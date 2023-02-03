每日星座運勢／水瓶溝通是心靈之鑰 得抒發和改善
2023-02-03
牡羊座
短評：情緒不好，也不要表露出來喔！
【整體運★★★★☆】
戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。
【愛情運★★★☆☆】
今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。
【事業運★★★★☆】
有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。
【財富運★★★☆☆】
滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：3:00-5:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正南方向
金牛座
短評：怕失去機遇而顯得有點緊張。
【整體運★★★☆☆】
對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。
【愛情運★★☆☆☆】
情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。
【事業運★★★★☆】
很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。
【財富運★★★☆☆】
為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-10:00pm 蜜瓜黃
開運方位：東北方向
雙子座
短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。
【整體運★★★☆☆】
即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。
【愛情運★★★★☆】
在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。
【事業運★★★☆☆】
多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。
【財富運★★☆☆☆】
今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：2:00-4:00pm 淺海藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：忘不掉，就別勉強自己吧！
【整體運★★★★☆】
受了傷的愛情可望重新開始，但已造成的傷痛讓你難以釋懷，一切順其自然吧；想要理財卻尚無理財經驗的人，可多看看與財經、投資、理財有關的書籍、資訊，能從中獲得一些基本知識和概念；作業本上寫有老師好的評語，讓你對那堂課充滿了學習熱情。
【愛情運★★★☆☆】
與伴侶相處主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應多多換位思考，多包容對方。
【事業運★★★☆☆】
今日事業運普通，宜按照平日的步調來運作，乖乖地接受指令行事吧！
【財富運★★★★☆】
閒暇時，可以看看投資理財方面的書籍，提高理財能力。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-9:00am 雪花銀
開運方位：東北方向
獅子座
短評：注意氣候變化，留意身體健康。
【整體運★★☆☆☆】
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
【愛情運★★★☆☆】
對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。
【事業運★★☆☆☆】
會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。
【財富運★★☆☆☆】
財運弱，最怕與人有債務糾紛。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 脆梅青
開運方位：正西方向
處女座
短評：要在團隊中找到自己的位置。
【整體運★★★☆☆】
上班族在今天就別想要逞能獨挑大樑，勉強地孤軍奮鬥只會讓事情更糟糕，還是跟著團體行動比較安全；學生考試運佳，學習態度積極，但要注意不要因粗心而遺漏學習用具；單身者出門前別忘佩戴水晶，它能增強愛情運勢哦。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者感情生活平順，不妨多製造浪漫氣氛；單身者約會較多，但想戀愛還需要耐心等待。
【事業運★★☆☆☆】
不宜急著向前衝，把規劃做好，再著手實行才會更有勝算。
【財富運★★★★☆】
對於自己熟悉的領域，可以短線進出，創造利上滾利的財富。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-7:00pm 鉑金灰
開運方位：西南方向
天秤座
短評：處事應多一點耐心。
【整體運★★☆☆☆】
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手與金錢相關的事務。
【財富運★★★☆☆】
財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 桐花白
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：整體運勢不錯，多注意一些細節。
【整體運★★★★☆】
學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！
【財富運★★★★☆】
交際應酬讓你花費不小，要做好預算。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：7:00-8:00pm 乳酪白
開運方位：西北方向
射手座
短評：浪漫無處不在。
【整體運★★★☆☆】
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
【愛情運★★★☆☆】
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
【事業運★★★★☆】
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
【財富運★★☆☆☆】
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：凡事不可操之過急。
【整體運★★☆☆☆】
對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。
【愛情運★★☆☆☆】
注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！
【事業運★★★☆☆】
事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。
【財富運★★☆☆☆】
財神過門不入，保守者破小財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：3:00-4:00pm 香吉士黃
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：溝通是打開心靈之門的鑰匙。
【整體運★★★★★】
今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。
【愛情運★★★★☆】
想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。
【事業運★★★★★】
今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！
【財富運★★★☆☆】
工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：在追求的路上阻礙頗多，行動前需三思。
【整體運★☆☆☆☆】
尋求突破，但困難橫在眼前，讓你找不到施力點，不妨停下腳步重新思考並擬訂策略。財運較弱，投資理財需謹慎，易收到錯誤信息，在運作上別衝動。戀愛運不佳，單身者想戀愛需耐心等待，太快投入感情易受挫。
【愛情運★☆☆☆☆】
外力干擾會令你不得安寧，應用樂觀的心態看待眼前的戀情。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續力不太好，容易突然改變主意。
【財富運★☆☆☆☆】
如果不是心情輕鬆、頭腦清晰，還是遠離一下賭場！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-4:00pm 杜鵑粉
開運方位：東北方向
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