快訊

國5北返車多…主線雪隧「紫爆」回堵4.5公里 預估塞到入夜

逢年節格外孤獨…父母仍盼斷聯兒女主動「回頭是岸」

台積衝刺3奈米 號召供應鏈全員備戰 尾牙成誓師宴？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心理測驗／是葉子還是橄欖球？測出2023年「不可不做之事」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己2023年必做什麼事。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己2023年必做什麼事。圖片來源／ingimage

新的一年到來，為了能在這一年大展宏圖，自己也必須做出相對的努力。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己在2023年，必須去做的事情是什麼。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷自ananweb
圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷自ananweb

A 葉子

B 麵包

C 核桃

D 橄欖球

選擇A葉子的你，2023必做的事情是「保持和善」。你是個性格纖細，碰到一點小事就會非常在意的人，因而會顯得有些急躁。為了和周圍的人保持良好關係，你必須展現圓滑的態度，別讓自己太過激動，如此一來更能完全發揮自我的潛能。

選擇B麵包的你，2023必做的事情是「避免先入為主」。你是個對於喜歡或在意的事情，就會廢寢忘食地鑽研的人，因此在工作上也經常能夠繳出好成果。相對地，碰到不感興趣的事情，你連一丁點都不願意瞭解，因此容易產生先入為主的概念。只要拋棄有色眼鏡，相信你的世界就能變得更加寬廣。

選擇C核桃的你，2023必做的事情是「瞄準目標前進」。你是個充滿夢想的人，而與其他人不同的是，你也同時具有實現夢想的才能。然而，夢想卻也不是嘴上說說就能實現的，因此你必須好好瞄準固定目標，擬定相關計畫，才能一步步朝夢想推進。

選擇D橄欖球的你，2023必做的事情是「瞭解自己想要什麼」。你是個忠厚老實，什麼事都願意埋頭苦幹的人。然而，你對於自己真心想要什麼，卻沒有想得太多。因此可以趁著這一年，好好與自己的真心對話，探索世間萬物中，有什麼才是你真正想追尋的目標。

心理測驗 職場 工作運

延伸閱讀

心理測驗／這四種顏色最討厭哪個？瞭解自己不擅長什麼工作

心理測驗／是花圈還是甜甜圈？瞭解自己2023上半年狀態

心理測驗／不想努力了！鞋子四選一 測出你正逃避什麼事情

心理測驗／標誌還是鏡子？ 瞭解你的思考速度是快轉還是慢火

相關新聞

心理測驗／是葉子還是橄欖球？測出2023年「不可不做之事」

新的一年到來，為了能在這一年大展宏圖，自己也必須做出相對的努力。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己在2023年，必須去做的事情是什麼。

每日星座運勢／巨蟹應對宜謹言慎行 凡事都得用心

2023-01-24牡羊座短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。【整體運★★★☆☆】今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔

殺破狼周運勢／天蠍小心荷包大失血 摩羯感情有意外驚喜

天蠍座金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會需要發很多紅包給晚輩，荷包大失血。過年期間不要沈迷賭博，不論是買彩券或打麻將都會輸得一塌糊塗。小賭怡情即可，見好就收。

2023年12星座運勢／掌握機會 創造新局

想要升官發財、貴人多多、職場順風順水，先要自我提升，才能發光發熱…

周五大寒！ 4星座有如神助 正偏財運超旺

本周五(20日)正式進入大寒，國際天星風水命理專家邱彥龍表示，天王星逆行終將結束，從1月23日後開始順行，意味著大家的思維邏輯會變得更清晰，同時，第一吉星木星也會發威，貴人與幸運將降臨大眾，正心正念的人這段時間會有如神助，多祈福、祈禱會很有感，尤其是牡羊、雙子、獅子、水瓶座，正偏財運都超級旺。

別想騙他們！表面糊塗內心精明的3大星座 雙子擅長觀察細節

因為疫情的關係，這兩年來人與人的接觸減少了，大家更加依賴網路或是電話，因此電信詐騙手法也隨著不斷翻新。除了要提防詐騙以外，平常的社交圈中還有些人會仗著交情耍手段，想藉此騙一些好處，也讓人防得很心累。不過，有幾個表面糊塗、內心精明的星座，可是不會上這些當的喔！大家不妨跟著科技紫微網來看看，把他們的特質學起來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。