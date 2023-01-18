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最後一個節氣！周五迎「大寒」6大禁忌勿觸：不宜過早外出

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
大寒也代表最寒冷的時節已經到來，民眾要多注意保暖。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
大寒也代表最寒冷的時節已經到來，民眾要多注意保暖。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

大寒是24節氣中最後一個節氣，同時大寒也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分，清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了大寒中如何養生旺運，還有6大禁忌要避開，像是切忌食生冷食物、忌激烈運動、暖氣不宜過強等等。

古人也會在這天預測下一年會如何，如：大寒氣候的變化預測來年雨水及糧食豐收情況，便於及早安排農事。因此有以下判斷諺語：「大寒天若雨，正二三月雨水多」 、「大寒見三白，農民衣食足」見三白就是下雪、「大寒不寒，人馬不安」、「大寒白雪定豐年」、「大寒無風伏乾旱」。

大寒如何養生旺運：

1、喝粥，喝熱湯：

大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2、多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3、睡前泡澡：

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡冷水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

4、採買年貨：

大寒節氣，大多與農曆年接近，因此古代人，開始在這個日子採買年貨，春節禮品，準備祭祀祖先物品，購買春聯與新衣物，也代表年末。

大寒禁忌：

1、切忌食生冷食物：

大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2、大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌激烈運動：

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。

老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4、早睡晚起

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5、少喝酒：

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6、暖氣不宜過強：

有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 大寒

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