殺破狼周運勢／2星座「中大獎運高」巨蟹有機會職務升等

殺破狼2023年1月9日～1月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星結束逆行，相位良好，出門旅遊行程順暢，會很有效率地到想朝聖的地方打卡、購買伴手禮。某些白羊座會需要到外地出差，將工作處理完成，並且有餘裕的時間在當地遊覽一番。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到天王星影響，好朋友在此時結婚或是生小孩，會包大筆的禮金祝賀對方，某些白羊座則是交際應酬的邀約太多，常在外聚餐，錢會花得比較多。

工作運方面，水星持續在志業宮位逆行，某些事務卡關，無法進行，使你有些焦躁。同時辦公室裡的重要電子器材使用起來不太順暢，甚至故障，廠商遲遲不能維修，工作很不方便。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到金星影響，忘記帶錢包出門，買東西要付費時，沒有信用卡或支付系統可以支援。某些白羊座則是突然有大筆支出，過年會顯得阮囊羞澀。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的太陽相位良好，遇到一些困難時，反而是一些來自異地的人士對你伸出援手。某些金牛座在國外有些不便，當地人會不吝送暖給你。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的金星受到天王星影響，目前執行的案件，會接觸到名人，卻發現此人品德不佳，壓力反而變得很大。某些金牛座則是在職場上莫名其妙受到關注，才發現原來自己捲入奇怪的八卦事件中。

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，這段期間最好不要出國與遠行，會因著各種因素受困在某個區域動彈不得。某些金牛座正準備出國旅遊相關事宜，但機票因各種因素被迫取消與停飛，整個行程被打亂。

金錢運方面，火星在金錢宮位恢復順行，這段時間會需要繳交大筆的規費，金錢不斷地大筆流失，對於經濟狀況感到焦慮。某些金牛座則是有許多重要物資都用盡了，有錢也無法買到，感到恐慌。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前的工作量逐漸和緩下來，感覺比較輕鬆。某些雙子座則是暫時處在休息狀態，或是已經離職，沒有工作壓力，打算年後再去找新工作。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星相位良好，會進入一個大型組織，認識許多職業特殊的人士，這些人脈會在你需要的時期給予你大量的資源。某些雙子座遭遇困難，只要願意開口，都會有人願意伸出援手幫忙。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星持續在財務宮位逆行，當心掉錢包，或是信用資料被盜用，需要重新辦理一些證件或卡片。有投資習慣的雙子座錯失良機，標的物下跌，必須再等一陣子才能回檔。

健康運方面，水星持續在疾厄宮位退行，身體的老毛病舊疾復發，感覺厭世。當心感染病毒引發呼吸系統的疾病。火星在命宮結束退行，依然要當心血光之災，容易發生意外傷害，這段時間一旦生病或受傷，會花很長的時間復健。

巨蟹座：

整體運勢

工作運佳，在志業宮位的木星相位良好，職務會在此時升等，或是調動到較大的組織，也可能跳槽到較穩定的工作領域發展。某些巨蟹座經營副業有成，乾脆開業當老闆，自己經營理想的事業。

感情運方面，水星在感情宮位逆行，與喜歡的對象重逢，陷入往日情懷，會想與對方復合。某些巨蟹座與前情人聯絡，即便雙方無法再回頭成為眷屬，也願意和解，不帶著任何遺憾。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到天王星影響，雖然偏財運頗佳，尾牙時可抽中大筆的現金獎，卻可能被主管與同事擅作主張先扣除請客的費用，到你手上時已經所剩無幾，感覺不受尊重。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到金星影響，逛街時偶然覺得某種商品還不錯，容易接受銷售人員的遊說，以分期付款的方式購買，使你每個月多出一筆其實不必要的負擔。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海外宮位的木星有良好連結，需要頻繁與海外人士接觸，獲得許多國外的資源，許多重要物資不虞匱乏。某些在海外生活、工作、留學的獅子座，則會與當地人合作，融洽地完成一些重大的事務。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，會把手上不需要的舊ＣＤ、書籍或是名牌物件在網路上拍賣掉，小賺一筆零用金。有投資習慣的獅子座，手上的標的雖然沒有起伏，但可收到一些股息，不無小補。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到天王星影響，喜歡的對象對你忽冷忽熱，常常一忙碌就不回訊息，會感到寂寞或不安。感情穩定的獅子座，則是因為工作問題，取消重要約會，使得對方不開心。

工作運方面，在工作宮位的水星持續逆行，同時在志業宮位的天王星又受到金星影響，同事或上司便宜行事，許多責任都落在你身上，不斷需要來回修正，收拾別人的爛攤子，感到倦勤。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星相位良好，偏財運佳，尾牙會抽到大獎，羨煞周圍的同事。某些處女座在公司表現優異，年終會比往年多出不少，或是會獲得配股。

感情運方面，水星在戀愛宮位持續退行中，與前情人連絡上，彼此正反覆試探復合的意願。某些處女座會無意中看到以前喜歡的偶像再度復出表演，當初追星的熱情又再度燃起。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到在海外宮位的天王星影響，工作內容需要頻繁與海外客戶確認，但溝通不良，使得許多事務進展緩慢，某些處女座則可能需要到異地出差一趟，但因商務簽證太多且辦理緩慢，目前無法動身。

