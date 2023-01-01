殺破狼周運勢／處女偏財運佳「尾牙大獎運高」射手桃花盛開

殺破狼2023年1月2日～1月8日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，有人請客吃飯，或是會收到令你驚喜的禮物。某些白羊座則是與朋友的誤會冰釋，雙方言歸於好。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星與金星有良好連結，會與一群志同道合的朋友去挑戰難度較高的旅程，像是攀登高海拔的山嶺，或是一起去露營，彼此之間可培養一定的默契。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，家人的身體狀況令你擔心，或是鬧情緒，家庭氣氛不太好。某些白羊座在這段時間租約期滿，必須在短期內找到新居搬家，不然會被房東驅離。

工作運方面，水星持續在志業宮位退行，與太陽合相。執行許多事務不太順利，常常卡關在某個環節。或是工作所需的電子用品在此時發生故障、中毒，文件無法開啟與判讀。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與土星齊聚，會被賦予一個光鮮亮麗的案件，會與名人接觸，但相對而言壓力也比較大。某些金牛座則是辭掉工作，準備轉換跑道，正在休養生息。

學業運方面，滿月發生在學業、考試宮位，報告、作業在此時完成交出，安心準備放寒假。正在考期末考試與準備各種認證的金牛座，很快就可以收到成績單，獲得自己理想的成績。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位退行，預期外的支出變多，會選擇用錢打發很多麻煩。某些金牛座則是會有許多生活必需品用罄或故障，但很多東西有錢卻也買不到。

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，這段時間最好不要出國旅遊，容易掉錢包、遺失行李，或是因為忘了帶一些重要證件、票券而延誤行程。某些金牛座甚至會因為有交通突發事故，受困在某些區域，動彈不得。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會規劃一趟較為奢華的旅程，享受高級的旅宿，或是品嚐昂貴的美食餐廳。某些雙子座則是在異國會有豔遇，被好看的外國人搭訕。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，辛苦工作後會獲得短暫喘息的時間，工作內容較為輕鬆。某些雙子座會在年前離職，讓身心靈得到休息，同時也能獲得大筆資遣費用。

本週須注意的部分

健康運方面，水星持續在疾厄宮位退行，許多舊疾復發，一直處在不舒適的狀態。某些雙子座感染病毒，引發呼吸系統的毛病，治療很久，一直不見起色。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時水星在財務宮位退行，與太陽合相，會獲得一、兩個月後可兌現的支票，但至少過完年後衣食無虞，聊勝於無。有投資習慣的雙子座，會在過年前選在相對高點出脫持股，現金入袋為安。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，會發現家中某個角落囤放著目前市面上稀缺的物品，並在保存期限內，感到喜出望外。有投資習慣的巨蟹座，手上的標的物小漲一波，會在相對高點出脫。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在感情宮位逆行的水星有良好連結，在某些場合突然遇見曾經喜歡過的人，對方年紀大了，外貌變了，兩人還是會維持良好的關係，但當初的悸動已經不再。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位退行，與太陽合相，受到滿月的影響。與前任情人再度見面，心情終於決定放下，不再留有遺憾。感情穩定的巨蟹座，與目前的交往對象總是為同樣的事情雙方鬧得不愉快，甚至因此決定與對方分道揚鑣。

健康運方面，滿月發生在命宮，注意腸胃方面的問題，容易吃壞肚子，或因為病毒感染，引發腹瀉。女性則要注意婦科的毛病，過度刺激性的食物會引發消化道與生理疼痛。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與土星同宮，逐漸走出失戀的陰霾，遇到好男好女，對你十分體貼，會試著與對方交往。感情穩定的獅子座，另一半對你十分體貼，會覺得世界上最了解自己的只有對方。

遠行運方面，在遠行宮位的木星相位良好，訂好了假期、交通票券與旅店，想到國外走走，讓自己透透氣。某些獅子座則是會想出國進修，或外派到異地工作，為未來的職業生涯做好準備。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到滿月能量影響，職場中有許多問題不斷地來回修正，同事或上司不斷地出包，會決定離職，不想待在充滿笨蛋與小人的單位工作。某些獅子座則要當心重要的任務無法達成，被老闆解僱。

健康運方面，水星在健康宮位逆行，與太陽合相，受到滿月影響，當心病毒感染，造成呼吸系統與心血管方面的問題，並且不斷復發，難以痊癒。滿月期間，精神較為焦慮，睡眠狀況不佳，每天都感到十分疲倦。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，木星在財務宮位，相位良好，偏財運佳，尾牙抽獎會中大獎，可以富足地過個好年。有投資習慣的處女座，目前投資標的指數看漲，可選在適當的時機獲利了結。

工作運方面，金星進入工作宮位，因認真負責的態度，公司會託付一個重要的任務給你，會有很多機會與名人接觸，受到同事們的羨慕。某些處女座會暫時休假一陣子，好好休養生息，但休假期間還是需要待命。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會在此時離開一個團體，或是與某個朋友斷絕往來，感覺自己被辜負。某些處女座的閨蜜或兄弟在鬧情緒，被當成情緒垃圾桶，感到無奈。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，與太陽合相，受到滿月影響，在某些場合與曾經喜歡的對象重逢，雖然悸動的感覺依舊，但對方或你都已有穩定的伴侶，雙方的關係再也回不去了。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、子女宮位，會邂逅一見鍾情的對象，對方可能是有好感的人，亦可能是寵物或偶像明星。感情穩定的天秤座，與另一半有同居或結婚的打算。

