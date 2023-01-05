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「小寒」來了！習俗曝光 3個生肖即將鴻運當頭

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小寒前後，這3個生肖即將鴻運當頭(圖片來源：Shutterstock)
小寒前後，這3個生肖即將鴻運當頭(圖片來源：Shutterstock)

按西曆來算，小寒是每年的第一個節氣。從農曆來看，舊歲已近暮，新歲將登場。

今年的小寒節氣，隨著元旦小長假結束後如期而至，它會給我們的生活帶來哪些影響呢？誰又會成為小寒節氣前後最大的受益者？科技紫微網為您解讀！

一、天漸寒，未大冷

《月令七十二候集解》：「十二月節，月初寒尚小，故云，月半則大矣。」此時即將進入隆冬三九，是一年中最寒冷的時節。

冷氣積久而寒，小寒是天氣寒冷但還沒有到極點的意思。天漸寒，尚未大冷，是小寒的天氣的特點。

有詩云：「小寒惟有梅花餃，未見枝頭春一枝。」

寒冬已至，春天不再遙遠。小寒是寒冷的時節，也是充滿生命力的時節。

新的一年，從最冷的時刻開始，雖然眼前是蕭索，但寒風中積蓄的力量，便是心裡的希望，這大概就是小寒想要告訴我們的人生哲學。

二、享美食，宜溫補

在寒冷的冬天，溫暖的食物是最不可或缺的了，那些冒著熱氣和香味的食物，光是想想就覺得很治癒，小寒時節各地也有著自己的特色美食。

廣州的臘味糯米飯、南京的菜飯、老北京的燙飯等，都是小寒時節的美味。不難發現，它們都有一個共同點——將主食與蔬菜、肉類結合，保證了營養的同時，也將食材的鮮香美味發揮到了極致。

小寒之後，身體處於陰盛陽衰、或者說陽氣內潛的狀態，因此食物方面還是以溫補為主。

小寒是吃羊肉、雞肉等溫熱品的好時候，人們感到很冷，為了暖身大家會自覺多吃溫補的食物。平日裡可以用它們燉湯食用，尤其是陽虛體質的人，更應該要食用，能夠幫助改善體質。

三、小寒至，福運到

小寒時節，雖日色常有昏沉，但氣氛卻不算嚴肅。寒氣正深處，福運方見濃。而生肖虎、狗、豬便是小寒節氣前後福運的最大的受益者。

▲生肖虎：有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務還款等，可以買你心儀已久的東西了。網路抽獎命中率也在提升，看到機會就不要放過。

▲生肖狗：財運方面出手成功率比其他時候至少高出三倍，回報也將最大化。抓住靈光一現的想法，今年是否能夠賺得荷包滿滿，說不定就靠它了。

▲生肖豬：事業方面易有好消息傳來，讓你喜笑顏開。不妨向公司提你想升職加薪的事，或者毛遂自薦拿下你最想要做的項目，易獲得滿意的結果。

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小寒 節氣

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