛情運★★☆☆☆】

多一點包容與理解，對事情少一些堅持己見，夫妻之間就能避免很多爭吵。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運相當差，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！所以今日宜屏氣凝神，保持腦袋的清醒。

【財富運★★★☆☆】

財運程度普通，往往是發生危機，幸運之神才會眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：西南方向

處女座

短評：幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

【整體運★★★☆☆】

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持會給予對方很大的力量。財運很旺，幫助他人易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使只是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

【愛情運★★☆☆☆】

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則惹對方生氣就不好了。

【事業運★★★☆☆】

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，這同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

天秤座

短評：難得的知遇之恩。

【整體運★★★★★】

有機會遇到事業中的伯樂，且對方多為異性，年紀相仿者還會成就一段不錯的姻緣，只要多用點心，便會在很短的時間內嘗到甜蜜的滋味；對身邊的訊息頗有獨到的見解，因而易從中覓得商機。

【愛情運★★★★☆】

單身者想談戀愛的慾望強烈，不妨請親友從中撮合。有伴侶者易感受到對方的體貼與關心。

【事業運★★★★★】

事業運強旺，工作領域利於單打獨鬥型者，若是團體合作型之人，要注意職場的協調性。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其是股票族，不宜貪心！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 和闐玉白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：事情別想得太過複雜。

【整體運★☆☆☆☆】

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

【愛情運★☆☆☆☆】

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

【事業運★★☆☆☆】

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

【財富運★★☆☆☆】

錢財不宜外借，以免徒生事端。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00pm 墨玉綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：別把情緒帶到工作中。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

【事業運★★☆☆☆】

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

【財富運★★☆☆☆】

新開發的方向獲利上顯得費力。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：微笑、大方會帶給你好運。

【整體運★★★★☆】

單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，易引起異性為你爭風吃醋，處理好兩性關係是今天的重點。

【事業運★★★☆☆】

溝通、協調能力不錯，有機會與上司交流；保持平和的態度，可以獲得上司器重。

【財富運★★★★★】

財運旺盛，先前有投資計劃者可放手一搏，可望收益豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：宜靜不宜動，急於求成易出錯。

【整體運★★★☆☆】

今天需要多分心照顧家人，雖然有點疲憊，但更能感受到幸福。工作上會有機會出現，但不宜急進，需耐心分析情勢。可以花一些錢在朋友聚會、聯誼上，但不宜與朋友有借貸關係，易發生不愉快。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻感情平順，多安排時間進行交心對話，可讓兩個人的心貼得更近。

【事業運★★★☆☆】

工作較為平順，明顯的錯誤倒是不會出現，但在細節問題上還不能達到令上司滿意的效果，這方面需多加注意才行。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等，但不至於有大礙！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：愛情並非一昧的妥協和退讓。

【整體運★★★☆☆】

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，要開心點，明天會更好。

【事業運★★★★☆】

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多，容易發生金錢損失。不妨趁今日早早把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-7:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

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