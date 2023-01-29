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心理測驗／新春開工大吉 一張圖測2023兔年工作運順不順

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解2023年的工作運勢。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解2023年的工作運勢。圖片來源／ingimage

2023年到來，在新的一年，每個人的運勢也將重新洗牌。日本網站「美人百花.com」近來就分享一則心理測驗，可以測出自己在2023的工作運會是如何。

請問：以下這張圖片，你會聯想到什麼呢？

圖中的東西，你會聯想到什麼呢？圖擷自美人百花
圖中的東西，你會聯想到什麼呢？圖擷自美人百花

A 扁桃

B 嘴唇

C 橄欖球

D 蔬菜種子

選擇A扁桃的你，或許能碰到新鮮有趣的工作。你在2023年有著不錯的工作運，會碰到儘管和平常有些不同，但是讓人樂在其中的工作。同時又能從中增加自己的經驗，可說是一舉數得。

選擇B嘴唇的你，或許會在職場出現人際關係的困擾。你的2023年工作運需要擔心了，否則一不留神，就可能和其他同事起衝突，從而牽連到各式各樣的狀況。比起跟誰好不好，重點在工作內容本身，別陷入人際紛爭的泥沼了。

選擇C橄欖球的你，或許能發揮所長順利解決各種任務。你的2023年工作運，大致上都還算不錯。一般而言任務都能在時限內完成，很少需要忙著趕工加班，自己的壓力也會因此放鬆不少。趁機多跟朋友聚一聚，還可能會獲得意想不到的情報。

選擇D蔬菜種子的你，或許能借由幫助他人，提升自我運勢。你的2023年工作運有些不樂觀。這可能是因為你認為自己能做得到的事情，別人也能輕易做到，因此和職場格格不入。這時不妨在他人需要幫忙時，試著伸出援手看看，或許就能得到對方的回報，讓自己改變想法。

工作運 心理測驗 職場

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