健康運方面，在健康宮位的金星受到天王星影響，喉嚨容易受到病毒感染發炎，同時因為身體虛弱，引發慢性疾病。木星進入疾厄宮位，代謝狀態變差，有發福的傾向，肝功能也似乎受到損害。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，工作型態輕鬆許多，甚至因為一些因素，可長期在家裡辦公。某些天秤座則是處在放長假的狀態，正在休養生息，或是正在待業中，過年後再重新轉換跑道。

遠行運方面，在遠行宮位的火星與金星有良好連結，會不惜傾家蕩產，飛到海外參加偶像的演唱會，並很有效率地買到週邊商品以及伴手禮回家。某些天秤座則是在旅行時有豔遇，被外國人搭訕。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，家中有些問題需要在過年以前修繕完成，不然會十分不方便。某些天秤座與鄰居溝通不良，發生誤會，或是在某些無意義的事件上鬼打牆，覺得很煩躁。

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到天王星影響，為了討好喜歡的人，分期付款購買昂貴的禮物送對方，但他似乎不太領情。某些天秤座的小孩、寵物身體狀況較為不佳，會花很多醫療費用在孩子身上。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星相位良好，目前會承接十分重要的職務，雖然忙碌，但待遇和擁有的資源也非常多，除了可完美展現能力之外，工作上所附加的名譽和地位也令人稱羨。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，生病的家人身體好轉，讓你感到十分欣慰。某些天蠍座正在整修房子，並購置新傢俱，希望在過年前將新居裝修完成，好好過春節。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位退行，原本的旅遊計畫會遇到突發狀況，行程必須取消或更改，變得十分麻煩。某些天蠍座則是在外地，因為天候或是某些因素，受困在某個區域，無法順利回家。

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星影響，喜歡的對象不想和你的家人見面，會覺得情感還沒穩定下來。已經結婚的天蠍座，對於要到對方家過年的情緒很複雜，不是很想跟對方的家人相處。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的火星以及在戀愛宮位的木星相位都不錯，與喜歡的人在親密關係上十分協調，懷孕的機率較高，孩子會在兩人的期待中到來。單身的射手座，追求者眾多，但要當心被爛桃花糾纏上。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，會在這段時間把一些舊物件整理一番，無意間找到一些貴重的飾品或古董，價值不菲。某些射手座的家庭今年會有很多親戚朋友訪客一起來過年。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，雖然收到了工作報酬的支票，但是要等個一兩個月才能兌現。某些射手座則是會被通知在年後才能收到年終獎金，覺得資方的財務狀況不穩定。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，未來一年需要接受新的業務，必須學習跨領域的技術或知識，雖然薪資待遇也會變好，但相對而言，會需要花更多的時間成本在工作上。

摩羯座：

整體運勢

家宅運佳，在家宅宮位的木星相位良好，會在這段時間購買新居，或是整修房子，將許多不需要的舊物斷捨離，生活環境可煥然一新。家庭成員會有喜事發生，或是有生病的家人健康狀況好轉。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，會到人煙稀少，生活較為古樸悠閒的區域散心，遠離塵囂，讓自己的心靈徹底獲得平靜與休息。甚至會以修行的心情到外地旅行。

本週須注意的部分

工作運方面，水星持續在命宮退行，火星持續在工作宮位行進，各種事務都緩慢地運作，甚至停滯或凍結，每天都在空轉，所完成的事情會因為需要修改或是意外，必須重新修正。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到傳播宮位的金星影響，會發現喜歡的對象愛上交友網站，聊天的內容都不單純。某些摩羯座則是把一些不愉快的話說得太婉轉，對方完全白目聽不懂。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，在命宮的金星與在戀愛宮位的火星有良好連結，與喜歡的人會發生親密的接觸，此時會確認彼此之間的感覺。感情穩定的水瓶座，身體慾望比較強烈，或是戀愛對象的需求較為旺盛。

學習運方面，在學習宮位的木星相位良好，還是學生的水瓶座，期末成績單表現亮眼，即便是不拿手的科目，也能跨越及格門檻。某些水瓶座會趁寒假去學習新的才藝，並會遇到十分優秀的指導者。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到金星影響，會遇到奇怪的鄰居或室友，對方的生活習慣不太好，雖有嘗試溝通，對方卻依然我行我素。某些水瓶座則是因著各種因素到各地出差或工作，經常居無定所。

健康運方面，金星、土星齊聚命宮，當心感染病毒、喉嚨發炎。筋骨容易痠痛或受到意外傷害，牙齒需要長時間治療，或是有皮膚過敏的問題，雖然都不是什麼大病，長期的不適也讓你感到厭世。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係退行，會有許多很久不見的老朋友在此時重聚、開同學會，或是舉辦一些活動，把舊的人脈再度連結起來，對你的未來會有很多幫助。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，先前囤積了許多寶貴的物品，現在價值不菲，目前手上的物資是比別人充裕的。某些雙魚座因為經營副業有成，或是多兼職一份差事，收入增加，經濟上富裕許多。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的天王星受到金星影響，剛買的新車會被有心人士破壞，心疼的不只是錢，而是心愛的交通工具難以恢復原狀。被開罰單的機率較高，走在路上或搭乘大眾運輸工具時都要當心被碰撞受傷。

感情運方面，在心靈宮位的金星受到在傳播宮位的天王星影響，原本在網路上很聊得來的人，實際見了面會感到失望，除了長相不如預期之外，對方的個性和習慣都不是很理想。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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