殺破狼周運勢／3星座「感情運佳」有好的進展 處女偏財運旺可試試手氣

殺破狼2023年1月16日～1月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的火星與命宮的木星有良好連結，旅遊時會遇到幸運的事，旅館房間或交通票券意外得到升等，或是購物時因特殊身份而獲得喜歡的贈品或折扣，會是收穫滿滿的旅程。

感情運方面，在心靈宮位的海王星與志業宮位的太陽、冥王星有良好連結，對自己的主管產生崇拜與孺慕之情，有對方在，就會覺得很有安全感，但這份愛戀卻不允許表達出來。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與土星呈現合相狀態，過年前需要拜訪長輩，或是要去見戀愛對象的親戚朋友，感覺壓力很大。有些人情債需要還一還，得花許多錢送禮或是請客。

工作運方面，水星在志業宮位結束逆行，同時太陽與冥王星也在志業宮位呈現合相，延遲的進度必須要在過年前趕完，需要熬夜加班，才能將堆積如山的工作消化掉。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的金星與土星合相，受到年長的上司或老闆賞識，接受一份較為光鮮亮麗的任務，但壓力也變得很大。某些金牛座正在工作轉換的空窗期，目前有比較多的時間休息，但對未來感到些許不安。

遠行運方面，在遠行宮位的水星結束逆行，同時太陽與冥王星在遠行宮位呈現合相，過年期間會選擇出國旅遊，逃避親戚朋友的拜訪，覺得以旅行的方式過年會比較輕鬆愜意。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，過年前後預期外的支出增加，同時有許多過年需用的物品都在漲價，對於春節的到來，經濟方面會感到極大的壓力，同時要包很多紅包給親戚朋友，心中在淌血。

感情運方面，在心靈宮位的木星受到水星影響，與戀愛對象暫時分隔兩地，戀情遭受到阻力，對於戀情感到悲觀。單身的金牛座，即便有暗戀的對象，也覺得談戀愛的成本過高，將情感默默藏在心裡就好。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的水星結束逆行，同在財務宮位的太陽與冥王星呈現合相，許多帳單與貸款都支付完畢，感覺無債一身輕。有投資習慣的雙子座，在過年封關之前會在相對高點贖回投資標的，有現金在身上比較有安全感。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，工作量變少，每天可以準時下班的感覺真好。某些雙子座則是自己小額創業，佛系經營，雖然比起上班，收入沒那麼穩定，但總比沒有進帳來得好。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到水星影響，今年過年會有特別多親戚朋友來拜年，要準備的紅包比以前還要多，但人情債還是得還一還，趁著年節期間必須在人際關係上花點公關費。

感情運方面，水星在慾望宮位結束逆行，會意識到前任情人回頭聯絡，也不過是因為空虛寂寞覺得冷，跟你打幾次回頭炮，並不是真心想復合，也沒有意思長期發展，決定將這段不健康的關係停損。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的海王星相位良好，過年會計劃到海外旅遊，遠離親友的打擾，心情會感到特別平靜與愉悅。某些巨蟹座則是會請來自異國的朋友回鄉過年。

金錢運方面，財務宮位的金星與土星呈現合相，會領到額外的補貼，過年至少可以買新衣服，或是把老舊的生活用品換新，不無小補。有投資習慣的巨蟹座，市場封關之前會出脫手上的持股，現金落袋為安。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的水星影響，受到同事拖累，許多事情可能會拖到過年前都沒有把握能執行完畢。某些巨蟹座因為人事變動，人力不足，工作量加重。

感情運方面，在感情宮位的水星受到木星影響，同在感情宮位的太陽與冥王星呈現合相，情感對象對某些事情過度執著，兩人之間的問題會因為需要與彼此的家人相處而被突顯出來。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，過年前會領到額外的加給，或是年終獎金，可把先前刷卡的帳單都清償完畢，無債一身輕。某些獅子座，突然發現某個很久沒用的戶頭，居然還存著不少資金，感到福至心靈。

人際關係方面，火星在人際關係宮位持續行進，會有許多親朋好友需要拜訪，把一些人情債還一還，與朋友相聚時會感覺很熱鬧愉快。某些獅子座則是在過年時會有一大堆親戚特地來拜訪，並收到許多紅包。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位結束逆行，受到木星影響，先前因為一些事故延遲而累積的工作，得在過年前趕完，壓力很大。某些獅子座則是因為被職場的工作夥伴拖累，必須幫忙收拾殘局。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到水星影響，遠行在外時，當心交通方面的突發事件，機票被迫取消，整個行程延遲，或是需要改變路線。某些獅子座則是在過年時需要接待外國客戶，無法輕鬆放假。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的天王星相位良好，會搶到廉價航空所釋出的便宜機票，臨時決定在年假時出國旅遊，雖然沒有詳盡的計畫，卻能幸運地找到理想的住宿地點，並能隨性在某個城市遊覽。

金錢運方面，木星在財務宮位行進，偏財運佳，可買彩券試試手氣。打麻將會不斷胡牌，手氣很旺，但由於木星受到水星影響，有時候會忘了補牌，成了大相公，一手好牌可能就浪費掉了。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，許多案子在過年之前必須完成，工作量繁重，本週會天天需要加班到深夜，才能消化掉堆積如山的案件。某些處女座正在暫時代理主管職務，既是榮耀，也是壓力。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的水星受到在慾望宮位的木星影響，與前情人在肉體關係上藕斷絲連，剪不斷、理還亂。某些處女座的小孩或寵物在過年前容易生病，讓你十分憂心。

