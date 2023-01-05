快訊

非法廢土載一趟賺20萬 「黑金光電」利益黑白兩道都覬覦

6000元現金最快3月落袋 看懂超徵稅收去哪了

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

小心！ 2023年12星座「衰事」曝光 獅子注意婚姻、天秤誤交損友

聯合新聞網／ 綜合報導
圖/pakutaso
圖/pakutaso

新的一年已經到來！不知道今年你對自己有什麼期許或是目標，塔羅牌老師艾菲爾在臉書公布了12星座在今年「要注意的警訊」，有人恐遇上爛桃花被騙色騙財，也有人有婚姻問題，甚至外出時錢財、貴重物品被偷，艾菲爾老師也提醒大家，要同時參考太陽、上升星座來看。

白羊座：騙財騙色

2023年白羊要注意騙財騙色的問題，你極有可能遇到爛桃花，剛開始你以為對方是真命天子，殊不知他只是垂涎你的外貌身材、甚至金錢，當他利用完畢轉身而去，卻只徒留你與受傷的心。提醒白羊2023年交往對像都要再三審查，最好給朋友、家人過目，才能叫人放心。請同時參考太陽、上升。

金牛座：事業無心

金牛2023年心都有點不在事業上了，不是想趕快談戀愛、結婚生子，就是想旅遊、學些別的東西；不然就是工作上遇到許多小人，使你更加不想要工作。但要提醒你，事業是最主要的收入來源，若忽略了事業，小心會影響到你的正常生活。請同時參考太陽、上升。

雙子座：資產凍結

雙子在2023年要注意資產凍結的問題，舉凡信用卡、保險、股票、銀行帳戶，甚至房屋、土地、不動產等，都要多加小心，有什麼繳費通知等就趕快去做，以免小事不處理好，最後演變成大麻煩。請同時參考太陽、上升。

巨蟹座：健康微恙

巨蟹2023年運勢樣樣皆好，唯一要注意的就是健康問題了。 2023年有些小病小痛，請你一定要謹慎處理、早日看醫生，別再不把身體警訊當一回事了，若是輕忽這些健康警告，你有可能會小病拖成大病，甚至影響到未來健康。請同時參考太陽、上升。

獅子座：注意婚姻

獅子2023年要多注意你的婚姻關係了，2023年你與伴侶有可能發生或大或小的摩擦，令你們感情受到影響；也可能你自己、或是伴侶被外面的野花野草吸引著，而在出軌的邊緣試探。請獅子一定要多注意與伴侶的關係穩定，可以安排個甜蜜出遊、或是一起學些興趣課程，讓感情能重新擦出火花。請同時參考太陽、上升。

處女座：心存僥倖

處女2023年一定不能有心存僥倖的心態，不管是遊走在道德邊緣、還是法律邊緣，這些狀況都不要有，因為你一但做了，就是會被抓包，甚至為你的人生留下污點。請處女2023年要把握行得正、做得當的原則，2023年就能平安渡過。請同時參考太陽、上升。

天秤座：誤交損友

2023年天秤要注意誤交損友的問題。你是個很容易相信別人的人，但如果對方是不懷好意的小人，你這容易相信人的個性，便會為你帶來苦果。新的一年請你眼睛要張大，哪些朋友是好人、哪些人又別有居心，請你一定要認仔細。請同時參考太陽、上升。

天蠍座：婚姻變局

天蠍2023年桃花運非常不錯，各種追求者令你心癢癢，但如果是有伴者可要多注意了，當你被爛桃花糾纏，但自己又欲拒還迎時，下場就是被伴侶知道，甚至婚姻就此產生裂痕、面臨破局。 2023年天蠍愛情運勢好的，有伴者更要把這波愛情好運能量運用在伴侶上，才不會後悔莫及。請同時參考太陽、上升。

射手座：壓力相伴

2023年射手要學著與壓力共存的問題。不管是愛情、金錢上的壓力，或是生活發生變動，而使你必須重新去適應，都請你一定要保持慢慢來、隨遇而安的心境，好的壓力是會使人進步的，讓壓力成為你進步的推手，而不是被壓力所擊垮。請同時參考太陽、上升。

