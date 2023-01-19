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12星座春節運勢解析！處女當心意外 這星座被天降幸運砸中

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解一月下半運勢。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解一月下半運勢。圖片來源／ingimage

2023年的第一個月份，轉眼間也已經來到後半段。日本網站「ananweb」近來便分析12星座的人，在一月下半的運勢將會如何發展。

牡羊座

既然有不少夥伴在身邊，就多信任大家，別勉強單打獨鬥了。

金牛座

整體運勢穩定，只要多注意人際關係，就能過得不錯。

雙子座

元氣滿滿、能開心的一段日子。注意言談要穩重。

巨蟹座

能過得多彩多姿，加深人際關係的時期。

獅子座

率直最重要。以率直的態度學習新知，就能獲得大幅成長。

處女座

可能會有意外狀況發生，為此事先做好準備為佳。

天秤座

幸運得像是天上掉下禮物一樣。若是行善不求回報，或許還會得到更多。

天蠍座

各種願望得以實現的時刻，可以思考一下自己真正想要的是什麼。

射手座

有稍微費點勁才能跨過的障礙，儘管辛苦但總有解決之道。

魔羯座

自由且開心的時期。但如果輕易拒絕他人，則容易錯失未來的機會。

水瓶座

各方面都能過得很充實。過去覺得無聊的事物，也會突然挖掘出樂趣所在。

雙魚座

會有幫助他人的機會。越是為了對方著想，越能夠招來好運勢。

運勢 星座 春節 兔年

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