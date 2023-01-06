紫微斗數問與答／「生不逢時」是人生不順的最大原因？從命盤星曜看答案

許多世間的道理都是類似的，不論它是科學還是玄學。

最簡單的例子就是幾何學。

一個圓形當中有一個正三角形，正三角形和圓形的面積便有一個不小的差距；而且人們用肉眼就可以看得出來: 三角形並不等於圓形。

但是當圓形中的三角形逐漸變成正四邊形(正方形)、正五邊形、正六邊形時，正多邊形與圓形的面積差距就越來越小；而人們用肉眼也越來越難分辨多邊形與圓形的差異。

當難以分辨的時候，代表某種正多邊形的頂點密布在圓形中(例如正二十邊形)，而這個正多邊形的面積就幾乎等同於圓形；也意味著簡單(例如正三角形)的結構就不容易精準(與圓形的差距較大)，複雜(例如正二十邊形)的結構相對來說會比較精準(與圓形的差距較小或面積幾乎等同於圓形)。

數位世界中的「畫素」(Pixel)與「解析度」(Image Resolution)也有相同的邏輯。

如果某項裝置或設備有著較高的畫素或解析度，那麼我們所看到的影像就會越接近物體的實際樣貌。

用來推算或分析命理的工具有很多，但是用人們出生那一年的生肖來分析一個人的個性，就會和用紫微斗數來分析有著很大的差別 - 紫微斗數的鑑別度與精準度高出許多。

然而，這個較高的鑑別度與精準度是必須付出代價的；就像人們想要得到較高的畫素或解析度的裝置或設備，就必須多付出一些金錢或成本，是相同的邏輯。

紫微斗數的精準，是建立在較為繁複的分析邏輯與推演之上，而這些邏輯中往往又存在著為數不等的例外。

從星曜的特性到宮位的多重含義，再到格局的架構，缺乏耐性及不擅推演分析的人便會覺得紫微斗數的學習充滿了挫折與矛盾。

(算了，有問題還是直接問算命師比較簡單!)

星曜的廟旺與落陷很重要嗎?

雖說紫微斗數的分析邏輯繁複，但是星曜仍是主角。無論是星曜所代表的坐命者個性，還是星曜在不同宮位中所代表的意象，甚至在格局中的星曜組合所產生的結構，星曜的特質始終站在主導的地位。

但是在詮釋上述的各種意象或現象時，星曜廟旺與落陷的差異性卻常常為人所忽略。

對於同一顆星曜來說，「廟旺與落陷時所代表的意義是否有很大的差異」的看法也頗為分歧；有人說差異頗大，有人則認為一點也不重要，可以忽略。

剛開始接觸命理時，自認並不是一個勤奮好學的人、抱持著窮究事理的心態；既然有人說星曜的廟旺與落陷並不重要，自然是樂得跳過及省略細節，便宜行事。

但是當手中的案例越來越多，仔細觀察各種不同星曜坐命者的心態與行為之後，愈發覺得同一顆星曜廟旺與落陷時所產生的現象，的確有很大的差異。

其中最受廟旺與落陷所影響的星曜，首推太陰與太陽。

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子位太陽坐命的D前來論命，想要知道工作事業的前途與財運。

D的父親是一家小公司的老闆，公司雖然不大，但生意和獲利都還算穩定。生性不拘小節、大而化之的D，在父親身旁工作了一段時間，因受不了父親嚴謹、保守、高標準的行事風格，經過數次劇烈的衝突之後，斷然離職。

深陷在自己得不到父親的肯定，但又無力找到方向的糾結中，D兌現了戌位天同大限(對宮巨門)、命遷線有化忌、煞星交纏的必然 - 以酒精、藥物排解心中的苦悶。

在女友的苦勸及鼓勵下，D好不容易走出酒精、藥物成癮的困境。但是他對未來的規劃卻是和朋友一起創業，目標是備受爭議的情色行業。

由於大限的財運實在不佳，又和本命的僕役宮重疊，意味著容易與朋友有金錢、利益方面的是非與糾葛；我只好據實以告，勸他要小心謹慎、保守為宜。

D聽完之後面露不悅之色，認為我瞧不起他將要投入的行業，這場論命就在不歡而散的氛圍中草草收場。

看著D的命盤逐步兌現落陷太陽所代表的意象: 沒有恆心、毅力，做事虎頭蛇尾，容易沾染酒色。不禁令人懷疑: 那個願意付出、給予，讓大家感受到光與熱的太陽，到底躲到哪裡去了?

