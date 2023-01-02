唐綺陽星座運勢週報：射手職場跳脫舒適圈 牡羊情感避免濫情

射手座感情運方面，火星在感情宮位退行，與另一半不斷翻舊帳吵架，某些事老是在同一個點上鬼打牆，無法解決。木星進入戀愛宮位，許多射手座桃花盛開，會有許多人對你表示好感，但很多都是有伴侶的爛桃花，或是自己已經死會了。

2023-01-01 00:00