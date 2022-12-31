網友熱議花心星座榜單前6名！顧家男竟也上榜？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「花心星座」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的6大花心星座排行。

俗話說「相愛不易，相處難」，有時好不容易找到相愛的對象，也可能因為在不經意間看到的一串手機訊息，發現自己看似幸福的感情路上實則坑坑洞洞，遇上了俗稱中央空調的「博愛」暖男、暖女，或是同時有很多寶貝的時間管理大師。此時，不少受傷的網友會試圖將劈腿的另一半做分類歸納，讓自己未來能有較高的機率可以避開這類型的人，而當中最常見的就是「星座」了。你也有這樣的悲傷經驗嗎？他們都是什麼星座呢？接著將細數網友熱烈討論的６大花心星座名單，讓我們一起看下去。

網友：10個雙子9個渣？ 「巨蟹」太溫柔反變中央空調

▲ TOP6花心星座 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

雖說每個人的個性不同，以星座來討論較偏向娛樂性質而不能真的一竿子打翻一船人，但網友對「花心星座」相關話題仍然十分關注。其中「雙子座」被最多網友指名，就有民眾氣憤說到「遇過雙子渣男，是同時曖昧很多人的時間管理大師」，不過也有雙子座的朋友跳出來反駁，回覆「本人雙子，的確很渣，但是遇到對的人真的很專情」、「雙子單身的時候算浪，在一起後可以說是非常專情」，表示自己雖然單身時愛玩，但交往後其實是非常認真在對待感情的。

而排行第二的「射手座」也是花心星座榜單的常客。許多網友對射手抱有花心、愛玩的印象，就有人提到「射手的問題就是大家都是好朋友，結果處處留情」、「射手很容易投入情感沒錯……」，更有人笑道「射手座乾脆跟雙子座再一起就沒問題了」，不過射手座的民眾也出來喊冤「真正愛上一個人，是會懂得與這些異性保持距離的」，認為不能以單身時的狀態來衡量自己的感情觀。

此外，「處女座」也成為榜上季軍，其中最受到抱怨的點便是十分擅長「無縫接軌」，不少網友留言「處女座很容易因為交往後發現對方的缺點就冷掉，然後就換下一個」，引起熱烈討論，許多民眾附和道「同意，很現實、不會溝通，只想撿一個現成完美的」，表示處女座容易因為標準太高又不想磨合，選擇直接放棄一段感情；另一方面，號稱溫柔顧家的「巨蟹座」竟也意外上榜，有網友點破說道「巨蟹座的溫柔，一不小心就會變中央空調」、「前男友是巨蟹座，很容易念舊，最後跑回去跟前女友復合……」，表示巨蟹座多情念舊的特質，反而可能導致感情危機。

你也認同以上網友的分享嗎？或是有認為應該上榜的「遺珠之憾」嗎？但也還是要再次提醒大家，星座僅能夠作為參考，不要因為曖昧對象的星座不符合期待就瞬間放棄，畢竟每個人的個性不同，實際上熟識之後，說不定對方是你一直以來錯過的寶藏男、女！

觀看原文→https://bit.ly/3PYC4M9

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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