遠行運方面，在遠行宮位的火星與金星有良好連結，到海外旅行時會遇到異國戀情，或被外國人搭訕。某些天秤座則是在這段時間不惜傾家蕩產，也要飛到海外參加偶像的演唱會，或是在旅行途中遇到名人。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，與太陽合相，受到滿月影響，家宅始終修繕不好的老問題終於找到原因，會有些棘手，需要一些時間解決。某些天秤座的家人舊疾復發，令你感到十分擔憂。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，對於職場的許多事務感到不滿，而決定辭職，轉換跑道。某些天秤座則是因為人事變動，工作單位有所調整，甚至在此時被裁員。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，家人對你特別大方，會請你吃飯，或在經濟上支助你。需要搬家的天蠍座，在這段時間可找到條件良好的物件，不過需要等一段時間才能入住。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，原本受到週遭親朋好友反對的戀情，會因為某些事，使得大家對你的情感對象大為改觀，兩人有情人終成眷屬。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位退行，與太陽合相，又受到滿月影響，原本的旅遊計畫，因為突發事件而泡湯，機票與住宿在此時被迫取消，損失不少手續費。某些天蠍座則是發現幾個月後想住宿的旅店居然都被訂滿了，十分震驚。

學業運方面，水星在學業、考試宮位退行，報告或作業被指導者不斷退件修改，學業壓力很大。某些天蠍座則是考試成績不理想，需要補考，或是寒假時要到學校補修學分。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會在此時規劃較為奢華的旅程，食宿與交通票券都非常昂貴，但服務也十分高級。某些射手座則是會選擇郵輪或是渡假村，消磨掉即將到來的漫長假期。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離土星的影響，同時金星進入面試宮位，會離開原來的職場，轉換跑道面試新工作，嘗試進入新的領域發展。工作穩定的射手座，因為靈活的手腕，簽下許多重要的合約，業績蒸蒸日上。

本週須注意的部分

感情運方面，火星在感情宮位退行，與另一半不斷翻舊帳吵架，某些事老是在同一個點上鬼打牆，無法解決。木星進入戀愛宮位，許多射手座桃花盛開，會有許多人對你表示好感，但很多都是有伴侶的爛桃花，或是自己已經死會了。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與太陽合相，並受到滿月影響，年終獎金或薪資會延遲發放，目前可能會需要舉債度日。某些射手座會有一大筆規費要繳納，容易將你僅剩的積蓄都敗光。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，薪資或是年終會微幅調升，可富裕過個好年。此時也很適合向老闆斡旋未來一年的報酬與待遇。某些摩羯座經營副業小有成就，可增加些微的外快收益。

人際關係方面，水星在命宮退行，會在一些特殊的場合巧遇老同學，或是遇到很久不見的朋友，有說不完的陳年往事與回憶。某些摩羯座則是會因為社群軟體的連結，與許多故人再度連繫上。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象有些不愉快，造成兩人情感的裂縫，甚至因此分手。感情穩定的摩羯座，與對方的生活與關係塵埃落定，但滿月期間對方比較容易鬧情緒。

工作運方面，水星在命宮退行，與太陽合相，受到夥伴宮位的滿月影響，工作夥伴出包，或是避不見面，許多事務卡關，使你與對方決裂，劃清界線。某些摩羯座工作不斷需要來回修正，電腦與通訊設備故障頻頻，執行業務不順。

水瓶座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入命宮，人際關係較為討喜，會有許多人請客吃飯或送你禮物，心情也因與人常有互動而感到較為愉快。某些水瓶座會遇到重要的貴人伸出援手，打破你現在所面臨的困境。

學習運方面，木星進入學習、考試宮位，會遇到十分優秀的指導者，總是想不通的問題頓時茅塞頓開。還是學生的水瓶座，參加大大小小的考試都能輕鬆過關，就算是不擅長的學科也能跨越門檻，得到及格的分數。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，手上最後一個案件終於塵埃落定，之後人事會有較大的調整，可能會被調到新單位。某些水瓶座則是拿到年終後就辭掉工作，或是被公司資遣。

感情運方面，火星在戀愛宮位退行，同時水星在心靈宮位退行，對戀愛對象有些精神潔癖，有些過不去的問題造成兩人不斷地翻舊帳吵架。某些水瓶座則是會與前情人重逢，甚至發生一夜情，情感層面上卻不了了之。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係逆行，與太陽合相，與許多很久沒見面的朋友在一些場合重聚，許多人脈再度連結起來了。某些雙魚座會在這段時間開同學會，往日的回憶會一一浮現。

金錢運方面，木星進入金錢宮位，薪資與年終會有大幅度的成長，此時也很適合跟老闆或上司商談薪資待遇，未來的經濟狀況會更為富裕。某些雙魚座經營副業有成，收入大幅成長，甚至辭掉工作，專心經營新事業。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，喜歡的對象會被競爭對手追走，感到十分落寞。感情穩定的雙魚座，戀愛對象的前任情人會來聯繫對方，此時會顯得較為神經質，甚至因此與戀人鬧情緒。

家宅運方面，火星在家宅宮位持續退行，家宅有棘手的問題需要修繕，換了很多技術人員都無法解決，感到困擾。某些雙魚座則是家庭成員不和睦，不斷爭執一些芝麻蒜皮的小事，回家時感到十分煩躁。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

商品推薦