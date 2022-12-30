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小孟塔羅：事業、財運、感情發展順利？測2023年「整體運勢分數」

聯合新聞網／ 文／小孟
圖／ingimage
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新的一年即將到來，新的希望，新的計畫，又將重新開始，那麼2023年我的運勢到底如何呢？事業、財運、感情是否能有不錯的發展呢？自己又需要注意些什麼呢？現在，請你靜下心來，憑藉自己的直覺，選出一張牌，讓神秘的塔羅牌，測你在2023年的整體運勢。

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Paulina Fae




A：2023年整體運勢：90分 (錢幣騎士)

犀牛堅定站立著望向遠方

A：2023年整體運勢：90分 (錢幣騎士)
A：2023年整體運勢：90分 (錢幣騎士)

牌中的犀牛握著代表財富的權杖，望向遠方並堅定不移的指著，表示在新的一年裡，你將有機會獨具慧眼，能夠掌握先機抓住理財方向，財庫自然越顯豐厚，資產扶搖直上，在工作上也會有強烈的敏銳度，知道該從何處下手，並順利解決各種問題，受到同事和長官的青睞，唯一要注意的是腸胃道、便秘的問題，在2023年，要記得多多攝取蔬果，幫助腸胃蠕動消化。

B：2023年整體運勢：60分 (權杖5)

兩隻山羊充滿憤怒，互相對峙

B：2023年整體運勢：60分 (權杖5)
B：2023年整體運勢：60分 (權杖5)

在2023年，將會是充滿挑戰的一年，無論是課業上或工作上，你將會遇到許多競爭對手，感到壓力倍增，似乎沒有時間停下來好好休息，但請你不要感到沮喪，因為這些磨練，會讓你變得更加成熟穩重，而未來的你，也會有能力與之抗衡，在感情上，桃花非常旺盛，有機會結識許多異性朋友，然而情敵也多，建議用樸實誠懇的態度交往，避免虛華炫耀，才能長保感情順利。

C：2023年整體運勢：100分 (聖杯10)

三隻狐狸，安穩的坐在巢穴之中

C：2023年整體運勢：100分 (聖杯10)
C：2023年整體運勢：100分 (聖杯10)

從牌面上可以看出，三隻狐狸置身於魔幻世界中，身心不動，彷彿坐禪入定般的安詳，四周檀香繚繞，頭頂則浮現美妙的藤蔓，這代表著，在新的一年裡，你將會過得非常安穩，家中父慈子孝，兄友弟恭，呈現出家和萬事興的吉喜之象，雖然財運持平，但你依然能夠在心靈上感到滿足，建議2023年最好能夠進修多充實自己，或是參加技職考試，能夠獲得相當不錯的成績。

D：2023年整體運勢：50分 (月亮)

女子捧燈回頭，身邊孩童一片茫然

D：2023年整體運勢：50分 (月亮)
D：2023年整體運勢：50分 (月亮)

如果天將降大任於斯人也，那麼這個天選之人，非你莫屬了，2023年，會是你接下重責大任的一年，有機會獲得升遷、接管事業，或是成為一家之主，牌中嗷嗷待哺的孩童，都是你的責任，然而突如其來的任務，會使你不知所措，容易感到害怕，希望尋求幫助，但請你一定要撐過去，因為到了下半年，將會有得力助手出現，幫助你度過難關。

E：2023年整體運勢：80分 (惡魔)

精靈提著鳥籠，緩步前進

E：2023年整體運勢：80分 (惡魔)
E：2023年整體運勢：80分 (惡魔)

這張牌的精靈，散發出淡淡的邪惡感，倘若心念一動，就會變成惡魔，籠中鳥則是你所執著的堅持，在2023年，你將會因為心境的變化，而發展出迥然不同的方向，你能夠致力於工作，也可能會玩物喪志，要記住，你的能量是不可限量的強大，但要用於正確的地方，好在背後有一隻若有若無的手，那即是貴人的提攜，如果能多聽從長輩的意見，你將能在各方面有好表現。

小孟塔羅

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