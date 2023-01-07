「星座+血型」魔性女性TOP3 這組合撩撥手腕一流「男人被牽著鼻子走」

有的人天身帶有一種神秘的魅力，乍看下說不上哪裡吸引人，但可能在相處之類的過程中，漸漸就被對方徹底擄獲。日本網站「ハウコレ」近來就以星座與血型進行分析，選出三種「魔性」程度最高的女性組合。

第三名 雙子座+血型B型

這組合的女性情緒轉換很快，可能上一秒還在為了失戀愁眉苦臉，但下一秒卻又突然開懷大笑，讓男士們摸不著頭緒。而當她們展現出任性撒嬌的一面時，男士們就會立刻招架不住，魔性程度非常高。

第二名 天秤座+血型B型

這組合的女性對於時尚敏銳度很高，因此外表總看起來優雅迷人，吸引到許多男性的興趣。不過在深交之後，往往會發現她們具有華麗外表的同時，內在卻是偏向文靜的類型，如此反差的神秘氣質，更讓男士們欲罷不能。

第一名 天蠍座+血型AB型

被動的天蠍座，加上具有幽默感的AB型，可說是魔性指數封頂的搭配。原先可能以為沒啥機會了，卻又突然在一切氣氛到位的時候，直球對決告白「喜歡你」，這種絕妙的撩人誘惑時機，讓男人只能被牽著鼻子走。

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