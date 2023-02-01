每日星座運勢／金牛從事拜訪易成功 花錢時要評估

2023-02-01

牡羊座

短評：今天情緒低落，不論做什麼都不順心。

【整體運★☆☆☆☆】

今天過多關心現實層面，令對方對你有所誤會，感情也出現裂痕，趕緊解釋清楚吧。財運方面今天不宜投資，購物慾卻很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。工作中容易遇到突如其來的變故，讓你難以招架。冷靜些，多運用人際關係可化解難題。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情低潮期，什麼也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

【財富運★☆☆☆☆】

易產生不勞而獲的念頭，但是動力不足，多停留於空想階段，難有進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

金牛座

短評：有幹勁，運道順。

【整體運★★★★★】

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性朋友圈裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可說是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂充實的一天。

【事業運★★★★★】

今日事業走在激烈競爭的軌道上，所以會異常地忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊綽！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：選擇機會頗多。

【整體運★★★★☆】

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

【愛情運★★★☆☆】

今日你在求偶的過程中，會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的直覺！

【事業運★★★★★】

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

【財富運★★★★☆】

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

【整體運★★☆☆☆】

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

【事業運★☆☆☆☆】

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

【財富運★★☆☆☆】

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：有獨當一面的機會。

【整體運★★★☆☆】

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶間的關係顯得緊張，口角一觸即發，保持距離，少說話、多做事，以策安全。

【事業運★★★★☆】

因有貴人的熱心引薦，易找到適合自己的職場領域，求職者更有機會找到與自己興趣相關的工作。

【財富運★★★☆☆】

與人合作應尋找可靠的朋友，以免上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍

開運方位：正東方向

處女座

短評：膠著的事情能出現轉圜的餘地。

【整體運★★★★☆】

單戀或暗戀者今天有向對方告白的機會，不管對方是接受還是拒絕，對你都是全新的開始；前段時間起色不大或出現虧損的投資產品，可望得貴人相助，出現轉機；頭腦靈活，企劃、設計、文字編輯工作者能獲得新靈感。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強，有機會與心儀的異性單獨交談，要好好把握這個千載難逢的機會！

【事業運★★★★☆】

運勢佳，有機會獲得上司、長輩的照顧；爭取時主動一點，你會有更好的表現。

【財富運★★★☆☆】

實質的財務收益增加。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 玉髓紅

開運方位：東北方向

天秤座

短評：工作雖重要，但感情生活也要好好處理。

【整體運★★☆☆☆】

單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先積蓄力量。工作上你的努力獲得大家的肯定。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運較弱，單身者可以給自己放個假，四處遊玩一番，放鬆心情，不要為感情而煩惱。

【事業運★★★☆☆】

有付出就有收獲，工作上只要確保工作進度就能有不錯的收獲喔！

【財富運★★☆☆☆】

努力掙取的財富不多，別太想著錢了。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 嫩芽綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：自己解決不了時要善於尋求幫助。

【整體運★★★☆☆】

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不往上報備，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

【愛情運★★★★☆】

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

【財富運★★★☆☆】

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 青金石藍

開運方位：東南方向

射手座

短評：今天身體狀況不錯，宜運動。

【整體運★★★☆☆】

感情生活較平淡，可抽出時間約伴侶到高雅的餐廳共進晚餐，增進彼此的感情。財運普通，獲取新機遇的機率不大，不過有投資計劃者可放手一搏。工作上有點心不在焉，因粗心而犯錯的機率高。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對另一半較依賴，缺乏主見；單身者多表現機靈的一面，易博得異性好感。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作上會有小障礙出現，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

【財富運★★★☆☆】

多多向外活動，是提升你財運的不二法門，如果封閉自己的交友圈，會導致財運停滯不前。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 淺海藍

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：多做公益可帶動好運。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因此阻礙你前進的步伐。單身者會感到空虛，不能因此而放縱自己。財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，對需要幫助的人伸出援手會為你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有朋友邀約別錯過，在聚會中結識新朋友的機率高；戀愛中人溝通良好。

【事業運★★☆☆☆】

越想要突出個性，想要與眾不同，越容易遭受排擠。默默做事，可求安穩。

【財富運★★★★☆】

良好的社交與人脈，助你爭取到更多的賺錢管道，好好把握將會有樂觀的進帳！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00pm 蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：愛情需借助開運物來開運！

【整體運★★☆☆☆】

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。

【財富運★☆☆☆☆】

不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：過於急躁，只會讓你與成功失之交臂。

【整體運★★★★☆】

學生族今天會太過急躁而隨便完成作業，讓老師對你有些失望；凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運不佳，太招搖會破財，要留意手上的包包哦！今天回家把房子打掃得乾乾淨淨，讓你的運氣也能煥然一新。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情有機會迅速升溫，主動關心對方的家人，易讓對方感動。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究之類的工作！

【財富運★★★☆☆】

金錢運作上特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但必須仔細評估，然後才可以有動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

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