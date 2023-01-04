大事小事都知道！職場上最八卦星座TOP5 第一名常有勁爆內幕

職場如戰場，要想生存，還得有自己的獨特生存能力，但最厲害的就是那張嘴，能夠成為天使，也能夠化身成惡魔，不管是真實或傳言，職場上有多少人是因為八卦而升遷或離職，所以人際關係還真的很重要。這次就來看看，職場上最會八卦的前5名星座吧！

TOP 5 水瓶座

水瓶座一向給人事不關己的態度，很重視自己的利益，但是職場上，哪個地方不扯到利益的，因此手段雖然沒有天蠍來得狠毒，但是會把別人講得很差勁，藉此來展現自己的優勢。尤其常常嘮叨碎念，愛講別人八卦，又表現得高冷，自視甚高的樣子，就是要辦公室職場裡的每個人都講一輪，才能讓自己滿意，並提高自己在職場的地位。這種八卦，比較像是貶低他人，抬高自己，實在令人看不出會是這樣的人，更可說是出乎意料之外的八卦。

TOP 4 牡羊座

牡羊座個性很率直，講話不會拐彎抹角，所以一般的討論，常讓人感覺是在批評，但牡羊真的沒什麼心機，單純實話實說罷了，就連八卦也只是湊熱鬧的看戲而已。有時候講話只是想得到別人的注意力，所以難免有稍為吹牛皮的現象，雖然說八卦都是聽來的，但從牡羊口中說出的，可以感覺到他身歷其境一樣，講得很精彩，而且對於不平等的事情，還會化身成正義使者來主持正義，因此旁人聽起來，感覺好像是牡羊本身的英雄事蹟一樣。

TOP 3 射手座

射手座喜歡湊熱鬧，在職場上會喜歡看好戲，所以難免在職場上會主動去聽到不該聽的，這時射手座的好人緣也展現出來，會有好同事來主動訴說新事件，從最上層的長官到底層員工的八卦，基本上都可以囊括在內。從相處上就可看出射手座是個聰明人，知道要看場合講話，通常會在下班後，找要好同事相聚吃飯，大聊特聊，宣揚最近聽到的內幕，容易讓在旁的聽眾，聽得如痴如醉，因為射手座就是單純，所以大家都能聽到很多精彩故事。

TOP 2 處女座

處女座就是很熱心，別人有需要幫忙的，處女座總是義不容辭的幫到底，就連八竿子打不著的事情，都可以變成自己的事情，這真是提著燈籠也找不到好同事。不過水可載舟亦可覆舟，處女座就是因為熱心，所以很多事情，知道得很深，知道得很詳細，有時在不經意的時候，就會跟人聊到很多事情，難免會成為八卦的傳播者，幸好身邊都是處女座的好同事，所以不會到處宣揚，因為都是處女座本身熱心而講出去的。

TOP 1 雙子座

雙子座就是機靈的萬事通，不論在辦公事或在職場，很難有不會的事情，就算不會，也要裝懂，很明顯的就是詐騙成員，會騙別人的善良與無知，讓同事用佩服的眼光來看待雙子座。而同事還會善意提醒雙子座各種需要留意的事，所以雙子座的八卦就是這麼來的，不用主動去挖，就能得到很勁爆又八卦的內幕，特別是爾虞我詐的職場，要想成為團體裡的重要角色，這些八卦可說是很有用的，重要時刻還能用來打通人脈，可說是不簡單的星座。

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