今天節氣小寒到！5星座財富名聲兼具 小心「室火豬」威力

今年農曆年特別早，所以過年前只剩一個節氣，就是1/5(四)小寒，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年小寒剛好遇到海王星進入二十八星宿中的北方第六星宿『室火豬』範圍，從現在到2023年3月8日之間，會有某些人突然獲得榮譽與財富而聲名大噪，其中太陽、月亮、上升星座落在魔羯、雙魚、牡羊、獅子、巨蟹的人最容易有此機會讓幸運降臨，請好好把握自己的好運氣。

不過，邱彥龍老師也提醒，海王星進入『室火豬』，是吉凶參半偏兇的格局，因此3月8日之前受此威力影響，許多人會容易迷糊、思緒混亂，導致自欺欺人或被騙。邱彥龍老師還強調，這段時間也要特別小心暴力、意外事故、火災、燒燙傷、割傷、刺傷、槍傷、毆打、開刀、高燒、毒品、中毒及法律上的問題，甚至死亡的威脅，建議這段時間儘量避免與人衝突，方可逢凶化吉。

另外，邱彥龍老師也指出，小寒期間金星與天王星互刑，容易因為金錢與人產生糾紛，比如財富分配不均、投資拆夥、帳目不清、借貸糾紛、財富拖延、訛詐財富、投資失利、薪資拖欠、貨款拖欠等鬧得不愉快而撕破臉，因此也要切記保持清醒的腦袋，不要被扯進混亂的漩渦。

邱彥龍老師表示，小寒正式進入丑月，《易林·屯之解》卦曰：『山陵丘墓，魂魄失舍。精神盡竭，長寢不覺。』小寒節氣，容易使人犯睏卻又睡不著，以健康角度來看，此卦有可能是肝、肺、神經、腸胃、婦科、骨傷、心腦血管出了問題，也需注意脂肪肝的問題，但就玄學來看，犯睏卻又失眠則多半跟祖先未立牌位導致在外遊蕩、祖上有人夭折、祖墳進水或被樹根攢進有關。

邱彥龍老師提醒，健康方面請尋求醫生諮詢，祖墳問題則可自我檢視或請專業老師幫忙。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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