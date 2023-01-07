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癸卯年是黑兔年！命理師警告：這生肖衝出國恐「樂極生悲」

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師柯柏成點出屬雞的人沖太歲，這時急著衝出國度假「恐怕會樂極生悲」。圖為桃園機場旅客出境情形。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
命理師柯柏成點出屬雞的人沖太歲，這時急著衝出國度假「恐怕會樂極生悲」。圖為桃園機場旅客出境情形。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

近期各國國境逐漸解封，許多民眾已經陸續出國遊玩，命理師柯柏成點出有幾個生肖在2023癸卯年要特別注意，尤其是屬雞的人沖太歲，這時急著衝出國度假「恐怕會樂極生悲」。

柯柏成5日在臉書指出，2023年癸卯年屬兔的反而不需要太擔心，有問題的生肖有龍、鼠、雞三個，屬龍的害太歲，這一年和長輩和主管的關係會趨於緊張，時常意見無法溝通，算是兔年最大苦主。

另外屬鼠刑太歲，有許多內心想法無法和外界溝通，或是價值觀不同又必須合作或生活在一起，甚至有桃花劫，飛來的絕非艷福，需要特別注意。

屬雞沖太歲，如果有小三小王的很容易事跡敗露，外出意外車關的高危險群，疫情解封別急著衝出國度假，最容易樂極生悲，可以的話就捐血，可以盡量降低這種危險的機率，為求心安可以去廟裡點平安燈，但該注意的還是要注意。

柯柏成也說今年癸卯年是很不同的一年，一者是風水20年大運走入九火運，有關於文創和文化特殊性的產業會更加蓬勃，人類社會文明會在這年進入一個轉折，和以往生活型態有很大不同，這年也不是坊間所稱的金兔年，根據五行原則，這是個水兔年，也可以看成黑兔年。

不只如此，特別在於這是個雙春年，這一年有兩個立春、閏二月又是帶著桃花的黑兔年，下次要滿足這三個條件要等1260年後，許多人的大運都會在這個年分作一個大維度的提升或轉變，端看自身要從內心修行靈性還是向外追求物質享受而作的一個分水嶺一年。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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