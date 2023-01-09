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姻緣原是一場空！為圓癌父願還俗娶妻變惡夢 二審讓他解脫

唐綺陽星座運勢週報：金牛出現貴人 天秤這招有助戀情加溫

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報1/9-1/15】

星象影響：火星順行，日水在魔羯，水逆與火雙子150度

火星順行，對於之前所關注的課程、教育及新聞媒體各種紛擾，有進一步的調整。日水在魔羯，專業能量強大，受到嚴格的把關檢視，投機取巧者易踢到鐵板。水逆與火星雙子150度影響，對戰意味較強，唇槍舌劍、新舊對立感高。

12星座個別運勢：

巨蟹：溝通有助解決感情問題，眾說紛紜中穩住事業腳步

射手：好壞合作機會皆多，職場情場都要明確決策、勇敢告白

魔羯：跳脫框架揮灑事業魅力，人際互動放輕鬆點

雙魚：職場要示弱、要懂得呼救，感情睜大眼別遷就

雙子：平常心有助桃花發展，忙碌中多留意健康養生

獅子：事業上相信自我直覺，樂觀自信更有魅力

天蠍：以柔克剛，跳脫職場卡關，緩解感情壓力

水瓶：人氣高、桃花旺、好機會多，工作上好好把握

牡羊：人脈上線啟動好心情，交友比戀愛更愉快

金牛：有年下型貴人出現，感情青春路線優於高冷風格

處女：桃花有復合可能，事業上有心想要做出改變

天秤：出遊公開放閃有助戀情加溫，職場有自己人即刻救援

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢 財運 工作運 感情運

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