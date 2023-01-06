小孟塔羅：賺大錢還是上當受騙？測2023年「投資運勢指數」

所謂人不理財，財不理你，存在銀行容易慢慢貶值，隨著2023年的到來，我該如何運用手上資金，增加自己的財富呢？新的一年裡，我的投資運勢又將會是如何呢？現在，請你靜下心來，憑藉自己的直覺，選出一張牌，讓神秘的塔羅牌，測你在2023年的投資運勢。

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Bruno Letizia

A：2023年投資運勢：40分 (寶劍4)

興奮的老鷹，正在等著分食祭品

A：2023年投資運勢：40分 (寶劍4)

選到這張牌的朋友，在2023年要格外當心，你容易被眼前的利益所誘惑，無論其投資標的為何，都容易陷入其中，一不小心就會上當受騙，因此千萬要避免來源不明的投資管道，你就如同牌中飢餓的老鷹，有著相當強盛的求財欲望，雖然能嘗到祭司給予的甜頭，倘若不懸崖勒馬，自己恐會成為下一個祭品，建議在投資理財上，以保值為主，例如儲蓄型保險。

B：2023年投資運勢：80分 (錢幣侍者)

男子身穿戰袍，充滿自信的站在山頂

B：2023年投資運勢：80分 (錢幣侍者)

人們常說，衝動是魔鬼，但對於你來說，衝動就是機會，2023年的你，投資運勢非常的旺，能夠有相當犀利的感知能力，憑藉著第六感嗅出金錢的味道，因此你非常適合做既冒險又投機的理財方式，例如股票或是期貨方面的操作，可以買空賣空，當日沖銷，雖然投資運強，但也不要胡亂投資，建議先做好功課，了解市場行情後，再入場操作。

C：2023年投資運勢：100分 (命運之輪)

佛陀上升虛空，正轉動著法輪

C：2023年投資運勢：100分 (命運之輪)

所謂時來運轉，配合著天時地利，神佛相助，投資運勢當然扶搖直上，牌中象徵自己運勢的輪軸，正緩緩被轉動著，代表在投資獲利上，是循序漸進，一步步的往前邁進，因此在選擇投資標的上，要以長期獲利、放越久越值錢的投資為主，例如房地產或古董，若手上資金不多，也可選擇殖利率較高的股票，以領取配息的方式，漸漸累積財富。

D：2023年投資運勢：60分 (權杖5)

女子站在懸崖上，迎接日出的到來

D：2023年投資運勢：60分 (權杖5)

在2023年的投資理財上，你將會接收到各式各樣，琳瑯滿目的投資訊息，這些資訊讓你眼花撩亂，造成舉步不前，變得不知如何下手的窘境，其實你的投資運勢不差，自己也很有研究精神，只是難以找到合適的方向，建議找專業的理財人員諮詢，幫助你做出規劃，投資方面，建議以2～3個月的短線操作，也可試試黃金、貨幣這類型的投資。

E：2023年投資運勢：50分 (聖杯皇后)

女子安穩的坐在蓮座之上

E：2023年投資運勢：50分 (聖杯皇后)

從牌中可以看出，女子身後散發著一片金光，天空中也飄著祥雲，這代表2023年的投資運勢很不錯，能夠小有斬獲，並且得到令自己滿意的成果，但是如果只侷限在蓮座上，又如何能窺探到更多的資訊呢？建議你要多吸收投資理財的訊息，不要故步自封，投資方向不適合求短期獲利，要以中長期為目標，例如定期定額的基金，若是國外基金更佳。

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