周五進入大寒！ 4星座有如神助 正偏財運超旺

一名網友在Dcard網站以「算命阿姨說我一輩子都娶不到老婆」PO文，表示自己上周去台北龍山寺拜月老，希望能在今年終結長達20年的「母胎單身時光」，拜完後還去了龍山寺地下街很有名的算命攤，想求解姻緣，未料，卻得到一個讓人失望難過的解答。

2023-01-19 10:28