※

在紫微斗數的四化理論中，有一項重要但容易為人所忽略的原則:

" 化祿的主星必須廟旺，基礎才會穩固；如果落陷的主星化祿，容易有華而不實、虛花一場的現象。 "

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剛開始接觸時，心中難免會有些質疑: 「主星落陷有那麼嚴重嗎?」

但是仔細比對身旁子位太陰天同(太陰廟旺)坐命者的一生際遇，的確和午宮太陰天同(太陰落陷)的坐命者有很大的差異。

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我們無法選擇出生的環境，也無法選擇誰來當我們的父母。但是，那絕不是我們人生不順遂的主因。一如啣著金湯匙出生、富貴人家的子弟，傲人的家世背景並不能保證他們的人生就過得比別人順遂。

位處午宮的太陰與天同，兩顆星皆落陷，星曜中負面的特質更加明顯。天同的懶散、得過且過、依賴心重、容易受環境影響，加上太陰的私心、被動、膽小，再加上兩顆星都有的赤子之心，讓天同太陰就像是一個擁有大人形體的小孩。

子位太陰天同(太陰廟旺)坐命者也並非都是人生得意順遂、一帆風順。但是在失意挫折時，抱持著較為積極、正向的態度，不斷地為自己加油打氣，卻是身旁這些案例的共同特質。

這種對比與現象，不僅發生在命宮；就算太陰天同在代表財富的福德宮或是財帛宮，太陰天同在午宮的坐命者，在賺進大把鈔票的同時，也常會讓家庭面臨支離破碎、分崩離析的風險與危機。

※

兩位政壇上的菁英，先後擔任人人欽羨的要職，並且成為權傾一時的政治領袖。

這兩位在人生的道路上有許多相似之處: 在同一年出生、念同一所大學、同一個科系、先後擔任同樣的職務。

從命理的角度來看: 兩人在同一年出生，因此就會有相同的生年四化。另一個巧合則是: 兩人的官祿宮都有太陽；一個是卯位的太陽(廟旺)、天梁，另一個是戌位的太陽(落陷)。

而當年的生年四化中，太陽化祿。

號稱官祿主的太陽在官祿宮而且化祿，除了代表坐命者工作認真、敬業之外，也會重視自己在工作事業上所能獲得的成就、地位與掌聲。

隨著所擔任的職務越來越重要，所受到的關注也越來越多，這兩位在工作事業上的優異表現，也是有目共睹。

官祿宮在卯位、太陽廟旺的這一位，宣稱他所追求的是「歷史定位」，大概可以說明這種對於工作事業的期待與心態!

而官祿宮在戌位、太陽落陷的這一位，對於擁護者提出了美好的願景。卻在職位與權力到達頂峰之後深陷政治泥淖，最後身陷囹圄。他的際遇，不禁令人有「雲端跌入地獄」的感嘆!

太陽落陷的這一位，對於前述所提到的「落陷的主星化祿，容易華而不實、虛花一場」做了最完美的詮釋!

星曜的廟旺與落陷，差異很大嗎?

是宿命，還是運氣不好?

如果命盤上的星曜是落陷的，坐命當事者會用什麼樣的心態來看待這個現象呢?

最直覺，也是最簡單的看法就是「宿命」!

因為出生時間不是坐命者自己可以決定的，所以「生不逢時」是用來安慰自己最好的理由。

因為命盤中的星曜落陷，所以自己的工作不順、財富無法累積、婚姻感情不順利、父母嚴厲、子女不孝。

但「生不逢時」是人生不順遂的真正原因嗎?

從命理師的角度來看，命盤中星曜廟旺與落陷的最大差異，在於坐命者的價值觀與心態。星曜廟旺的坐命者，通常價值觀與心態較為正向；星曜落陷的坐命者，價值觀與心態較為負面。

有一些具體的例子可以說明這些差異。

太陽坐命的人會重視群體，需要將自己置放在某個群體中，感受自己身為群體的一部分，並做出貢獻、產生價值，以及享受這個群體帶給個人的好處及榮耀。

如果太陽廟旺，這個群體可能是同學會、校友會，也可能是獅子會、扶輪社，或是各種商業團體、菁英組織。如果太陽落陷又受到煞星、化忌的干擾，這個群體可能就會是幫派，或是見不得光的非法、地下組織。

太陰坐命的人有細心溫柔、善體人意的特質，一部份的原因是源自於福德宮有一顆觀察入微的巨門星。

如果太陰廟旺，善體人意的特質就會往正向發展: 體會到人間處處有溫情，也願意以溫柔、有情意的方式來回應別人的溫情。如果太陰落陷，善體人意的特質就會往負面發展: 體會到人世間到處都有黑暗面，防人之心油然而生，負面情緒也會隨之強烈。

蘇東坡與佛印了元禪師之間「心中有佛」的故事，說明了兩這之間的差異。心中有佛，舉目望見皆是佛；心中有魔，看見他人皆是魔。

天機的財帛宮必有天同，說明了天機的坐命者不喜歡賺取勞力財，喜歡動腦筋就可以賺錢的工作。

廟旺的天機就會學習一技之長，例如商業設計、室內設計、軟體設計，以智慧、技藝賺取錢財。落陷的天機，如果又受到煞星、化忌的影響，就會傾向以計謀、騙術(例如駭客、網路釣魚)來賺取輕鬆之財。

廟旺的星曜並非完全不會受到煞星、化忌的影響，但坐命者總會運用自身的力量克服困難與挫折，讓煞星、化忌的負面影響力降至最低。

以實際的論命經驗來看: 命盤上星曜的廟旺與落陷，其實反映出坐命者在特定面向上的思維，是正向還是負面? 是光明還是黑暗? 是積極還是消極? 是反躬自省還是究責他人?

而決定人生之路的順逆與否，正是這些思維的差異，而不是命盤上星曜的廟旺與落陷!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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