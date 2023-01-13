運勢大翻身！農曆年前後「4星座」財運超旺 單身者可遇好對象
農曆新年即將來臨，誰會有好事降臨的好運氣？塔羅牌老師艾菲爾指出，「這4個星座」在農曆年前後的45天，生活上會有大好事降臨，但同時也要參考自己的太陽和上升星座。
第4名：雙子座
雙子座的整體運勢在未來45天順風順水，特別是吉星照亮你的人際宮，讓你的人際和人脈紅紅火火，大家都很喜歡親近你，把你當吉祥物般，請你喝飲料丶吃大餐，你有困難也是馬上拉起袖子幫你解決。然而，這對於需要招攬客戶丶做業務者更是有利，合作對象對你提出的計劃都很滿意，二話不說就簽下合約，讓你輕鬆不少。農曆年前後45天，雙子座的合作丶簽約丶單子都能順利進行，好事連連。
第3名：雙魚座
雙魚座的整體運勢在未來45天好運滿滿丶運勢順暢，2022年困擾你的煩惱和危機都漸漸解除，不管是愛情上的舊愛丶情傷丶第三者，或是工作上犯小人，都能順利霉運遠離，迎來好運。此外，吉星駐守財帛宮，你的財運特別旺，過去別人欠你的外債，會在此時順利收回。越接近農曆年，越是你收穫錢財之時，工作上喜獲年度獎金，錢越賺越多，和家人丶朋友丶戀人的關係也很融洽，好運倍增。
第2名：白羊座
白羊座的整體運勢在未來45天能收穫諸事順遂丶財喜臨門的好運，吉星在你的命宮發熱，讓你谷底翻身，事業上的問題丶近期遇上的困境都能一一克服，與同事丶領導的誤會與棱角也順利解除，相處越來越融洽，讓你對目前這份工作與團隊更有歸屬感。而愛情也是順遂甜蜜，有伴者與對象感情持續穩定，特別是想婚者丶想求女丶求子者，農曆年前後45天會有好收穫；單身者最近可多和朋友丶長輩聚會吃飯，會有貴人幫你介紹可靠丶值得信賴的好姻緣。
第1名：巨蟹座
巨蟹座的事業運勢在未來45天將迎來高峰，吉星鎮守事業宮，讓你在公司走路有風，一方面是因為你自己很努力，再加上領導賞識、公司力挺，所以農曆年前後45天，有機會收入倍增，有意外的獎金與紅利入袋。特別是創業者丶兼職副業者，會有貴人丶長輩提供你資助與提點，讓你事業經營越來越順，更賺取到不少金錢。最後，愛情運也是有好事降臨，貴人也會替單身的巨蟹介紹好對象。
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