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就是不要流水席！5個星座喜宴地點不對就翻臉 牡羊有強烈比較心

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／ingimage
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花錢就是要享受，特別是結婚喜宴場所，親朋好友都在場，婚宴上的感受程度，在日後都是茶餘飯後的話題，特別是傳統流水席跟高級飯店的差別，心情的喜悅程度，想必是很明顯，若地點選得不好，搞不好新郎新娘會當場翻臉不結婚了。不過在乎地點的是你，還是你朋友呢？來看看什麼星座最在乎喜宴辦在哪裡吧！

Top 5 水瓶座

凡事喜歡特立獨行，講求獨創性，也勇於嘗試新鮮的事物，甚至是反傳統也可以，新穎的改變，卻不能流於俗氣，在婚禮喜宴上，更是堅持的要求。喜宴會場會跟家人反覆確認，越有獨特性的會場越好，有時高調也是一種美，而且還要有低調的優雅，因此婚禮有可能低調進行，可是喜宴會場卻可能高調的嚇人，往往給人一種驚豔的華麗與貴氣。這些可是水瓶座在準備喜宴會場時，就花了好多精神去準備的，而且好的地點對喜宴更是加分。

Top 4 雙魚座

愛浪漫的雙魚座，總是期待美好的愛情降臨在自己身上。在喜宴會場，特別希望能夠充滿夢幻的氣氛，畢竟辦喜宴或婚宴，人生大部分只有一次，會很珍惜，也希望能夠永久保有這個美好回憶，所以對於舉辦宴會的場所，會抱持著很大的期待，會用心找尋心目中理想的地點。此外花大錢，與其將就，不如講究一點，流水席不是不好，而是氣氛不夠好，讓親朋好友，能夠有幸福美滿的感覺，才會讓雙魚座感到值得。

Top 3 牡羊座

牡羊座喜歡贏、喜歡當第一、喜歡比別人好，會有很強的比較心，會跟別人做比較，比誰好、比誰優秀，喜歡優越感，更是不喜歡輸的感覺，若是被別人指教的時候，那種心情更是無法忍受，無法忍受當第二名的那種感覺。特別是在辦宴會的時候，場所也是不能比別人差，要能夠贏過很多的人，這樣在鄉親父老，在別人眼裡，在別人嘴裡，才是優秀的。這種優越感才能滿足牧羊座的比較心。

Top2 雙子座

雙子座好奇心重，任何有興趣的事都想了解，越多人重視的，則越會好奇，而且喜歡表現，展現自己的才華跟知識，雖然不至於譁眾取寵，但總會想讓人知道自己懂得很多。因此在喜宴會場，人群比較多的地方，會喜歡聽到別人認同自己的眼光，若是選到不好的場所來舉辦喜宴，會被說不懂喜宴的門道，沒智慧，這樣無法表現出自己的智慧，所以雙子座很在乎辦喜宴的地點，要是可以展現自己的場所，那就更符合雙子座的特質了。

Top1 獅子座

獅子座交友廣，上至達官貴人，下至地方人士，因此特別關注面子，喜歡被關注，喜歡被捧，不過也怕被批評，如果找一個次等或環境不好的場所來辦喜歡，這樣會很沒面子。尤其獅子座都喜歡結交高官權貴，這些人士平常都在高級會館場所與人交流，要是出現在流水席之類的宴會場所，獅子座的自尊心就會作祟。別人還沒開口，獅子座就自我貶低，怕被說閒話，因此會很在乎喜宴地點，能越高級越好，菜色越貴越好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

喜宴 流水席 婚禮 星座運勢

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