農曆正月生肖運勢出爐！屬龍事業有貴人 屬狗桃花正旺

進入兔年開春的第一個月（國曆2023/1/22~2023/2/19），人間的一切都展開了新的一頁，你是否也對接下來的這一年抱著滿滿的期待呢？現在就跟著科技紫微網來看看，哪些生肖即將在正月裡迎來好運、事業愛情兩得意？你自己又將接收哪種好運？

生肖鼠

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月你的魅力指數頗高，一舉一動都能吸引異性的注意，因此向你表白的異性也很多，讓你很有優越感。本月中旬是表白的好時機，不要錯過。

有伴侶：戀愛中的人本月桃花運有些旺盛，和其他異性接觸時要保持安全距離，不然很容易讓另一半誤解，傷害到你們的感情哦。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：正逢事業低迷者會有好的轉機，不要灰心洩氣，只要把握好時機，徹底大翻身並不很難，耐心的等待機會吧。

學業運分析：學習時善於發揮主動，也很懂得借用他人較好的學習或解題法，成績明顯上升。不過，在借用別人的學習方法時，要根據自己的實際情況，不要盲目照搬，不適合自己的就不要採用了。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：財運一般，但偶有小驚喜，使你會一直保持著賺錢的興頭。不過，進財機會並非只憑實力，也要靠運氣。把握好主收入，才是你的財運重點。

生肖牛

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：見到有好感的就想去搭訕，又捨不得放掉舊的追求目標，在眾多對象中來回徘徊，這樣的貪心行為很危險哦，小心到頭來竹籃打水一場空。還是專一於一段感情，比較容易成功。

有伴侶：本月感情不太順利，和戀人溝通時漫不經心，左耳進右耳出，容易讓你忽略戀人交代的事情，引起對方不滿。只有用心，才能讓對方感受你的真心。



事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：工作情緒低落，沒什麼熱忱，很容易因一些小的困難而喪失鬥志。不妨和朋友結伴去郊外走走，感受一下大自然的美好，在寧靜的氣氛裡調適心情。

學業運分析：本月你做事看似很有衝勁，但是一遇到阻礙就撤退，留下爛攤子給同伴處理。這種不負責任的態度讓大家對你很不滿，人際關係亮起了紅燈。做事要有始有終，既然開了頭就應該做到尾，哪怕是失敗也要自己承擔。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：財運不佳，投資太過保守，雖然不會遭遇大損失，但收益的空間也十分小。用錢方面會有些吃緊，要做好計劃。

生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月若想要收穫愛情，除了展示你的外在美，更重要的是要打造自己的內在品質，當你的氣質突顯的時候，會比外貌來得更有吸引力。

有伴侶：本月戀人間偶有爭執，但幸而不會擴大，總有一方願意妥協，讓紛爭歸於平靜。想要使感情增溫，溝通是重點，有意見就要及時提出來，悶在心裡只會轉為不快與衝突。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作案件提前完成的可能性很高，但不可僥倖或鬆懈，腳踏實地才是提高效率的方法。上司對你的表現還算肯定，可以期待獎金了。

學業運分析：本月遇到貴人的機會很多，學習遇到難題時，可因貴人幫助而很快解決，但不能期望時時都有貴人幫忙，還是應該學著自己解決。親身體驗能讓你學到更多的知識，也能增加你的自信心。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月你的投資心態偏向於謹慎小心，這雖然能降低投資失誤率，但也容易錯失一些賺錢的機會。所以一旦獲得可靠的投資資訊，就要果斷做出投資決策，才能及時把握機會。

生肖兔

愛情運指數：★★★★☆

單身者：你的愛情運勢在本月呈上揚趨勢，可以對心儀已久的對象採取主動進攻，表明心聲，得到回應的機率頗高，但表白的方式應委婉，不可硬來。

有伴侶：本月你的愛情頗讓人羡慕，甜蜜而溫馨。但是要記住，愛情像個瓷娃娃，必須細心呵護，要記得時常關心另一半，讓對方真切的感受到你的愛。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：本月同事間的應酬較多，可不能全部推掉，因為共同用餐的融洽相處很有利於提高工作合作效率。但是也要量力而為，畢竟應酬多了還是會傷身傷荷包的。

學業運分析：不是所有的同學活動都一定要參加，如果學習時間不夠就應拒絕一些意義不大的活動。作為學生，你一定要留出充足的時間學習，不要因為擔心朋友生氣反而耽誤學習。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：錢財進出頻繁的一個月，請客、送禮累積下來，支出不小。不過多是因喜慶之事而花錢，花喜氣錢是件好事，既能沾喜氣，又能累積人脈。