摩羯座：官司問題

摩羯2023年出門在外、與人交流請多加註意，你2023年若與人發生衝突、或是交通出意外、甚至金錢交易發生問題等，都很容易使情況越演越烈，甚至引來官司纏身。只要掌握低調行事、小心謹慎的準則，就能避免掉許多災厄。請同時參考太陽、上升。

水瓶座：有人劫財

水瓶在2023年要注意有人劫財的問題。也許是出外時錢財、貴重物品被偷，也可能是你遇上詐騙；更有可能的是有朋友向你借錢，你又一時心軟而藉錢給他，最後錢財卻有去無回。提醒水瓶2023年對錢財一定要更加謹慎，別破財了才在槌心肝。請同時參考太陽、上升。

雙魚座：有緣無份

2023年雙魚有可能會有「有緣無分」的問題發生。不管是愛情上的擦肩而過、或工作上的錯失良機、甚至財運上沒把握住賺錢新機會，這些讓你看得到、但你最後卻摸不著的緣分，真的令你心痛難過。提醒雙魚2023年若看到一點新苗頭，不要想太多，直接行動、把握住，別再錯過好時機了。請同時參考太陽、上升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

迎兔年！民俗專家曝5生肖當心 2生肖將一飛沖天

7顆綠豆雙紅包自製尾牙招財物！命理師曝5大訣竅

大事小事都知道！職場上最八卦星座TOP5 第一名常有勁爆內幕

季冬正式開始！小寒4大禁忌曝光 勤勞打掃「恐整年失敗纏身」

相關新聞

季冬正式開始！小寒4大禁忌曝光 勤勞打掃「恐整年失敗纏身」

小寒，是在冬至過後的十五日，古人把這時候太陽運行到黃經二百八十五度來稱謂小寒，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。

小心！ 2023年12星座「衰事」曝光 獅子注意婚姻、天秤誤交損友

新的一年已經到來！不知道今年你對自己有什麼期許或是目標，塔羅牌老師艾菲爾在臉書公布了12星座在今年「要注意的警訊」，有人恐遇上爛桃花被騙色騙財，也有人有婚姻問題，甚至外出時錢財、貴重物品被偷，艾菲爾老師也提醒大家，要同時參考太陽、上升星座來看。

小孟塔羅：這次該換你了！尾牙「抽中大獎指數」曝光 抽到這張機會超高

上班族忙碌一整年，到了年終時刻，公司總是要慰勞一下員工，因此尾牙是許多人期待的一部份。因此有獎品可以抽，而這不外乎就是禮卷、電腦週邊產品、生活用品，好一點的就是汽機車，而有些大公司更有股票跟百萬獎金等大獎可以抽。而這次就來看看，你抽中大獎的指數有多少，是否百萬獎金得主就是你？！

今天節氣小寒到！5星座財富名聲兼具 小心「室火豬」威力

今年農曆年特別早，所以過年前只剩一個節氣，就是1/5(四)小寒，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年小寒剛好遇到海王星進入二十八星宿中的北方第六星宿『室火豬』範圍，從現在到2023年3月8日之間，會有某些人突然獲得榮譽與財富而聲名大噪，其中太陽、月亮、上升星座落在魔羯、雙魚、牡羊、獅子、巨蟹的人最容易有此機會讓幸運降臨，請好好把握自己的好運氣。

每日星座運勢／天蠍勿輕易嘗試超出 能力之外的事

2023-01-05牡羊座短評：運勢起伏的一天，各方面運勢高低不一。【整體運★★★☆☆】今天情侶在相處上很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂得寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是

大事小事都知道！職場上最八卦星座TOP5 第一名常有勁爆內幕

職場如戰場，要想生存，還得有自己的獨特生存能力，但最厲害的就是那張嘴，能夠成為天使，也能夠化身成惡魔，不管是真實或傳言，職場上有多少人是因為八卦而升遷或離職，所以人際關係還真的很重要。這次就來看看，職場上最會八卦的前5名星座吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。