心理測驗／是葉子還是橄欖球？測出2023年「不可不做之事」
新的一年到來，為了能在這一年大展宏圖，自己也必須做出相對的努力。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己在2023年，必須去做的事情是什麼。
請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？
A 葉子
B 麵包
C 核桃
D 橄欖球
選擇A葉子的你，2023必做的事情是「保持和善」。你是個性格纖細，碰到一點小事就會非常在意的人，因而會顯得有些急躁。為了和周圍的人保持良好關係，你必須展現圓滑的態度，別讓自己太過激動，如此一來更能完全發揮自我的潛能。
選擇B麵包的你，2023必做的事情是「避免先入為主」。你是個對於喜歡或在意的事情，就會廢寢忘食地鑽研的人，因此在工作上也經常能夠繳出好成果。相對地，碰到不感興趣的事情，你連一丁點都不願意瞭解，因此容易產生先入為主的概念。只要拋棄有色眼鏡，相信你的世界就能變得更加寬廣。
選擇C核桃的你，2023必做的事情是「瞄準目標前進」。你是個充滿夢想的人，而與其他人不同的是，你也同時具有實現夢想的才能。然而，夢想卻也不是嘴上說說就能實現的，因此你必須好好瞄準固定目標，擬定相關計畫，才能一步步朝夢想推進。
選擇D橄欖球的你，2023必做的事情是「瞭解自己想要什麼」。你是個忠厚老實，什麼事都願意埋頭苦幹的人。然而，你對於自己真心想要什麼，卻沒有想得太多。因此可以趁著這一年，好好與自己的真心對話，探索世間萬物中，有什麼才是你真正想追尋的目標。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言