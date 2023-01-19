周五進入大寒！ 4星座有如神助 正偏財運超旺
本周五(20日)正式進入大寒，國際天星風水命理專家邱彥龍表示，天王星逆行終將結束，從1月23日後開始順行，意味著大家的思維邏輯會變得更清晰，同時，第一吉星木星也會發威，貴人與幸運將降臨大眾，正心正念的人這段時間會有如神助，多祈福、祈禱會很有感，尤其是牡羊、雙子、獅子、水瓶座，正偏財運都超級旺。
邱彥龍老師表示，大寒期間財神在四個方位，分別是北方、南方、西南、西北方，可透過不同顏色的開運物來替自己加持好運，北方適合金色、透明色或白色的開運物，南方適合深綠色、朱紅色或橘色的開運物，西南方適合青綠色、粉金色或紅色的開運物，西北方則適合霧白色、綠色或酒紅色的開運物。
邱彥龍老師提醒，大寒節氣巧逢農曆新年，但還是屬於壬寅虎年，《易經．履卦》曰：『履虎尾，不咥人，亨。』，建議大家凡事放慢腳步，不著急、不衝動、有禮貌，就不會有災禍，但新年開心之餘，還是要注意防疫、火災、刀傷、燙傷、行車安全與口舌是非，才能平安過好年。
邱彥龍老師並引用《易林·屯之蹇》卦：『為季求婦，家在東海。水長無船，不見所歡』提醒大家，今年大寒節氣容易遇到事情被耽擱、兩地奔波或回不了家過年甚至親人永隔的狀況，要感恩能相聚的每一刻，多聯繫表達情感，到2月4日之後，正式進入癸卯兔年，嶄新的一切美好就即將展開。
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