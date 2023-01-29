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要收假不想上班？上班族的早晨冥想 打開幸福開關

采實文化／ 文‧慶抒潤
圖為上班族起床喝咖啡，握住裝有咖啡的杯子，感受杯子的溫度和觸感。圖片來源/ingimage
圖為上班族起床喝咖啡，握住裝有咖啡的杯子，感受杯子的溫度和觸感。圖片來源/ingimage

上班族的一日冥想—早晨

每個人都希望在生活中保持心平氣和。許多人在冥想時很平靜，但是回到現實後心情又會變得紛亂。冥想不等於正念，只是正念的訓練方式，正念能讓人隨時專注並停留在當下，也使我們的生活本身成為冥想。生活確實辛苦又繁瑣，但也是最好的訓練和學習場所。如果說在寧靜的山中冥想如同舉起五百公克的啞鈴，那麼在日常中冥想，就像是舉起兩公斤的啞鈴。

冥想和生活密不可分。我建議冥想最大的理由，是希望每個人的日常生活都能夠舒適幸福。只要用溫暖的好奇心看待所有的生活經驗，就能自然而然敞開心扉。請回想小時候充滿好奇心的自己，當時的我們就是以正念模式感受每個瞬間，即使是同樣的事物，每次的體驗都會有差異。本章我將介紹在日常生活中就可以做的簡單冥想，以及實踐正念生活的方法。現在，請先確認你是否打開了覺察開關！

早晨

如何開啟新的一天，會大大影響我們早上的心情。上班或開始工作前的時間就像打仗一樣。如果是通勤上班的人，光是準備出門就已經耗盡精力，有孩子的人更不用說，還必須照顧孩子。請在早上起床時就在心裡訂下對今天的期待，這能幫助你在忙碌的早晨啟動正念模式。

起床冥想：愉快地開啟一天

你是否常常覺得沒睡好，鬧鐘一響就馬上按掉，總希望再多睡一會呢？或是想到今天有做不完的代辦事項，將會忙碌一整天，就不想離開被窩？然而，被鬧鐘吵醒時，多睡一會其實無法緩解疲勞。

既然已經睜開眼睛了，不如就開心地起床吧！

晨起冥想

1 醒來時，請以躺著的狀態慢慢輕柔地進行十次腹式呼吸。早晨起床後進行腹式呼吸有助於代謝。如果這時感覺又要睡著了，請睜開眼睛做。

2 慢慢地呼吸，並回想昨天或最近讓你心情好又感激的事，並表示感謝，同時想想今天會是什麼樣的一天呢？

3 繼續慢慢呼吸以喚醒全身，請感受喚醒各部位的感覺。「（吸氣時）我的腳，你好！（吐氣）今天也請多多關照。」像這樣依序喚醒腳、腿、腹部、腰、胸部、肩膀、背、手臂、脖子和頭，並感受各部位的感覺。

4 一邊覺察一邊慢慢動動手指和腳趾，整個身體緩緩地向兩側來回轉動，也轉動一下頭。雙臂向上舉起，並向自己打個招呼。

5 不要猛然站起來，請一邊覺察動作，一邊慢慢起身，懷著對今天一天的期待，微笑著起床。

早晨例行正念冥想：設計屬於自己的例行公事

最近有許多人將上班前的時間視為「奇蹟早晨」。其實，沒必要勉強自己把不想做的事情放進早晨的例行公事中，上班前的一小時不需要這麼嚴肅，只要起床後馬上開始做能為自己帶來愉快能量或小確幸的事就好。例如：喝溫水、做十分鐘簡單的伸展運動、冥想十分鐘、寫日記（整理今天要做的事）十分鐘。

專屬自己的早晨例行公事

設計專屬自己的早晨例行公事吧！大概三十分鐘就好，如果能用給自己愉快能量的例行公事悠閒地開啟一天，這一天將會有所不同。

理想生活冥想：描繪真心想要的生活

在心中勾勒出真正想要的生活，大腦就會注意與此相關的資訊，讓我們接觸到想要的生活資訊。每一天都很珍貴，都是實現夢想的一天。

理想生活想像冥想

1 慢慢進行十次左右的呼吸，並在吐氣時放鬆。

2 回想讓你感激的事，感受感激之情，並在心中表達感謝。

3 在心中描繪出符合你的理想生活，並問問自己，在這些內心圖像中的自己是什麼樣子？表情如何？有什麼感受？同時接收滿滿的幸福感。

4 今天也向實現理想生活的自己表示支持和感謝。

早晨咖啡冥想：早上來一杯吧！

許多人特別享受一日之晨的咖啡時間，甚至有人不喝咖啡就無法工作。然而，與其抱著太累所以不得不喝的心態，不如在喝的時候好好享受這杯咖啡吧！也可以喝茶或水等自己喜歡的飲品，讓早晨的咖啡時間更豐盛。

《我的一天從冥想開始》。圖／采實文化提供
《我的一天從冥想開始》。圖／采實文化提供

早晨咖啡冥想

1 握住裝有咖啡的杯子，感受杯子的溫度和觸感。

2 覺察自己拿起咖啡的意圖，並感受此動作。

3 仔細嗅聞咖啡的香味。

4 感受嘴唇接觸咖啡杯的觸感。

5 喝一口咖啡，感受香氣，以及口中的溫度、風味和質感等。

6 第一口咖啡進入喉嚨有什麼感覺呢？

用同樣的方式品味第三、四口咖啡，在沒覺察的狀態下大口喝咖啡，和用這種方式品嘗咖啡有什麼不同？你可以透過這種飲用方式與咖啡有更深入的接觸。

(本文摘錄自《我的一天從冥想開始》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

冥想 上班族 通勤族 咖啡

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