生肖龍

愛情運指數：★★★★★

單身者：本月隨便上網逛逛社群都能碰到興趣相投的朋友，越聊越覺得相見恨晚。但興奮的同時不要失去理智，網路戀情畢竟要落實到現實生活中才算真實，千萬不要沉迷於網戀模式。

有伴侶：本月你將會時時展露出笑容，戀人也感染你的愉悅，快樂在彼此之間傳遞，感情也隨之升溫，將你們推向幸福光明的未來。



事業學業指數：★★★★★

事業運分析：你出色的表現將會得到上司的高度讚賞，積極的工作態度也能感染並帶動同事。你們的工作將在愉快的氣氛中，輕鬆並快速的進行著。

學業運分析：對新知識的吸收和掌握能力都很好，沒有什麼壓力，課餘時間還能參加各種活動或者競賽，讓你累積經驗、訓練膽量，又能順便結識新朋友，對學業有不小的輔助作用。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：意料之外的錢財進帳，讓你眉開眼笑。但是不要因此而在投資上大意，需仔細審時度勢，看清時局後所進行的投資決策將能帶來可觀的收益。

生肖蛇

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者本月改變現狀的可能性比較低，不妨將注意力放到別的方面，如進修充電，約朋友一起健身，或到郊外散心等等，你的魅力將在不知不覺中增加不少。

有伴侶：比較注重私人空間的你，有時會對情人隱瞞一些事情，但是如果做法不得當，很容易引起對方的誤會。這時你要及時處理好這些無謂的疑惑，避免誤會加深。



事業學業指數：★★★★★

事業運分析：事業蒸蒸日上，上司派發給你的不僅是新任務，更是千載難逢的機會，你只要一鼓作氣，並記住維持和諧的人際關係，鯉魚躍龍門就在眼前。

學業運分析：本月能虛心的接受大家的意見和建議，在短時間內糾正自己的錯誤。你的快速進步不但讓老師同學驚訝，自己也會頗有成就感。本月可多參加課外活動，能從中學到不少有用的知識。



財富運指數：★★★★☆

財富運分析：本月有偏財運，會有意外的財富收穫，不妨嘗試飲食方面的投資，收益將不差。但是要注意成本和利潤的比例，另外也不要貿然介入不熟的領域。

生肖馬

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：個人能力的提升，讓你在部分異性眼中的身價陡然提升。接下來你的周遭會陸續出現一些刻意討好你的異性，不要隨便被感動，多留個心眼，觀察他們對你是否真心。

有伴侶：本月你們能充分的享受雙人世界，只要能和對方在一起，無論何時何地都會感到滿足。但月底你們某一方可能會因為心情煩悶而想要和對方分開一陣子。



事業學業指數：★★★☆☆

事業運分析：腦中湧現出許多創意，雖然你自認新穎聳動，但太過前衛的想法卻難以受到上司青睞，讓你心有不甘。或許你該做一份報告書，用實際的賣點打動上司。

學業運分析：本月思維活躍，頭腦中有很多新奇的想法，動手能力也很強，如果肯花時間，會有不錯的手工藝品出爐，可作為禮物送給同學，既有創意又富心意，對方會很喜歡哦。



財富運指數：★☆☆☆☆

財富運分析：最近財務常亮紅燈，錢財流失較嚴重。其實，和同事不需要靠吃飯才能打好關係，只要待人真誠，你的好，人家會記在心裡的。

生肖羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：因為單身就可以不修邊幅嗎？這樣只會讓別人離你更遠，連想要親近你的念頭都被嚇跑了。無論男女，讓自己的外表整齊煥發是最基本的工夫，能吸引到眼球，交往才比較容易成功哦。

有伴侶：愛情世界白雪皚皚，一片冰封，讓你不知應該往哪個方向出發才能通往幸福。解鈴還須繫鈴人，不如打開天窗說亮話，否則，有顧慮的愛很難走到終點。



事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運分析：煩悶情緒一直難以散去，使你工作起來心不在焉。你從上司那兒接下來的新任務就像一個重擔，壓得你喘不過氣來。找機會好好放鬆一下，換上好心情，工作效率才能提高。

學業運分析：生活中的壞心情一直跟在你身後，使你無心學習，落後的功課一天一天累積，雖然每天拼命的追趕，每天卻都總還差一些些。趕快把壞情緒收起來，制定好學習計畫，方能追上落後的功課。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：超出計畫的支出明顯增多，讓你有些入不敷出。不過，該用錢的地方也沒什麼好捨不得的，畢竟千金散盡還復來，沒必要斤斤計較短期的損失。

