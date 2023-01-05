2023新開始！1月12星座「超級大旺日」曝光 遇桃花增財運就靠這天

不知不覺間，已邁入2023年了。你們期待中的2023年，會遇到哪些幸運事件呢？是甜甜的愛情，還是給力的工作？或者希望瘦身成功，重回顏值巔峰？無論是什麼，2023都會是一個全新的開始。從1月的大旺日裡看看，你會遇到什麼驚喜吧！

牡羊座

超級大旺日：01日、14日、26日、27日

01日：外來的助力很強，對外接觸會收到好消息。

14日：順利的財運對於增資有正面幫助，金錢上的貴人多來自長輩。

26日：對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

27日：輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶。

金牛座

超級大旺日：07日、08日、16日、21日、29日

07日：散發獨特的魅力，對異性特別有吸引力。

08日：財氣順暢，得財不費力，容易有意外的收穫喔。

16日：舊情人重逢的日子，鬧分手的情侶今日容易復合。

21日：財神爺給予的寶藏在外地，向外活動能挖到寶藏。

29日：愛情桃花開，單身者有機會遇到心儀的對象。

雙子座

超級大旺日：13日、15日、25日、29日、30日

13日：財神爺光顧了，積極的工作會賺取很多報酬。

15日：戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算。

25日：事業運極佳，勇氣膽識十足，非常有利於改革事項的推動。

29日：被愛包圍的一天，適合脫單。

30日：行動力很強，工作上可嘗試新的方法易有顯著的成果。

巨蟹座

超級大旺日：01日、02日、03日、16日、28日

01日：有得財的機會，賺錢輕鬆外還有機會得到禮物或金錢援助。

02日：行動力旺盛的一天，有良好的工作態度必能帶動良好的績效。

03日：愛情運很棒，有實質的收穫，比如收到禮物啦。

16日：誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。

28日：開發財源的好日子，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。

獅子座

超級大旺日：02日、08日、13日、15日、17日、22日

02日：愛情旺旺日，今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧。

08日：愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者。

13日：事業運旺，有付出必有收穫，有利於業務工作者、藝術創作者。

15日：偏財運旺旺的一天，有多重得財管道。

17日：財運順暢，一分耕耘兩分收穫，賺錢不會太辛苦。

22日：心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁；

處女座

超級大旺日：02日、05日、12日、17日、19日、23日、29日

02日：適合與人競爭一較高下，面對突如其來的臨時任務也能處理得不錯。

05日：能夠逐步完成計畫中的事情，也能跟同事好好互動。

12日：借出的款項可望收回，而且有付出三分得到七分的好運。

17日：企圖心旺盛，是表現個人專業以及優勢的好機會。

19日：單身者易有浪漫邂逅，且形成的磁場強度頗強。

23日：事業運不錯，心容易打開，遇到小瓶頸時最能發揮足智多謀的特性。

29日：充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多。

天秤座

超級大旺日：01日、04日、09日、17日、26日、27日

01日：頭腦非常清晰，多能做出正確推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

04日：財運不錯，適合暗暗的賺，可別輕易洩漏得財的消息。

09日：是衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的工作快快處理完吧。

17日：事業運頗優，尤利於業務開發工作，上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的就趁今日吧。

26日：愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

27日：異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

天蠍座

超級大旺日：05日、07日、08日、09日、15日、16日、20日

05日：異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

07日：做事情很有方向感，一旦確定了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

08日：甜蜜的日子，對方的溫柔會讓你感到很溫暖。

09日：賺錢不費力，只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。

15日：有機會在外出洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

16日：正財收入豐厚，生意人有機會與財力很強的人合作，獲利機率高。

20日：錦上添花的日子，不用花費太多心力就有收穫。

射手座

超級大旺日：01日、04日、07日、14日、17日、21日

01日：超級戀愛天，你天真無邪的笑容能提升戀愛運。

04日：金錢回收的時刻，守財力特別強，容易買到物超所值得好東西，適宜追債。

07日：頭腦特別的靈活，對今後拓展事業很有助益。

14日：表現活躍的一天，很有異性緣。

17日：有獨當一面的機會，付出與回收會成正比。

21日：財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

摩羯座

超級大旺日：03日、05日、08日、12日、19日、24日、27日

03日：雖然忙碌了點，但工作績效會受到肯定。

05日：會有大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出手。

08日：有什麼計畫可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效。

12日：之前新結識的異性，今天可望有進一步發展。

19日：工作不易受外界干擾，追求的目標和方向明確。

24日：財神爺光顧，有大賺一筆的機會，也適合在今日討債。

27日：桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多。

水瓶座

超級大旺日：08日、09日、10日、14日、29日

08日：桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。

09日：順利的財運對於增資有正面幫助，金錢上的貴人多來自長輩。

10日：事業運旺，上級長官對你的助力很強，有機會被重用。

14日：有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要不耽誤自己的本職工作就好。

29日：有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

雙魚座

超級大旺日：06日、11日、14日、19日、20日、30日

06日：事業上有坐享其成、事半功倍的機會，可以稱得上是一帆風順的一天。

11日：賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。

14日：偏財運還不錯，有收到禮物或禮金的機會喔。

19日：異性緣旺旺日，單身者可望能進一步發展感情。

20日：事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。

30日：今日的異性緣太好了，快對喜歡的人放電吧。

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