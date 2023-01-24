心理測驗／是葉子還是橄欖球？測出2023年「不可不做之事」

新的一年到來，為了能在這一年大展宏圖，自己也必須做出相對的努力。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己在2023年，必須去做的事情是什麼。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷自ananweb

A 葉子 B 麵包 C 核桃 D 橄欖球

選擇A葉子的你，2023必做的事情是「保持和善」。你是個性格纖細，碰到一點小事就會非常在意的人，因而會顯得有些急躁。為了和周圍的人保持良好關係，你必須展現圓滑的態度，別讓自己太過激動，如此一來更能完全發揮自我的潛能。

選擇B麵包的你，2023必做的事情是「避免先入為主」。你是個對於喜歡或在意的事情，就會廢寢忘食地鑽研的人，因此在工作上也經常能夠繳出好成果。相對地，碰到不感興趣的事情，你連一丁點都不願意瞭解，因此容易產生先入為主的概念。只要拋棄有色眼鏡，相信你的世界就能變得更加寬廣。

選擇C核桃的你，2023必做的事情是「瞄準目標前進」。你是個充滿夢想的人，而與其他人不同的是，你也同時具有實現夢想的才能。然而，夢想卻也不是嘴上說說就能實現的，因此你必須好好瞄準固定目標，擬定相關計畫，才能一步步朝夢想推進。

選擇D橄欖球的你，2023必做的事情是「瞭解自己想要什麼」。你是個忠厚老實，什麼事都願意埋頭苦幹的人。然而，你對於自己真心想要什麼，卻沒有想得太多。因此可以趁著這一年，好好與自己的真心對話，探索世間萬物中，有什麼才是你真正想追尋的目標。

商品推薦