生肖猴

愛情運指數：★★★★★

單身者：本月你的伊甸園中瀰漫著浪漫的氣息。單身者勇氣滿滿，能主動接近心儀的對象，有機會敲開戀愛的大門喔。

有伴侶：熱情如火、感性的一面易突顯，你的一腔熱情毫無遮掩的傳達給了另一半，能很快點燃雙方的激情，讓兩人都體會到久違的感動。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：事業運佳，雖然上半月會遇到不少難題，但有貴人相助，能順利化解。本月得上司照顧，有升職加薪的機會，不過要小心同事對你暗生妒意，低調一些為妙。

學業運分析：本月能認真對待學業，在某些題目上甚至有獨到的見解，給人耳目一新的感覺。在和同學討論交流時有點固執己見，會引發一些小爭吵，若能適當的讓步，接受他人建議，可以避免不愉快。



財富運指數：★★★★★

財富運分析：本月投資直覺很強，容易聞到賺錢的氣息，對財經資訊和市場動態都有適當的掌握力道，知道何時出手、如何出手。

生肖雞

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：對於心儀的異性，不要因為害羞而不敢行動。然而，貿然表白又可能遭到拒絕，最好的方式是從朋友做起，等到雙方有了一定的瞭解和情誼，再進一步打算。

有伴侶：心情有些低落，缺乏安全感，特別需要伴侶的撫慰與支持。然而，就算再有默契的兩人，也無法知道對方的全部心思，如果需要撫慰，就必須表達出來。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：工作上沒有什麼煩心事，目標超額達成，讓同事和上司對你刮目相看。本月出色的業績表現，無疑增加了你升職的可能，大好前景有如陽光一般燦爛。

學業運分析：本月表現得比較活躍，在各類活動中都有不錯的表現，能取得滿意的成績，也讓大家認識到你在學習以外的特長。本月下旬要集中精力在學習上，遇到考試不必太慌張，既然已經做好複習，就不會考得差。



財富運指數：★★★☆☆

財富運分析：本月購物慾較強烈，看到喜歡的東西就不太考慮價格。若不控制自己的消費慾望，小心要過上一段緊衣縮食的日子。

生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：表白的異性太多，不知道如何選擇的時候，不妨小小的考驗一下他們，拖延著不表態不回應，沉住氣等待他們的反應。能堅持到最後者，至少誠心夠。

有伴侶：本月要注意身邊有小人出沒。他們會不斷散佈謠言，從中作梗，想要破壞你的姻緣。只要你夠自信，對戀人也夠信任，沒有什麼能影響你們之間的感情。



事業學業指數：★★★★☆

事業運分析：在工作或事業上有了新的想法，因此你會提出新的方案、或做出新的打算。另外，各方面的工作計畫應提前完成，各種事務方可快速有效的順利進行。

學業運分析：本月善於發現問題，並能想辦法尋求這些問題的解答，在探尋的過程中你能夠不斷的發掘自己的潛力。這讓你對知識有了新的認識，也從中領悟到很多新的方法，是頗有收穫的一個月。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：自信過強，投資時只相信自己的判斷，易導致決策失誤。因此本月不宜在高風險項目上進行大筆投資，更忌借款下賭注，不然你會債臺高築。

生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：桃色誘惑較多的一個月，不要被絢麗的外表迷惑，一定要仔細審視，小心甜蜜的包裝下面是惡毒的愛情陷阱。為了一時的寂寞而選擇未經考驗的愛情，只會落得耗心傷身。

有伴侶：你輕易向戀人許諾，讓他對你抱有很高的期望，也在無形中給你帶來很大的壓力，使你們相處時感到疲累。



事業學業指數：★★☆☆☆

事業運分析：本月的你像是洩氣的皮球，若無人監督，你會得過且過。不過，一旦出現競爭者，你就像加滿油的跑車，競爭越激烈越能激起你的鬥志。

學業運分析：你很想向別人證明自己的能力，在所有的場合都極力的表現自己，想得到肯定，但是有時表現得太過火，會被認為是刻意做作。是金子總會發光，不要急於一時的表現。



財富運指數：★★☆☆☆

財富運分析：投資理財的觀念淡薄，只想得過且過，應付現在就好。然而生活少不了開銷，守著老本過日子會讓你坐吃山空。

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