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季冬正式開始！小寒4大禁忌曝光 勤勞打掃「恐整年失敗纏身」
小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，同時也是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始。
小寒，是在冬至過後的十五日，古人把這時候太陽運行到黃經二百八十五度來稱謂小寒，這時天氣開始轉寒，但是氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。
小寒節氣傳統習俗
探梅
這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。
小寒節氣吃臘八粥
臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效哦。
小寒禁忌
1.不宜過度運動：
小寒過度運動會容易因為天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人要隔外當心。
2.不宜去高山：
小寒天雖然不比大寒天，部份高山天氣仍然濕冷，到山上容易受冷氣團影響筋骨受寒容易感冒生病。
3.小寒喝過熱湯，不宜外出：
小寒喝過熱的湯之後不宜再外出，若再外出容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的朋友更加要注意引發中風危機。
4.小寒天不要掃落葉：
小寒天的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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