冥想是什麼？不只打坐與放空...冥想讓你更自由

什麼是冥想？

說到冥想，你的腦中浮現的是在山中打坐的畫面，還是閉著眼睛坐著放空的模樣呢？正如前述，為了將習慣於行為模式的心靈運作方式轉換成存在模式，我們需要專注在當下。本章我們將探討冥想的定義、歷史和類型等，並介紹心理學、醫學、科學與冥想的結合。現在就讓我們一起來了解讓現代西方社會深深著迷的冥想吧！

冥想的意義

「冥想是消除想法的行為」─這是許多人對冥想常見的誤解。事實上，冥想無法消除想法。冥想的定義其實非常簡單，就是一種精神訓練，讓我們能覺察正在發生的一切。冥想在巴利語（Pali）中的意思是「耕作」，如果從這個角度來解釋，冥想相當於是耕耘心靈的精神訓練。對我來說，冥想是打造自我心靈花園的訓練。現在，請大家和我一起成為心靈花園的園丁吧！

冥想的目的

傳統上，大家是以宗教或靈性為目的進行冥想修行。也許正因為如此，許多人會認為冥想是宗教行為而帶有成見。但是，我想再次強調，冥想是耕耘自我心靈的精神訓練。因此，冥想的目的也可以是鍛鍊自己的心性。冥想並非像空中浮雲一樣虛無，也無須離開塵世才能實行。冥想可以運用在日常生活之中，幫助我們生活起來更舒適且自由。

生活在現代的我們習慣把視線向外看，關注最新趨勢或是他人的一舉一動，甚至會用地位、職稱或財產等外在條件來看待、衡量自己。然而，地位或職稱隨時都會改變，財產也一樣。我們真的可以用這些東西來定義自己嗎？冥想提供人們審視內心的機會，讓我們將視線轉向內在，觀察並理解真正的自己。

冥想讓我們成為自己的主人。一個人如果不懂得覺察，便很容易被他人和環境所左右。相反地，當學會覺察自己每一個瞬間的處境，就可以主動做出選擇。另外，冥想也讓我們在贊同別人的同時不會失去自我。「自我開發」的意思是喚醒自己潛在的智慧和才能（出處： Naver 韓國語辭典）。冥想讓我們得以和自己的內心對話，就像從井中打水一樣汲取潛藏在自己內在的智慧和價值。因此，冥想也可以說是以理解自我為基礎，真正的自我開發術。

冥想的歷史和類型

印度的古代經典《奧義書》（Upanisad）中提及「禪那」（dhyana）一詞，學者們據此推測冥想起源自西元前五千年前。禪那指的是靜下心來，即「禪定」的意思。此後，佛教、印度教、道教、基督教等多個宗教和文化中都出現冥想。因此冥想的類型不只有專注冥想、內觀冥想、關愛冥想、瑜伽冥想，也有多種與各文化傳統有關的冥想。大多數冥想法的共同點都是「專注」和「洞察」。

專注冥想也稱為「Samatha」，意思是止觀修行中的「止」，靜下心將焦點放在特定對象上的修行方法。如果我們持續把注意力放在特定對象之上，浮躁的心就會平靜下來。因此，進行專注冥想會讓我們的心會變穩定，達到「禪定」的狀態，同時感受到平和，不再因外在因素而動搖。透過專注冥想，我們的內心得以在短時間內得到寧靜和休息。所以初學者多半會從專注冥想開始練習。

「內觀」修行是在安靜且保持清醒的狀態下進行。內觀冥想稱作「Vipassana」，即止觀修行中的「觀」。「觀」為仔細、客觀地觀看之意。修行者站在旁觀者的立場，覺察當下的風吹草動。進行內觀冥想能提升人的洞察和領悟能力，讓我們擁有客觀看待事實的能力，並運用洞察力獲得領悟。因此，內觀冥想也被稱為智慧修行。在以專注冥想讓心平靜下來之後，接著就可以進行內觀冥想，獲得領悟和智慧。冥想還可以分為靜態和動態。靜態冥想是沒有動作的冥想，根據身體姿勢分為坐式、立式和臥式冥想。一般人可能會以為冥想都是坐著進行，但是我們可以採取任何姿勢進行冥想，甚至可以移動。

動態冥想如走路冥想、舞蹈冥想等都十分具有代表性，在日常生活中可以用各種不同的動作進行冥想。首先，我們可以先從常見的姿勢，如坐式、立式、臥式或走路等熟悉冥想，讓冥想融入生活的所有領域。

什麼是「正念」？

在本書中，我們主要進行的是正念（Mindfulness）冥想。過去冥想主要在東方文化圈盛行，西方普遍認為冥想是神祕主義或是逃避現實。正念源自早期佛教的傳統，其基礎是緬甸、斯里蘭卡等地流傳下來的「內觀冥想」。但是傳入西方後，宗教的部分被排除，成為實用的冥想法。正念的本質是專注（Attention）和覺察（Awareness），此觀點普遍受世人接受。正念在與醫學、科學、腦科學和心理學等學術領域結合後，逐漸在西方普及。

結合醫學的冥想研究始於一九六八年的亞伯特‧班度拉（Albert Bandura）博士。他在研究中發現，進行冥想後交感神經的活性會降低，即壓力得以獲得緩解。一九七○年代主要的研究是以超覺靜坐（Transcendental meditation）為基礎的專注冥想，之後則漸漸轉移至內觀冥想的研究。一九七九年喬‧ 卡巴金（Jon Kabat-Zinn） 博士開始使用正念減壓法「MBSR」（Mindfulness-Based StressReduction）。之後出現結合醫學、科學和心理學的正念認知治療法（MBCT、MSC、ACT 等）。此後，正念在西方社會得到了普遍的認可。

話說回來，究竟什麼是正念呢？卡巴金博士在他的著作《正念減壓初學者手冊》（Mindfulness for Beginners）中如此解釋：「在現在這個瞬間不試圖做任何判斷，如同關乎性命一般專注於當下，此時產生的力量就是覺察。」這句話解釋了正念的核心就是如實覺察每個瞬間的狀態。透過正念可以啟發我們的專注力和辨識力，並培養我們客觀了解實際情況的智慧。正念不只是冥想，透過冥想練習可以啟發正念，讓我們進行正念時更加順暢。

《我的一天從冥想開始》。圖／采實文化提供

冥想筆記

目前為止，我對冥想做了非常簡略的介紹。冥想是很久以前就存在的心靈修煉技術，依據文化的不同分成很多類型。在現代社會，冥想修行對我們有很大的幫助。冥想能將我們原本集中在外在的視線轉向內心，提供我們了解自己的機會，並幫助我們成為生活的主人。在現代西方社會，正念冥想已經成為潮流。重視實用性的西方社會為什麼會如此熱衷於正念冥想呢？接下來我將介紹正念能帶來哪些效果。

(本文摘錄自《我的一天從冥想開始》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

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