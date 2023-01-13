被財神盯上了！春節「3星座」偏財運旺到爆 容易刮中大獎

農曆新年馬上就要到了！不少民眾會選擇和家人好友一起到彩券行報到，試試看自己有沒有偏財運，若幸運刮到大獎，還能幫自己加個「超級大紅包」，對此命理專家小孟老師也替大家整理了過年期間偏財運最旺的3個星座，請參考太陽、上升星座。

Top3：水瓶座抽到大獎，偏財十足

太陽在水瓶，代表太陽光很強，財氣熱到發燙，燒燙燙，想要參加春酒活動抽獎有機會抽到大獎，參加各大網站或百貨公司抽獎也能得到大獎，建議要抽更大獎可在門45度角放綠色植物。

Top2：魔羯座刮中大獎，財水充沛

水星在魔羯座，水也表財水，象徵在過年期間財運旺盛，要買刮刮樂的人可以刮到大獎，想買樂透彩的人可趁著過年期間多買幾張，可獲得不錯的回饋，若你不是魔羯座可找魔羯座的家人或朋友來購買，挑選水比較多的投注站，如加水站，水溝邊，河堤旁。

Top1：牡羊座牌技驚人，贏得報酬

木星在牡羊座，牡羊又是火象星座，木火相燃，財氣越燒越旺，想要過年打牌的人獲利會很好，你的牌咖遇到你都會輸，你能將他們口袋裡的錢掏光光，建議贏錢要勤作善事，可以累積更多福報。

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