12星座「最不愛撒嬌求助」排行榜！水瓶怕欠人情、這星座「字典裡沒有撒嬌」

人不是萬能的，總會有碰到困難，需要求助於他人的時候，但也有人即使遭遇不順，也會堅持要靠自己解決。日本網站「占TV」就分析十二星座裡頭，有哪些人是不願意撒嬌拜託他人的類型。

第12名 雙魚座

即使是自己有能力達成的事情，雙魚也可能會考慮撒嬌拜託其他人。

第11名 天秤座

天秤座本來就很懂得怎麼撒嬌，特別碰到比自己上層的人容易得寵，拉攏對方和自己站在同一陣線。

第10名 巨蟹座

巨蟹的抗壓能力不強，因此稍微遇上點麻煩狀況，就會撒嬌求助他人。

第9名 射手座

射手座個性機靈，很懂得在碰到麻煩事時該怎麼撒嬌拜託別人。

第8名 獅子座

獅子有著女王的氣質，比起其他人靠撒嬌得寵，獅子座則是能駕馭其他人一起奮鬥。

第7名 牡羊座

牡羊座性格好勝，無論有多困難，也會抱持著不想輸給他人的決心。

第6名 天蠍座

嚴以律人更嚴以律己的個性，對於主動還是被動的撒嬌都感到厭惡。

第5名 雙子座

雙子做性格冷酷，並不喜歡像是撒嬌這種比較黏膩的關係。

第4名 金牛座

即使考慮過要撒嬌，也會因為猶豫不決而錯過最佳時機。

第3名 處女座

許多處女座的人都具有出色的才華。因此比起靠撒嬌拜託他人，會認為自己親自動手還比較有效率。就算真的去拜託了，碰到不滿意的地方也不會多說什麼，而是在最後自己默默修正，到頭來變成還是得靠自己才能完成。

第2名 水瓶座

水瓶座通常屬於個人主義，不擅長團隊合作。即使碰到困難，也會覺得自己想辦法默默完成就好。即便是有誰主動伸出援手，水瓶也會認為得償還對方人情，感到麻煩而斷然拒絕。

第1名 魔羯座

魔羯座個性極為認真，責任感也比他人高一倍。認為自己就該完成份內任務的他們，字典裡可沒有撒嬌求助他人這些選項，甚至認為這是一件可恥的事情。無論在什麼狀況下，都想靠個人的力量突破，並為此每天勤於砥礪自我。

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