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尾牙拜土地公要點一次看！「最佳發財時間曝」：把握這9時辰

聯合新聞網／ 綜合報導
尾牙這天，很多人會拜土地公，祈求一年財運順利、生意興隆。 圖／ingimage
尾牙這天，很多人會拜土地公，祈求一年財運順利、生意興隆。 圖／ingimage

今天是1月7日，也是農曆12月16日，不少人會選在今天拜土地公，祈求生意興隆，豊寓島嶼風水顧問高宏寓表示，拜土地公有9個最佳時辰，並點出適合祭拜的供品，虔誠祭拜可望得到五路財神的好運。

根據三立新聞網報導，高宏寓指出，土地公可以保佑生意興隆，對於業務相關、開店做生意、網紅直播主、網購電商平台、門市專櫃銷售、企業主等，可以在1月6日天赦日後祝壽，祈求營運順利、生意興隆。

高宏寓也點出一天有「9個拜土地公最佳時辰」，分別是23：10-00：50｜05：10-06：50｜07：10-07：50｜09：10-10：30｜11：10-12：30｜15：10-16：00｜17：10-18：00｜19：10-20：00｜21：10-22：50。

他也指出，拜土地公的供品，可用三牲五果、茶酒、發糕、甜湯、餅乾、糖果、飲料、壽麵、壽桃、麻糬、湯圓、麻油雞、潤餅等，供品不在多，主要是誠心供奉最重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

 

尾牙 土地公

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