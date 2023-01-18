CEO與CSO的對話／為何多情總為無情傷？命盤解答「原因」

您是「人生有限公司的執行長」(CEO)，我是「沒有辦公室的人生策略長」(CSO)，我非常樂意在您的人生有限公司經營上獻策，提供我的看法與想法。

您可以提出您所遇到的問題或是難處，我將會在部落格以公開、專文的方式來提出我的建議。

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【CEO 的提問】

CSO您好：

實際上目前人生狀況還算順遂，只是關於感情的事情，卻像是隱患一樣一直在我心中深處，讓我感覺有些力不從心與徬徨。因此在這裡想向您請教的第一件事，便是諮詢感情方面的建議。

另外也有第二件事放在我心底的，是2018年曾有過的短暫戀情。當時的交往 (若是稱得上交往的話) 只有短短一個月，從我為出發點感受的話，我感覺對方在很短地時間內便似乎沒有了感情與熱情。當然，現在恐怕是無從確認具體究竟是什麼造成她的心理轉變了，但我仍然想詢問，是否能從命盤中看出些什麼端倪？另外，我和她真的不合適嗎？未來是否還會有機會？雖然有些貪心，但若是可以的話，也希望CSO能給予我些建議做為參考。

她的出生時間是：XXXX/XX/XX/XX

在此預先感謝CSO的協助，也預祝您農曆新年快樂。

順送 時祺

雨果

【CSO的回覆】

接到您的來信，一方面感慨，另一方面也覺得傷腦筋。感慨的是多情總為無情傷，傷腦筋的是 在沒有當事者的確認與驗證下，要揣測當時對方的心態與想法，這個難度其實不亞於柯南辦案。

我可以理解: 當你真心喜歡和關心另一個人時，哪怕雙方都已不再見面、不再聯絡，但只要能擁有對方一絲絲的消息，心中仍會有些許的慰藉與滿足。

我們先從您的命盤開始談起: 您是貪狼坐命，對宮是武曲。有關這個組合的詳細說明，您可以參考以下這篇文章。

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以命盤的結構來看: 您的三方四正並沒有煞星和化忌來干擾，可以算是優點多於缺點的組合。

您的夫妻宮是紫微、天府，對於另外一半的要求很高。舉凡看得見、實際可以量測的條件，都在您的要求範圍之內，如外貌、身材、家世背景、學歷、經濟條件等等。對方就算不是人中龍鳳，最起碼也要和您門當戶對，思想與價值觀接近。

在命理中有「紫府過旺反主孤」的說法。從邏輯上來看: 您對配偶伴侶的要求高，自然就容易兌現尋尋覓覓、婚姻晚成的現象。雖說晚婚不見得是件壞事，但在寧缺勿濫的原則下，總是要有個心理準備。

另一方面也要提醒您: 當您用較高的標準在挑選伴侶時，或許別人也在用同樣的標準與心態來衡量和評估您。

而在目前這個大限中，化權及化科進入了本命的夫妻宮；顯示您對結婚成家抱著高度的期望，希望愛情能修成正果。或許這正是您會覺得力不從心和徬徨的主要原因: 成家的期望，給了自己不少的壓力；但是要求標準高，又不願意輕易地妥協。

對方是借武曲貪狼坐命，武曲貪狼本來就是一個會讓人在追求過程中吃足苦頭的組合(別誤會，這是對武曲貪狼的一種讚美!)。想想人生有幸經過這一段，也算是難得的體驗。

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對方的夫妻宮是紫微七殺。這樣的組合，在感情的處理上就有閃合閃離的特質與傾向。也就是談戀愛時，感情容易在非常短的時間之內升溫，但同樣地也會在非常短的時間內就讓對方感受不到熱情(也就是降溫)。所以的確符合您在2018年所感受到的現象。

既然對方的夫妻宮也有紫微，那麼她對於配偶伴侶的高標準要求也是理所當然。

回到您的問題: 您和她到底適不適合?

您是命宮貪狼，對宮武曲；她是借武曲貪狼。以個性與價值觀來說，兩者是非常接近的。但是個性相近的人就適合在一起嗎? 這就不一定了!

以夫妻宮的角度來看: 要問的是: 兩隻刺蝟，有辦法在一起互相取暖嗎?

兩個人對婚姻感情的要求標準都非常地高，態度也非常地強勢；當有了利益或是主導權的衝突時 ，該如何處理呢? 誰又該聽誰的? 誰又願意退一步呢?

再者，兩個人之所以會互相吸引的原因有很多: 個性相同的伴侶，會覺得和對方在一起有熟悉 及安全的感覺。 但是個性截然不同的伴侶，會覺得在對方身上找到自己所沒有的特質，有時反而吸引力更強更大。您可以參考以下這篇文章。

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同時我也分析了兩位在2018年的流年。

當年您的確進入了戀愛的模式與情境，但是對方卻沒有。她可能甚至只將您當成朋友，或是比普通朋友再深入交往的朋友。原因有以下幾種可能:

第一，雖然年齡的差距並不是問題，但是當年(2018年)一個接近30歲想要成家的男性，與一個才二十出頭的年輕女孩，兩個人對於感情的看法、價值觀、交往的目的，可能大不相同。在交往的過程中，對方強烈察覺到這種差距而戛然而止。

第二，對方大限的夫妻宮是天機和天梁，對於感情的事想得多、想得深，而行動力較弱。

第三，對方大限的夫妻宮天機化權。有可能是你有了競爭對手，而在相互的條件比較之下， 對方選擇了另外一位。

第四，當年對方面臨了許多讓她煩心不已的事: 家裡的事、財務的問題、未來的發展，可能都是讓她必須關注的事項。而這些煩心與不順遂，讓她無心也無力再談感情。

至於兩人未來是否還會有機會？

她的身宮在財帛宮，官祿宮又有天府加祿存；顯示在邁向人生第三個大限之後，會將精神與心力放在工作以及財富的追求。

尤其是當今年，她的大限轉換至紫微七殺時，這股超強的動力與衝勁會與當年(2018年)所處較為隨遇而安的太陰天同大限非常地不同。甚至有可能遠離出生地或居住地，在外地發展。

此時若要討論重新發展的機會是否存在，就不僅僅是兩情相悅與否? 更有可能是空間、距離的問題。

因此，您應該要問的是: 如果未來還有機會，您願意付出多大的代價(或是犧牲、配合)來經營這段感情?

我無意用「天涯何處無芳草」這種無關痛癢的陳腔濫調來安慰您，但是您在兩年後，甚至三年後，都會有戀情發展的可能。

有時，來得早不如來得巧。 不是嗎?

【更多精采內容，詳見沒有辦公室的人生策略長】

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