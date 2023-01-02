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唐綺陽星座運勢週報：射手職場跳脫舒適圈 牡羊情感避免濫情

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報1/2-1/8】

星象影響：金星移動到水瓶、水逆魔羯近太陽

金星移動到水瓶，凸顯出搞怪的價值，人際關係活躍，交際應酬多，網路及顛覆傳統的發明創新受到關注。水逆魔羯近太陽，搞怪當道的同時也要尊重專業，因應新時代的來臨，傳統專業人士要嘗試突破自我。

12星座個別運勢：

牡羊：人情交際建立保護機制，情感上避免濫情

金牛：職場遇挑剔情況，對另一半多了解與溝通

獅子：面對批評拒絕要放寬心，跳脫情緒觀察真相

天秤：工作上缺乏專注力，感情要細心能避免誤會

處女：當心過於貼心造成委屈，感情方面以和諧為主

天蠍：工作花心思調整評估，自我反思對感情有幫助

射手：職場上跳脫舒適圈，在意另一半想法與評價

雙魚：工作忙碌但有成就感，情感較多務實缺乏浪漫

雙子：接觸到新奇的人事物，多認識新朋友會有收穫

巨蟹：談合作要守住底線，也需要另一半的尊重體貼

魔羯：專業能力讓事業一飛衝天，感情發揮務實的魅力

水瓶：工作上關注金錢事務，堅持原則瀟灑一點

星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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