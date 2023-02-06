每日星座運勢／雙子做一些有氧運動 有助思維敏銳

2023-02-06

牡羊座

短評：主觀意識太強，會失去不少機會。

【整體運★★★☆☆】

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

【愛情運★★★☆☆】

感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★★☆☆】

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

【財富運★★☆☆☆】

一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

金牛座

短評：運勢較弱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

【事業運★★☆☆☆】

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

【財富運★★☆☆☆】

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：順心遂意，放手一搏。

【整體運★★★★★】

發出的邀請能得到對方的認同，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，效果不錯，即使遇到一些麻煩，也能得到同事、朋友的幫忙。抽時間去做一些有氧運動，有助於提高大腦的思維敏銳度。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性朋友接觸可交好運，有利主動參加團體活動，創造愛情機會。

【事業運★★★★★】

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌。多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

【財富運★★★★☆】

運勢旺盛，投資有門路。正是積極運作資金的日子，有利把握商機，大膽投資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 可可棕

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 桐花白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

【整體運★★★★☆】

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶，感情增強。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合做點創意設計、文書計算、研究分析之類的工作，多半會達到不錯的效果。

【財富運★★★★☆】

能運籌帷幄，合理利用所有的資金，讓每一分錢都能發揮最大的效益。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：正北方向

處女座

短評：有時候錯失的不僅僅只是機會。

【整體運★★☆☆☆】

股票投資者易錯失拋出、買進或轉手等機會，導致較嚴重的虧損。感情會出現一些波動，因自身情緒、壓力等問題弄得身心疲憊，連帶影響到感情，易產生「愛一個人好累」的消極情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花雖多，但多是爛桃花，有伴侶的人應處理好與異性間的關係；單身者應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

其實你不用這麼小心翼翼，過度配合他人會讓你失去自我的唷！

【財富運★☆☆☆☆】

想要賺錢切勿太激進，更不可試圖用投機的手段牟取暴利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 象牙白

開運方位：東南方向

天秤座

短評：強出頭吃虧的是自己。

【整體運★★★☆☆】

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大筆金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一昧的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

【事業運★★★☆☆】

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

【財富運★★★☆☆】

財來財去，不知道把錢花哪兒去了！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 和闐玉白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

容易因果斷的態度而得財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：運勢遇到小低潮。

【整體運★☆☆☆☆】

戀愛中的人不宜向對方提出過多要求，易讓對方反感。單身者有心儀的對象出現時，別急於表白，易遭到拒絕。有人求你幫忙的可能性很大，你的援助是及時雨，為對方解決了難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

對伴侶應多一些真情流露，切忌花言巧語，總是把愛意掛在嘴邊易讓對方反感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不平順，疑難雜症多多，只要能秉持平靜的情緒，再多的難題也都能解決。

【財富運★★☆☆☆】

單打獨鬥的賺錢運，與人合夥易發生爭執。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 香檳金

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

【事業運★★★☆☆】

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

【財富運★★★☆☆】

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：留意過程，少計較得失。

【整體運★★★★☆】

即使是胸襟開闊的伴侶，也禁不起你的惡劣脾氣，心裡有怨氣可別隨便對另一半發洩哦！作息不規律，難以達到最佳的工作、學習狀態。平日喜歡與人分享者，今天可望分享他人的勝利大餐。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨選在今天去約會，無論是看電影或去聽音樂會都行，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，不過，還是能得到他人的協助。

【財富運★★★★★】

財富回收期，先前辛勤的耕耘到了今日，正是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 深茄紫

開運方位：西北方向

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