天秤座：

整體運勢

遠行運佳，在遠行宮位的火星相位良好，會與家人或伴侶一起出遠門旅遊，想去的景點都能去朝聖打卡，並購買很多伴手禮回家。某些天秤座則是會帶來自異國的朋友回家過年，體會家鄉的風土人情。

家宅運方面，在家宅宮位的水星結束逆行狀態，生病家人的身體狀況獲得好轉，感覺放心不少。某些天秤座的家宅會在過年前修繕完成，居住環境煥然一新，心情也因此感到愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到家宅宮位的水星影響，需要與情感對象的家人見面，感到侷促不安。單身的天秤座，會被親戚朋友催婚，甚至在過年時被介紹相親對象。

學業運方面，火星在學業宮位持續行進，許多作業與報告做不完，寒假期間還得待在學校把功課完成。需要升學與考試的天秤座，沒有所謂的假期，每天還是需要補習、唸書。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星與旅遊宮位的水星有良好連結，與戀愛對象在新春期間會一起出遊，情感關係更進一步，甚至會正式論及婚嫁。單身的天蠍座，在戀愛宮位的海王星相位良好，旅行可遇到合拍的旅伴。

金錢運方面，在財務宮位的火星與在工作宮位的木星相位良好，新春期間，會找到額外的兼差或是短時間經營副業，可增加不少收益。某些天蠍座在年尾會收到公司的一筆資金補貼或年終，過年不缺錢。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，新春期間依然要注意血光之災，容易發生意外傷害，危險的區域不要涉入，當心人身安全，水星、太陽、冥王星齊聚交通宮位，注意交通事故，被開罰單的機率較高，也可能發生行車糾紛。

工作運方面，在工作宮位的木星受到水星影響，由於先前一些事務卡關，本週問題終於獲得解決，必須要消化掉堆積如山的文件，每天得加班到深夜，才能安心過個好年。

射手座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、子女宮位的木星與感情宮位的火星有良好連結，年假期間，兩人會有很多見面與相處的時間，甚至在新春期間獲知懷孕的好消息。單身的射手座，放假時追劇，會煞到某個偶像，感覺像在談戀愛。

工作運方面，在工作宮位的天王星與金錢宮位的水星有良好連結，工作上可獲得微幅的調薪或是加給，可在經濟還算寬裕的情況下渡過年假。某些射手座則是因為危機處理能力得宜，獲得金錢上的嘉獎與鼓勵。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與土星呈現合相，年假期間出門旅遊，會因為大量人潮擁塞在路上感到掃興，同時旅宿業者的服務品質下滑，容易遇到不愉快的待遇，年假期間還是宅在家中比較愉快。

交通運方面，在交通宮位的金星與土星呈現合相，代步的交通工具容易故障拋錨，使得你無法出遠門。搭乘大眾運輸工具的射手座，出門容易遇到交通突發事故，困在某個區域動彈不得。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的天王星與命宮的水星有良好連結，與喜歡的人有許多交流的機會，雙方的關係也更為拉近。某些摩羯座會與戀愛對象一起出遊，在旅遊的過程中會更了解彼此。

工作運方面，水星結束退行，同時在工作宮位的火星相位良好，某些停滯不前的問題獲得解決，終於可以將堆積如山的文件逐漸完成，過年前許多事務都可獲得大幅度的進展。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到命宮的水星影響，與家人溝通不良，過年不太想回家。某些摩羯座住宅中的一些管線需要維修，這段時間會覺得水電工人特別難找。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星呈現合相，雖然不算是太缺錢，但把錢花在一些昂貴的消費上會有罪惡感。某些摩羯座對於不常往來的親戚帶小孩來拜年感到心煩，很不情願包紅包，不想把錢花在這種無意義的交際上。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的火星相位良好，對喜歡的人較為主動，會發現對方給予的回應良好，雙方的關係有良性的進展。感情穩定的水瓶座，與戀愛對象正處在熱戀階段，親密關係較為頻繁。

人際關係運勢佳，金星在命宮行進，與土星合相，原本所受到的委屈，會因為某些事情而真相大白，形象逆轉，有很多人對你感到抱歉，許多不愉快都能在這段時間化解。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到水星影響，過年返鄉或是出遊時，會因為人潮擁擠，到處塞車，出遊興致大減。某些水瓶座原本計劃要在假期時旅行，因為突發事件而取消，或是需要改變行程，心情受到影響。

學習運方面，在學習宮位的木星受到水星影響，寒假期間還有許多報告、作業需要補交，還不能鬆懈下來。某些水瓶座在年假期間還要上輔導課程，或是留守在實驗室，功課壓力較大。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星相位良好，在沒規劃的情況下隨性地到沒去過的城市遊覽，會發現許多小驚喜。某些雙魚座在過年時選擇在高級飯店渡過，不需要做飯，也不需要交際，還有人打理房間，感到很愉悅。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與在金錢宮位的木星有良好連結，即便是成年的雙魚座，回到家中還是會獲得父母的壓歲錢，感到被疼愛。某些雙魚座在打掃居住環境時，會發現家中某個角落藏著被遺忘的私房錢，喜出望外。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到金錢宮位的木星影響，每年都要被不熟的親戚拜訪一次，還要包紅包給晚輩，覺得很討厭，甚至會想辦法出遠門，躲避沒必要的人際關係。

感情運方面，在心靈宮位的金星與土星呈現合相，週末期間，太陽又會進入心靈宮位，暗戀的對象對你表示好感，雖然你感到很驚喜，但你或對方都已有了穩定的對象，雙方不可能有所發展。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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