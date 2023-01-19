單身男哭哭！龍山寺地下街算命攤直言：一輩子都娶不到老婆

一名網友在Dcard網站以「算命阿姨說我一輩子都娶不到老婆」為標題PO文，表示自己上周去台北龍山寺拜月老，希望能在今年終結長達20年的「母胎單身時光」，拜完後還去了龍山寺地下街很有名的算命攤，想求解姻緣，未料，卻得到一個讓人失望難過的解答。

原PO說在算命攤一坐下來，算命阿姨直接看手相3分鐘後便眉頭深鎖，再報生辰八字後，算命阿姨更是嘆氣，開口便說原PO是她第一個被算到姻緣如此不幸的男孩子，隨後一針見血地問他：「弟弟你是不是從來沒交過女朋友？也很少女生喜歡過你？」

算命阿姨解釋，由於原PO的夫妻宮「很不妙」，所以「八九不離十，你這輩子應該娶不到老婆」，「也很難交到女朋友」，最後要付錢時，算命阿姨還表示，因為原PO「是他第一個算到這麼慘的人」，所以不收費。

原PO回家後，因為算命的結果，讓他成天都在想這件事，「整個人都沒有動力出門跟吃飯」，也讓他納悶，不懂到底是做了什麼事可以這麼慘，坦言自己平時有在做公益，也有拜拜，為什麼會一輩子娶不到老婆。

網友請原PO先弄清楚，「阿姨是看手相還是面相」，就夫妻宮而言，手相是在小指下方直至生命線上緣部位，面相則是要看雙眼兩旁，包括魚尾紋和太陽穴部位。

有網友認為，「販賣焦慮本來就是算命最常見的套路」、「信了你就成真了」，還有網友推薦原PO去看《了凡四訓》，認為命格的大局雖然改不了，「但小福小禍還是可以改變的」、「既然首抽不好，何不多做點好事」？

樂觀網友勸原PO往好處想，因為算命的結果賺到了一次免費算命，有人說：「苦命者免費是真的」，還有網友敲碗求問：「想知道是哪一家算命」能如此佛心對命運悲慘的人不收費。

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